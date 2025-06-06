İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2025 Cuma / 10 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2523
  • EURO
    44,8259
  • ALTIN
    4239.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kontrolünü kaybetti! Özgür Özel yine tehdit etti
Güncel

Kontrolünü kaybetti! Özgür Özel yine tehdit etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik tehditleri sonrası hakkında açılan çifte soruşturmaya ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine tehditvari sözler sarf etti.

HABER MERKEZİ6 Haziran 2025 Cuma 12:44 - Güncelleme:
Kontrolünü kaybetti! Özgür Özel yine tehdit etti
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını, Kurban Bayramı dolayısıyla bulunduğu memleketi Manisa'nın Hatuniye Camisi'nde kıldı. Özel, namazın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle kendisi hakkında başlatılan çifte soruşturmaya değinerek yine tehdit etti.

Özel, "Herkes ayağını denk alacak, bir daha o görüntüleri görmeyeceğim' dedim. Aynı cümlenin altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak, yaşatanı bin pişman ederim." şeklinde konuştu.

AK Parti'den yargı mensuplarını tehdit eden Özgür Özel'e tepki: Müsaade etmeyiz

Özgür Özel'e ikinci soruşturma

Altun'dan Özel'e tepki: Gülünç olmuş

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.