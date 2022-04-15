İSTANBUL 19°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2022 Cuma / 14 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6309
  • EURO
    15,8681
  • ALTIN
    928.494
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine indi
Güncel

Kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine indi

Hatay'da 'Turizm Haftası' kutlamalarında gösteri atlayışı yapan yamaç paraşütçüsü, anıt alanına inmek isterken kontrolünü kaybedince protokolün üzerine doğru iniş yaptı. Kazada, yaralanan olmadı.

DHA15 Nisan 2022 Cuma 17:27 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 17:27
ABONE OL

İskenderun ilçesinde, 'Turizm Haftası', Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törene ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile bölge halkı katıldı.

Etkinlik kapsamında, Türk Hava Kurumu (THK) flamasını taşıyan yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu yaptı. Amanos Dağları'ndan havalanan 2 paraşütçü, kentin semalarında bir süre süzüldükten sonra tek tek inişe geçti.

İlk inen paraşütçü, inişini başarıyla gçekleştirdi. 2'nci paraşütçü ise Anıt Alanı girişinden alçalıp hızla süzülmeye başladı.

Kontrolünü kaybeden paraşütçü, törendeki protokolün üzerine indi. Kazada yaralanan olmazken, çevredekilerin de yardımıyla paraşüt toparlandı.

Tören kaldığı yerden devam etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.