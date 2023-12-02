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Konut ilanlarında yeni düzenleme

Yapılan yeni düzenlemeyle taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı yere ilişkin farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişine izin verilmeyecek.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 11:11 - Güncelleme:
Konut ilanlarında yeni düzenleme
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" hazırladı.

Düzenlemeyle 2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan mevcut yönetmeliğin uygulamasında karşılaşılan sıkıntıların ortadan kaldırılması, sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması amaçlandı.

İlgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulan taslak kapsamında, taşınmaz ticaretinde faaliyet gösteren veya göstermek isteyen emlak işletmelerinin yetki belgesi alması için talep edilen şartlarda düzenleme yapılacak.

Buna göre, gerekli diğer koşulları taşımalarına rağmen, mesleki deneyim şartını sağlayamayan emlak işletmelerinin yetki belgesiz faaliyet göstermelerinin önüne geçmek ve sektörde bu konuda yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla mesleki deneyim şartı kaldırılacak.

TAŞINMAZ İLANLARINA DÜZENLEME

İnternet ortamındaki ilanlara ilişkin yükümlülüklerde de düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda, başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı yere ilişkin farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişine izin verilmeyecek.

Böylelikle spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan platformlarındaki ilanlarda bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kurala aykırı şekilde verilen ilanlara yönelik ilgili kanunlarda bulunan suçun niteliğine göre farklı miktarlarda para cezaları uygulanacak.

Öte yandan, yetki belgesi verilme şartlarından "kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası alınmamış olması"na ilişkin kural, "kasten işlenen suçlardan dolayı toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası alınmamış olması" şeklinde değiştirilecek.

Yetki belgesi olmadan taşınmaz ticareti faaliyeti yürütenlere yönelik idari para cezalarının uygulanması il müdürlüklerine devredilecek.

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