Konuşmaya çağırdıkları gence kurşun yağdırdılar

Olay, Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre E.K. ve K.A. isimli iki şahıs, aralarında bir süredir husumet bulunan Furkan B.'yi konuşmak için ara sokağa çağırdı. Bir süre sonra sokakta yürüyen genç, arkasından yaklaşan bu şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, Furkan B.'ye doğru kurşun yağdırdı.

Açılan ateş sonucu mermilerden biri Furkan B.'nin sırtına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genci gören mahalle sakinleri, silah sesleri üzerine sokağa koşarak durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Furkan B.'yi, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve hayat mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen E.K. ve K.A.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, zanlıların kaçış güzergahları üzerindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Öte yandan, saldırı anına ilişkin görüntülerde şüphelilerin Furkan B.'yi ara sokağa çağırdıktan sonra arkadan yaklaşarak ateş açtıkları anlar net bir şekilde yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.