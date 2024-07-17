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Güncel

Kontrolünü kaybettiği aracıyla kahvehaneye daldı

Akyazı'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki araç ile bir iş yerinin önündeki malzemelere çarptıktan sonra kahvehaneye daldı.

DHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:28 - Güncelleme:
Kontrolünü kaybettiği aracıyla kahvehaneye daldı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki araç ile bir iş yerinin önündeki malzemelere çarptıktan sonra kahvehaneye daldı. Kahvehanede oturanlar büyük korku yaşarken, 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Pazarköy Mahallesi'nde meydana geldi. F.B., kavşakta trafik ışığının yanmasının ardından hareket ettikten kısa süre sonra otomobilinin kontrolünü yitirdi. Yol kenarında park halindeki araca, ardından da bir iş yerinin önündeki malzemelere çarpan otomobil, kahvehaneye daldı. İş yerinde ve kahvehanede bulunanlar kaza sırasında büyük korku yaşadı. Kazada sürücü F.B. ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada otomobilin iş yerine çarpıp kahvehaneye daldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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