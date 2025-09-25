İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4763
  • EURO
    48,8349
  • ALTIN
    5008.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kontrolden çıkan tır felaketi getirdi: 1 ölü, biri polis 2 yaralı
Güncel

Kontrolden çıkan tır felaketi getirdi: 1 ölü, biri polis 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan bir tır, elektrikli bisiklet, otomobil ve bir polis memuruna çarptıktan sonra köprüden uçtu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İHA25 Eylül 2025 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan tır felaketi getirdi: 1 ölü, biri polis 2 yaralı
ABONE OL

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, tır önce önünde seyreden elektrikli bisiklete, ardından hareket halindeki bir otomobile ve yol kenarında bekleyen polis memuruna çarparak köprüden aşağı uçtu. Feci kaza da 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Sarıpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Ankara istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Şah İsmail Topçuoğlu idaresindeki 34 GLH 876 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde bulunan Muhammed Nedir (36) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, daha sonra bariyerlere çarpıp önünde seyir halinde olan Ahmet Taş (54) yönetimindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile, ardından Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Polis Memuru Osman Yanar'a (49) çarptıktan sonra Sarıpınar köprüsünden alt yola devrildi.

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Muhammed Nedir, olay yerinde hayatını kaybederken, polis memuru Osman Yanar ve tır sürücüsü Şah İsmail Topçuoğlu yaralandı.

Durumu ağır olan polis memuru Yanar, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tırın, köprüden uçması sonucu park halinde olan 2 şehir içi otobüsü ile bir adet otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.