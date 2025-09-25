Kontrolden çıkan tır felaketi getirdi: 1 ölü, biri polis 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, tır önce önünde seyreden elektrikli bisiklete, ardından hareket halindeki bir otomobile ve yol kenarında bekleyen polis memuruna çarparak köprüden aşağı uçtu. Feci kaza da 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Sarıpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Ankara istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Şah İsmail Topçuoğlu idaresindeki 34 GLH 876 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde bulunan Muhammed Nedir (36) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, daha sonra bariyerlere çarpıp önünde seyir halinde olan Ahmet Taş (54) yönetimindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile, ardından Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Polis Memuru Osman Yanar'a (49) çarptıktan sonra Sarıpınar köprüsünden alt yola devrildi.

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Muhammed Nedir, olay yerinde hayatını kaybederken, polis memuru Osman Yanar ve tır sürücüsü Şah İsmail Topçuoğlu yaralandı.

Durumu ağır olan polis memuru Yanar, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tırın, köprüden uçması sonucu park halinde olan 2 şehir içi otobüsü ile bir adet otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.