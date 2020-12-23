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  • Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak yan yattı: 2 ölü
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Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak yan yattı: 2 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü bariyerlere çarparak durabildi. Devrilen tırın sürücüsü Bekir Sunay ile yanındaki Semiha Çöldemli hayatını kaybetti.

DHA23 Aralık 2020 Çarşamba 09:45 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:45
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Kaza, saat 05.30 sıralarında, Konya- Ankara yolunun 140'ıncı kilometresinde meydana geldi. Bekir Sunay yönetimindeki 70 BC 960 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Yaklaşık 170 metre sürüklendikten sonra duran TIR'ın sürücüsü Bekir Sunay ile yanındaki Semiha Çöldemli (20) yaşamını yitirdi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, yapılan inceleme sonrası 2 kişinin cansız bedenlerini otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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