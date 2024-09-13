Konuşmasını Türkçe yaptı! Türkiye ile güçlü ilişkilere vurgu

Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığının 33. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de kutlama programı düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen program İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya ulusal marşının okunmasıyla başladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya ile Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam ettiğini belirten Sezer, "Kuzey Makedonya bizim açımızdan çok önemli, birincisi Milli Mücadele'mizin kahramanı 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketi' diyebiliriz. İkincisi, milli şairimiz Mehmet Akif'in memleketi. Dolayısıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti bize, Türkiye Cumhuriyeti'ne çok anlamlı ve çok hayati iki evladını sunmuş durumda. Bir tanesi destan yazmış, bir tanesi bu destanın marşını yazmış. Bizim vefa borcumuz bu anlamda hiç bitmeyecektir." dedi.

Vali Sezer, Kuzey Makedonya'nın eğitim, kültür ve ticaret anlamında da Balkanlar'da önemli konuma sahip olduğunu vurguladı.

Bağımsızlık gününü tebrik eden Sezer, ülkenin nice yıllara kavuşmasını diledi.

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski de Türkçe yaptığı konuşmasında, bağımsızlık günlerini kutlamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki güçlü ilişkilerinin, güven ve karşılıklı saygı temelleri üzerine kurulduğuna dikkati çeken Manasijevski, bunu da tarihi ve kültürel ortaklık bağlarına borçlu olduklarını dile getirdi.

Manasijevski, askeri, ticari ve eğitim alanındaki ilişkileri her geçen gün gelişen iki ülkenin dost ve kardeş olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya Edirne Fahri Konsolosu Eser Cevahir de bağımsızlık yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ile davetliler katıldı.