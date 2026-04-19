19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
  • DOLAR
Güncel

Kontrolden çıktı, takla atarak durdu: Burunları bile kanamadan çıktılar

Antalya'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi şans eresi burunları bile kanamadan kurtuldu.

IHA19 Nisan 2026 Pazar 10:14 - Güncelleme:
Kaza, gece saatlerinde Aksu Pınarlı Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre Pınarlı üst geçidinde Ahmet G.'nin kullandığı 48 RB 435 plakalı Tofaş araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak yolda savruldu.

SÜRÜCÜ 1.35 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişinin kazayı burunları bile kanamadan atlattığını gördü. Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Ahmet G.'nin 1.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

