Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Isparta'nın Gönen ilçesi Baladız köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, dorsesinde kamyon yüklü Lütfü Bademci idaresindeki 06 YB 8196 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi Yol kenarında bulunan şarampole devrilerek yan yatan araçta bulunan sürücü Lütfü Bademci'nin 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Bademci'nin cansız bedeni olay yerindeki işlemlerin ardından morga kaldırıldı.