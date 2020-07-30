İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2020 Perşembe / 9 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9806
  • EURO
    8,2036
  • ALTIN
    438.445
  • BIST100
    1137.17
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konuşmak için gitti, eski eşini öldürdü, kayınvalidesi ve kayınbabasını yaraladı: Yakalandı
Güncel

Konuşmak için gitti, eski eşini öldürdü, kayınvalidesi ve kayınbabasını yaraladı: Yakalandı

Niğde'de eski eşini öldüren, kayınvalidesi ve kayınbabasını yaralayan kişi yakalandı. Öte yandan, zanlının olaydan sonra kaçarken yanına aldığı kızına zarar vermediği ve dayısına bıraktığı öğrenildi.

AA30 Temmuz 2020 Perşembe 09:59 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 09:59
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, B.K, Şah Süleyman Mahallesi Cabbar Sokak'ta ailesiyle yaşayan eski eşi Süheyla Yılmaz ile konuşmaya gitti.

Evdekilerle tartışan B.K, eski eşi Süheyla, annesi Meral ve babası Ahmet Yılmaz'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Süheyla Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Meral ve Ahmet Yılmaz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlı B.K'yi, Yeşilburç köyü yakınlarında yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, zanlının olaydan sonra kaçarken yanına aldığı kızına zarar vermediği ve dayısına bıraktığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.