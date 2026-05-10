  • Kontrolden çıktı, elektrik direğine çarptı: Tarlaya savrulan araçta yaralılar var
Kontrolden çıktı, elektrik direğine çarptı: Tarlaya savrulan araçta yaralılar var

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 10:21
Eda K. (23) idaresindeki 34 GB 0642 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolunda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

Berkan E.P. (24) idaresindeki 16 BFG 616 plakalı motosiklet de devrilen elektrik direğine çarparak savruldu.

Kazada, Eda K. ve yanındaki Nida G.U. (18) ile motosiklet sürücüsü Berkan E.P. ve arkasında yolcu olarak bulunan Oktay E. (35) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Eda K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

