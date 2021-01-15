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Konya- Antalya kara yolunda tırlara kar engeli

Konya- Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

DHA15 Ocak 2021 Cuma 20:23 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 20:23
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Konya Antalya kara yolu Alacabel mevkisinde öğle saatlerinde başlayan ve akşamüzeri etkisini artıran kar yağışı nedeniyle TIR’ların geçişine izin verilmiyor. Polis ekipleri zincir bulunan diğer araçların ise geçişine izin veriyor.

Seydişehir- Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle trafik ekiplerince, Marangozlar Kavşağı'nda TIR’ların geçişine izin verilmiyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, Karayolu ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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