CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını, Kurban Bayramı dolayısıyla bulunduğu memleketi Manisa'nın Hatuniye Camisi'nde kıldı. Özel, namazın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle kendisi hakkında başlatılan çifte soruşturmaya değinerek yine tehdit etti.

Özel, "Herkes ayağını denk alacak, bir daha o görüntüleri görmeyeceğim' dedim. Aynı cümlenin altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak, yaşatanı bin pişman ederim." şeklinde konuştu.

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