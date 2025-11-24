İSTANBUL 18°C / 9°C
Güncel

Konuşalım diye çağırdı! Eski eşini takside katletti

Kağıthane'de bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle evinden taksiyle alan Enis S., araçta çıkan tartışmanın ardından eski eşini takside silahla vurdu. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli kullandığı silahla birlikte yakalandı.

24 Kasım 2025 Pazartesi 16:47
Olay, bu sabah saat 09.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Enis S. (45), bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i(43) konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden taksiyle aldı.

ESKİ EŞİNİ TAKSİDE KATLETTİ

Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a doğru sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı. Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in başına doğru ateş etti. Enis S. kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye doğru da ateş açtı. Taksici kurşunlardan son anda kurtuldu.

HAYATINI KAYBETMESİNE RAĞMEN 2 EL DAHA ATEŞ ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S.'nin olayın ardından yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtığı öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Şüpheli daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerinin olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

