Güncel

Konut vaadiyle 90 milyonluk vurgun: 305 yıl hapis cezası verildi

Nevşehir'de satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'si 305 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

7 Ocak 2026 Çarşamba 16:59
Konut vaadiyle 90 milyonluk vurgun: 305 yıl hapis cezası verildi
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu A.K.İ. ve M.F.Y, tutuksuz sanık Y.İ, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmalarında suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, müştekiler ile sanıkların savunmalarını dinledi.

Müştekiler ise mağduriyetlerinin giderilmediğini söyleyerek, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.K.İ. ve M.F.Y'ye, 49 müştekiye yönelik ayrı ayrı "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplam 305 yıl 7'şer ay hapis cezası verdi. Heyet, Y.İ'nin ise beraatine hükmetti.

Müşteki avukatı Abdulkadir Ünal, duruşmanın ardından gazetecilere, mahkeme heyetinin gereğini yaparak sanıklara toplumsal vicdanın kabul edeceği miktarda hapis cezası verdiğini söyledi.

"Dosyaya yansıyan yargılama kapsamında Y.İ. beraat ederken, diğer sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket edip mağdurları iştirak halinde dolandırdıkları kanaatine varılmıştır." ifadelerini kullanan Ünal, mağdurların zararlarının giderilmesi hususunda konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

OLAY

Nevşehir'de satışını yaptıkları konutları hak sahiplerine teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye satarak 49 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan firma sahibi A.K.İ. ile resmi evraklarda şirket ortağı görülen annesi Y.İ. ve iş ortağı M.F.Y. ile ilgili müştekilerin şikayetleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatılmıştı.

28 Haziran 2024'te gözaltına alınan 3 şüpheliden A.K.İ. ve M.F.Y. tutuklanmış, Y.İ. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden A.K.İ. ile Y.İ'nin kentteki muhtelif yerlerde konut inşaatına başladıkları, satışını yaptıkları daireleri hak sahiplerine teslim etmedikleri ve kiralık otomobille gittikleri Fethiye'den deniz yoluyla yurt dışına kaçmak için girişimde bulundukları belirlenmişti.

