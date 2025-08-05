Konut projeleriyle Yüksekova'nın çehresi değişiyor

Yüksekova'da daha önce Esenyurt, Esentepe ve Küçük Sanayi bölgelerinde toplam 3 bin TOKİ konutu yapılmıştı.

Bu başarıyı takiben, Güçlü Mahallesi'nde de yeni konut projeleri başlatıldı. Kaymakam Akın da inşaat alanında incelemeler yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Akın, çalışanlara kolaylıklar diledi. Mustafa Akın, Yüksekova'nın büyümesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak, "Büyüyen Yüksekova için devlet var gücüyle TOKİ evlerinin yapımını sürdürüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.