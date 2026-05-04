İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2065
  • EURO
    52,9234
  • ALTIN
    6630.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konuşmaya çağırdıkları gence kurşun yağdırdılar
Güncel

Konuşmaya çağırdıkları gence kurşun yağdırdılar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki şahıs, aralarında husumet bulunan Furkan B.'yi konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp arkasından peş peşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olan genç ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden araçla kaçtı.

İHA4 Mayıs 2026 Pazartesi 14:09 - Güncelleme:
Konuşmaya çağırdıkları gence kurşun yağdırdılar
ABONE OL

Olay, Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre E.K. ve K.A. isimli iki şahıs, aralarında bir süredir husumet bulunan Furkan B.'yi konuşmak için ara sokağa çağırdı. Bir süre sonra sokakta yürüyen genç, arkasından yaklaşan bu şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, Furkan B.'ye doğru kurşun yağdırdı.

Açılan ateş sonucu mermilerden biri Furkan B.'nin sırtına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genci gören mahalle sakinleri, silah sesleri üzerine sokağa koşarak durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Furkan B.'yi, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve hayat mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen E.K. ve K.A.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, zanlıların kaçış güzergahları üzerindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Öte yandan, saldırı anına ilişkin görüntülerde şüphelilerin Furkan B.'yi ara sokağa çağırdıktan sonra arkadan yaklaşarak ateş açtıkları anlar net bir şekilde yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.