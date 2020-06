Konya cuma namazı hangi camilerde kılınacak? İşte Konya'da cuma namazı kılınacak camiler

12 Haziran 2020 Cuma 12:36 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 12:36

Konya Valiliği ve Konya il müftülüğü il genelinde cuma namazı kılınacak camileri belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs normalleşme sürecinde yeniden Konya'da Cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayının sonunda bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Geçen hafta hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan Malatya'da cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Adana'da cuma namazı kılınacak yerler camiler listesi aşağıdaki gibidir.

KONYA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK YERLER

Adana'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi ile birlikte uyulacak olan kuralları da yayımlayan il müftülüğü, Cuma namazının cami avlularında kılınacağını bir kez daha vurguladı. Adana'da hangi camilerde Cuma namazı kılınacağı bilgisine ek olarak öğle ve ikindi namazı için de bazı detaylar aktarıldı. İşte, Adana'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi

KONYA'DA HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?

1 AHIRLI Merkez Süleyman Efendi Camii ,Merkez Fatih Camii / Kapalı Pazar yeri Merkez Mahallesi Ahmet ALKAN Caddesi / AHIRLI

2 AHIRLI Akkise Mah. , Büyük Camii, Fatih Camii /Akkise Pazar yeri Akkise Mahallesi kapalı Pazar yeri/ Akkise / AHIRLI

3 AHIRLI Balıklava Mahallesi/ Mezarlık Musallasında Balıklava Mahallesi

4 AHIRLI Bademli Mahallesi Camii/ Cami Avlusu Bademli Mahallesi

5 AHIRLI Büyüköz Mahallesi Camii/ Cami Avlusu Büyüköz Mahallesi

6 AHIRLI Erdoğan Mahallesi Camii/ Cami Avlusu Erdoğan Mahallesi

7 AHIRLI Aliçerçi Mahallesi Camii/ Cami Avlusu Aliçerçi Mahallesi

8 AHIRLI Karacakuyu Mahallesi Camii/ Cami Avlusu Karacakuyu Mahallesi

9 AHIRLI Kayacık Mahallesi Camii/ Cami Avlusu Kayacık Mahallesi

10 AHIRLI Çiftlik Mahallesi Camii/ Belediye Halısahası Çiflik Mahallesi

11 AKÖREN Merkez Büyük Camii Tülce Mahallesi 27402.sokak No 22

12 AKÖREN Alan Mahallesi Camii Alanköy Mahallesi Alanköy Caddesi No 21

13 AKÖREN Ahmediye Mahallesi Camii Ahmediye Mahallesi 27909.sokak No 4

14 AKÖREN Kayasu Mahallesi Camii Kayasu Mahallesi 27814.sokak No 16

15 AKÖREN Belkuyu Mahallesi Belkuyu Mahallesi Belkuyu Caddesi No 1

16 AKÖREN Süleymaniye Mahallesi Camii Süleymaniye Mahallesi Süleymaniye Caddesi No 1

17 AKÖREN Karahüyük Harman Yeri Karahüyük Mahallesi Harman Alanı halı sahası

18 AKÖREN Çatören Halı Sahası Çatören Mahallesi Çatören Caddesi

19 AKÖREN Akören Merkez Pazar Yeri Ağalar Mahallesi Altan Tufan Caddesi

20 AKÖREN Avdan Açık Alan Musallası Avdan Mahallesi 27723.sokak No 3C

21 AKÖREN Orhaniye Mahallesi Camii Yanı Orhaniye Mahallesi 28203.sokak No 22

22 AKŞEHİR GAZİ KAPALI PAZARI ALANI KİLECİ MAH.

23 AKŞEHİR PERŞEMBE PAZARI ALANI İSTASYON MH.

24 AKŞEHİR SALI PAZARI ALANI YENİ MH.

25 AKŞEHİR YARENLER KAPALI PAZARI ALANI YARENLER MH

26 AKŞEHİR NASREDDİN HOCA MEYDANI KİLECİ MAH.

27 AKŞEHİR ANIT MEYDANI SELÇUK MH.

28 AKŞEHİR HASANPAŞA İMARET C. BAHÇESİ KİLECİ MH.

29 AKŞEHİR SANAYİ CAMİ BAHÇESİ SEYRAN MH.

30 AKŞEHİR YENİ DOĞAN C. BAHÇESİ ALTUNKALEM MH

31 AKŞEHİR ADSIZ MH.MRK. C. BAHÇESİ ADSIZ MH.

32 AKŞEHİR TOKİ HACI İBRAHİM VELİ C. BAHÇESİ KOZAAĞAÇ MH.

33 AKŞEHİR ALTUNTAŞ MH. FUTBOL SAHASI ALTUNTAŞ MH.

34 AKŞEHİR ATAKENT MH. MUSALLA ALANI ATAKENT. MH

35 AKŞEHİR BOZLAĞAN MH.C. BOZLAĞAN MH.

36 AKŞEHİR CANKURTARAN MH. MUHTAR KONAĞI BAHÇESİ CANKURTARAN MH.

37 AKŞEHİR ÇAKILLAR MH. MEYDAN C. BAHÇESİ ÇAKILLAR MH.

38 AKŞEHİR ÇAKILLAR MH. EĞLEK MEYDANI ÇAKILLAR MH.

39 AKŞEHİR ÇAMLI MH. MAHALLE MEYDANI ÇAMLI MH

40 AKŞEHİR ÇİMENDERE MH.C. BAHÇESİ ÇİMENDERE MH

41 AKŞEHİR DEĞİRMENKÖY MH. HALÖNÜ DEĞİRMENKÖY MH.

42 AKŞEHİR DOĞRUGÖZ MH.MRK.C. BAHÇESİ DOĞRUGÖZ MH

43 AKŞEHİR ENGİLLİ MH.MRK.C. ÖNÜ ENGİLLİ MH

44 AKŞEHİR ENGİLLİ MH. HARLAK C. BAHÇESİ ENGİLLİ MH

45 AKŞEHİR GEDİL MH.C. BAHÇESİ GEDİL MH.

46 AKŞEHİR GÖLÇAYIR MH. MAHALLE MEYDANI GÖLÇAYIR MH

47 AKŞEHİR GÖZPINAR MH. MAHALLE MEYDANI GÖZPINAR MH

48 AKŞEHİR ILICAK MH. HAL ÖNÜ ILICAK MH.

49 AKŞEHİR KARABULUT MH. MUHTAR KONAĞI BAHÇESİ KARABULUT MH.

50 AKŞEHİR KARAHÜYÜK MH. MUSALLA C. BAHÇESİ KARAHÜYÜK MH

51 AKŞEHİR ORTACA MH.C. ÖNÜ ORTACA MH

52 AKŞEHİR ORTAKÖY MH. PAZAR ALANI ORTAKÖY MH.

53 AKŞEHİR REİS MH. MRK.C. ÖNÜ REİS MH.

54 AKŞEHİR SARAY MH. NASREDDİN HOCA C. BAHÇESİ SARAY MH

55 AKŞEHİR SAVAŞ MH. MEYDANI SAVAŞ MH

56 AKŞEHİR SORKUN MH. (MESCİD) MAHALLE MEYDANI SORKUN MH.

57 AKŞEHİR SORKUN MH.MRK.C. BAHÇESİ SORKUN MH.

58 AKŞEHİR SÖĞÜTLÜ MH. C. BAHÇESİ SÖĞÜTLÜ MH

59 AKŞEHİR TEKKE MH.C. ÖNÜ TEKKE MH.

60 AKŞEHİR TİPİKÖY MH.C. BAHÇESİ TİPİKÖY MH.

61 AKŞEHİR ULUPINAR MH. HAL BAHÇESİ ULUPINAR MH.

62 AKŞEHİR ÜÇHÜYÜK MH.MUHTAR KONAĞI BAHÇESİ ÜÇHÜYÜK MH

63 AKŞEHİR YAŞARLAR MH. MAHALLE MEYDANI YAŞARLAR MH.

64 AKŞEHİR YAYLABELEN MH.HARMAN YERİ YAYLABELEN MH

65 AKŞEHİR YAZLA MH. AKÇETİN TARIM ÜRÜNLERİ BAHÇESİ YAZLA MH

66 AKŞEHİR YENİKÖY MH. YENİ C. BAHÇESİ YENİKÖY MH

67 AKŞEHİR YEŞİLKÖY MH. MAHALLE MEYDANI YEŞİLKÖY MH

68 ALTINEKİN ALTINEKİN BELEDİYE FUTBOL SAHASI ÖLMEZ MAHALLESİ

69 ALTINEKİN ALTINEKİN BELEDİYE PAZAR YERİ ÖLMEZ MAHALLESİ

70 ALTINEKİN FATİH CAMİİ BAHÇESİ KALE MAHALLESİ

71 ALTINEKİN AKINCILAR MAH. BELEDİYE MEYDANI AKINCILAR MAHALLESİ

72 ALTINEKİN AKINCILAR MAH. DÜĞÜN SALONU BAHÇESİ AKINCILAR MAHALLESİ

73 ALTINEKİN AKKÖY MAH. CAMİİ BAHÇESİ AKKÖY MAHALLESİ

74 ALTINEKİN AYIŞIĞI MAH. CAMİİ BAHÇESİ AYIŞIĞI MAHALLESİ

75 ALTINEKİN BORUKKUYU MAH. BÜYÜK CAMİİ BAHÇESİ BORUKKUYU MAHALLESİ

76 ALTINEKİN BORUKKUYU MAH. KÜÇÜK CAMİİ BAHÇESİ BORUKKUYU MAHALLESİ

77 ALTINEKİN DEDELER MAH. BÜYÜK CAMİİ BAHÇESİ DEDELER MAHALLESİ

78 ALTINEKİN DEDELER MAH. KÜÇÜK CAMİİ BAHÇESİ DEDELER MAHALLESİ

79 ALTINEKİN DEDELER MAH. MEVLANA CAMİİ BAHÇESİ DEDELER MAHALLESİ

80 ALTINEKİN DEDELER MAH. YENİ CAMİİ BAHÇESİ DEDELER MAHALLESİ

81 ALTINEKİN HACINUMAN MAH. CAMİİ BAHÇESİ HACINUMAN MAHALLESİ

82 ALTINEKİN HACINUMAN MAH. GİYMİR CAMİİ BAHÇESİ HACINUMAN MAHALLESİ

83 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. BÜYÜK CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ

84 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. KÜÇÜK CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ

85 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. NASIFKUYU CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ

86 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. TÖMEK CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ

87 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. SOYHAN CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ

88 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. KIZBOĞAN CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ

89 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. KEMER CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ

90 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. AZAPAĞILI CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ

91 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. DANAKUYU CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ

92 ALTINEKİN KARAKAYA MAH. CAMİİ BAHÇESİ KARAKAYA MAHALLESİ

93 ALTINEKİN KOÇYAKA MAH. CAMİİ BAHÇESİ KOÇYAKA MAHALLESİ

94 ALTINEKİN KOÇYAKA MAH. GÖLCEK CAMİİ BAHÇESİ KOÇYAKA MAHALLESİ

95 ALTINEKİN MANTAR MAH. CAMİİ BAHÇESİ MANTAR MAHALLESİ

96 ALTINEKİN MANTAR MAH. İPDÜŞEN CAMİİ BAHÇESİ MANTAR MAHALLESİ

97 ALTINEKİN MANTAR MAH. İKİZLER CAMİİ BAHÇESİ MANTAR MAHALLESİ

98 ALTINEKİN MANTAR MAH. GÜVERCİNLİK CAMİİ BAHÇESİ MANTAR MAHALLESİ

99 ALTINEKİN SARNIÇ MAH. CAMİİ BAHÇESİ SARNIÇ MAHALLESİ

100 ALTINEKİN YENİYAYLA MAH. CAMİİ BAHÇESİ YENİYAYLA MAHALLESİ

101 ALTINEKİN YENİKUYU MAH. CAMİİ BAHÇESİ YENİKUYU MAHALLESİ

102 ALTINEKİN YENİKUYU MAH. KARAHALLI CAMİİ BAHÇESİ YENİKUYU MAHALLESİ

103 ALTINEKİN YENİKUYU MAH. KARADÜŞEN CAMİİ BAHÇESİ YENİKUYU MAHALLESİ

104 ALTINEKİN YENİÖLMEZ MAH. CAMİİ BAHÇESİ YENİÖLMEZ MAHALLESİ

105 ALTINEKİN YENİCE MAH. CAMİİ BAHÇESİ YENİCE MAHALLESİ

106 BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİİ İÇERİŞEHİR MAHALLESİ

107 BEYŞEHİR TOKİ CAMİİ AVŞAR MAHALLESİ

108 BEYŞEHİR ESENTEPE CAMİİ ESENTEPE MAHALLESİ

109 BEYŞEHİR BEYTEPE CAMİİ BEYTEPE MAHALLESİ

110 BEYŞEHİR İ.H.L.TATBİKAT CAMİİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

111 BEYŞEHİR BADEMLİ MH.Ö.Ş.AKKANAT CAMİİ BADEMLİ MAHALLESİ

112 BEYŞEHİR VUSLAT PARK MEYDANI HACI ARMAĞAN MAHALLESİ

113 BEYŞEHİR 75 YIL CUMHURİYET STADI HACI AKİF MAHALLESİ

114 BEYŞEHİR SENTETİK ÇİM SAHA ESENTEPE MAHALLESİ

115 BEYŞEHİR ADAKÖYÜ MH.C. ADAKÖY MAHALLESİ

116 BEYŞEHİR AĞILÖNÜ MH.C. AĞILÖNÜ MAHALLESİ

117 BEYŞEHİR AKBURUN MH.C. AKBURUN MAHALLESİ

118 BEYŞEHİR AKÇABELEN MH.MRK.C. AKÇABELEN MAHALLESİ

119 BEYŞEHİR AVDANCIK MH.YENİ C. AVDANCIK MAHALLESİ

120 BEYŞEHİR BAŞGÖZE MH.YK.C. BAŞGÖZE MAHALLESİ

121 BEYŞEHİR BAYAT MH.C. BAYAT MAHALLESİ

122 BEYŞEHİR BAYAVŞAR MH. MRK. C. BAYAVŞAR MAHALLESİ

123 BEYŞEHİR BAYINDIR MH. C. BAYINDIR MAHALLESİ

124 BEYŞEHİR BEKDEMİR MH. C. BEKDEMİR MAHALLESİ

125 BEYŞEHİR ÇİÇEKLER MH. C. ÇİÇEKLER MAHALLESİ

126 BEYŞEHİR ÇİVRİL MH. C. ÇİVRİL MAHALLESİ

127 BEYŞEHİR ÇUKURAĞIL MH. C. ÇUKURAĞIL MAHALLESİ

128 BEYŞEHİR DAMLAPINAR MH. C. DAMLAPINAR MAHALLESİ

129 BEYŞEHİR DOĞANBEY MH. ÇARŞI C. DOĞANBEY MAHALLESİ

130 BEYŞEHİR DOĞANCIK MH.C. DOĞANCIK MAHALLESİ

131 BEYŞEHİR DUMANLI MH. C. DUMANLI MAHALLESİ

132 BEYŞEHİR EMEN MH. ULU C. EMEN MAHALLESİ

133 BEYŞEHİR ESENCE MH. MRK. C. ESENCE MAHALLESİ

134 BEYŞEHİR ESENCE MH.NUR C. ESENCE MAHALLESİ

135 BEYŞEHİR EYLİKLER MH. C. EYLİKLER MAHALLESİ

136 BEYŞEHİR GÖKÇİMEN MH. ABDULLAH C. GÖKÇİMEN MAHALLESİ

137 BEYŞEHİR GÖLKAŞI MH. C. GÖLKAŞI MAHALLESİ

138 BEYŞEHİR GÖLYAKA MH. C. GÖLYAKA MAHALLESİ

139 BEYŞEHİR HUĞLU MH. MRK. C. HUĞLU MAHALLESİ

140 BEYŞEHİR KARAALİ MH. C. KARAALİ MAHALLESİ

141 BEYŞEHİR KARABAYAT MH. C. KARABAYAT MAHALLESİ

142 BEYŞEHİR KARADİKEN MH. C. KARADİKEN MAHALLESİ

143 BEYŞEHİR KARAHİSAR MH. C. KARAHİSAR MAHALLESİ

144 BEYŞEHİR KAYABAŞI MH. PAZARYERİ C. KAYABAŞI MAHALLESİ

145 BEYŞEHİR KURUCUOVA MH. YENİ C. KURUCUOVA MAHALLESİ

146 BEYŞEHİR KUŞLUCA MH. C. KUŞLUCA MAHALLESİ

147 BEYŞEHİR MESUTLAR MH. C. MESUTLAR MAHALLESİ

148 BEYŞEHİR SADIKHACI MH. MRK. C. SADIKHACI MAHALLESİ

149 BEYŞEHİR SARIKÖYÜ MH. MERKEZ C. SARIKÖY MAHALLESİ

150 BEYŞEHİR SEVİNDİK MH. YENİ C. SEVİNDİK MAHALLESİ

151 BEYŞEHİR ŞAMLAR MH. C. ŞAMLAR MAHALLESİ

152 BEYŞEHİR ÜÇPINAR MH. BADRIK MEVKİ C. ÜÇPINAR MAHALLESİ

153 BEYŞEHİR ÜSTÜNLER MH. TOPAL İSMAİL C. ÜSTÜNLER MAHALLESİ

154 BEYŞEHİR ÜZÜMLÜ MH. ÇARŞI C. ÜZÜMLÜ MAHALLESİ

155 BEYŞEHİR ÜZÜMLÜ MH. MEVLANA C. ÜZÜMLÜ MAHALLESİ

156 BEYŞEHİR YENİDOĞAN MH. BÜYÜK C. YENİDOĞAN MAHALLESİ

157 BEYŞEHİR YEŞİLDAĞ MH. ÇAY C. YEŞİLDAĞ MAHALLESİ

158 BEYŞEHİR YK. ESENCE MH. C. YUKARI ESENCE MAHALLESİ

159 BEYŞEHİR YUNUSLAR MH. C. YUNUSLAR MAHALLESİ

160 BEYŞEHİR YAZYURDU MH.C. YAZYURDU MAHALLESİ

161 BEYŞEHİR FASILLAR MH.C. FASILLAR MAHALLESİ

162 BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MH.C. GÖKÇEKUYU MAHALLESİ

163 BEYŞEHİR EĞİRLER MH.C. EĞİRLER MAHALLESİ

164 BEYŞEHİR GÖNEN MH.C. GÖNEN MAHALLESİ

165 BEYŞEHİR GÖÇÜ MH.C. GÖÇÜ MAHALLESİ

166 BEYŞEHİR HÜSEYİNLER MH.C. HÜSEYİNLER MAHALLESİ

167 BEYŞEHİR İSAKÖY MH.C. İSAKÖY MAHALLESİ

168 BEYŞEHİR ÇİFLİK MH.C. ÇİFLİK MAHALLESİ

169 BOZKIR AKÇAPINAR MH. C. AKÇAPINAR MH. BOZKIR/KONYA

170 BOZKIR ARMUTLU MH. ORTA C. ARMUTLU MH. BOZKIR/KONYA

171 BOZKIR ARMUTLU MH. YENİ C. ARMUTLU MH. BOZKIR/KONYA

172 BOZKIR ARMUTLU MH. YUKARI C. ARMUTLU MH. BOZKIR/KONYA

173 BOZKIR AYDINKIŞLA MH. C. AYDINKIŞLA MH. BOZKIR/KONYA

174 BOZKIR AYVALCA MH.C. AYVALCA MH. BOZKIR/KONYA

175 BOZKIR BAĞYURDU MH.C. BAĞYURDU MH. BOZKIR/KONYA

176 BOZKIR BOZDAM MH.C. BOZDAM MH. BOZKIR/KONYA

177 BOZKIR BÜYÜK C. Yukarı Mahalle 50010. Sokak No: 2 Bozkır / Konya

178 BOZKIR ÇAĞLAYAN MH. ÇAT C. ÇAĞLAYAN MH. BOZKIR/KONYA

179 BOZKIR ÇAĞLAYAN MH. ÇAT SARIOT C. ÇAĞLAYAN MH. BOZKIR/KONYA

180 BOZKIR DERE MH. BÜYÜK C. DERE MH. BOZKIR/KONYA

181 BOZKIR DERE MH. ÖNECEK C. DERE MH. BOZKIR/KONYA

182 BOZKIR DEREİÇİ MH. BÜYÜK C. DEREİÇİ MH. BOZKIR/KONYA

183 BOZKIR DEREİÇİ MH. SİPAHİLER C. DEREİÇİ MH. BOZKIR/KONYA

184 BOZKIR ELMAAĞAÇ MH.C. ELMAAĞAÇ MH. BOZKIR/KONYA

185 BOZKIR FATİH C. Cumhuriyet Mahallesi 52027. Sokak No: 1 Bozkır / Konya

186 BOZKIR HACILAR MH. KÖLLER C. HACILAR MH. BOZKIR/KONYA

187 BOZKIR HACILAR MH. KUZAN C. HACILAR MH. BOZKIR/KONYA

188 BOZKIR HAMZALAR MH. BÜYÜK C. HAMZALAR MH. BOZKIR/KONYA

189 BOZKIR HAMZALAR MH. TOPRAKLIK C. HAMZALAR MH. BOZKIR/KONYA

190 BOZKIR HAMZALAR MH. YENİ C. HAMZALAR MH. BOZKIR/KONYA

191 BOZKIR HARMANPINAR MH. GÜNDÜĞÜN C. HARMANPINAR MH. BOZKIR/KONYA

192 BOZKIR HARMANPINAR MH. FERHATLAR C. HARMANPINAR MH. BOZKIR/KONYA

193 BOZKIR HARMANPINAR MH. MERKEZ C. HARMANPINAR MH. BOZKIR/KONYA

194 BOZKIR HİSARLIK MH. BÜYÜK C. HİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA

195 BOZKIR HİSARLIK MH. ORTA C. HİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA

196 BOZKIR HİSARLIK MH. AYDINLIK C. HİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA

197 BOZKIR HZ.ÖMER C. Cumhuriyet Mahallesi 52005. Sokak No: 18 Bozkır / Konya

198 BOZKIR IŞIKLAR MH. YENİ C. IŞIKLAR MH. BOZKIR/KONYA

199 BOZKIR KARACAARDIÇ MH. ÇEŞME C. KARACAARDIÇ MH. BOZKIR/KONYA

200 BOZKIR KARACAHİSAR MH.C. KARACAHİSAR MH. BOZKIR/KONYA

201 BOZKIR KAYACILAR MH.C. KAYACILAR MH. BOZKIR/KONYA

202 BOZKIR KAYAPINAR MH.C. KAYAPINAR MH. BOZKIR/KONYA

203 BOZKIR KINIK MH.C. KINIK MH. BOZKIR/KONYA

204 BOZKIR KIZILÇAKIR MH. C. KIZILÇAKIR MH. BOZKIR/KONYA

205 BOZKIR KİLDERE MH.C. KİLDERE MH. BOZKIR/KONYA

206 BOZKIR KOVANLIK MH.C. KOVANLIK MH. BOZKIR/KONYA

207 BOZKIR KOZAĞAÇ MH.C. KOZAĞAÇ MH. BOZKIR/KONYA

208 BOZKIR KUŞCA MH. BOZALAN C. KUŞCA MH. BOZKIR/KONYA

209 BOZKIR KUŞCA MH. İBRAHİM EFENDİ C. KUŞCA MH. BOZKIR/KONYA

210 BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MH. ÇANDIRLI C. KÜÇÜKHİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA

211 BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MH. EBESELİ C. KÜÇÜKHİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA

212 BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MH. MÜRÜVETLİ C. KÜÇÜKHİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA

213 BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MH. TAMIŞ CAMİİ KÜÇÜKHİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA

214 BOZKIR PINARCIK MH. CAMİİ PINARCIK MH. BOZKIR/KONYA

215 BOZKIR SAADET C. Yukarı Mahallesi 50034. Sokak No: 15 Bozkır / Konya

216 BOZKIR SANAYİ C. Demirasaf Mahallesi 51024. Sokak No: 4 A Bozkır / Konya

217 BOZKIR SARIOĞLAN MH. BOYALI YENİ SELÇUKLU C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA

218 BOZKIR SARIOĞLAN MH. BÜYÜK C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA

219 BOZKIR SARIOĞLAN MH. DÖRTYOL C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA

220 BOZKIR SARIOĞLAN MH. KOÇAŞ AŞĞ. C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA

221 BOZKIR SARIOĞLAN MH. KOÇAŞ YK.C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA

222 BOZKIR SARIOĞLAN MH. KUZÖREN C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA

223 BOZKIR SARIOĞLAN MH. KUZÖREN YÖRÜKLER C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA

224 BOZKIR SAZLI MH. C. SAZLI MH. BOZKIR/KONYA

225 BOZKIR SAZLIK MH. KÜÇÜK C. SAZLI MH. BOZKIR/KONYA

226 BOZKIR SOĞUCAK MH.C. SOĞUCAK MH. BOZKIR/KONYA

227 BOZKIR SORKUN MH. AŞĞ.C. SORKUN MH. BOZKIR/KONYA

228 BOZKIR SORKUN MH. İSALI C. SORKUN MH. BOZKIR/KONYA

229 BOZKIR SORKUN MH. KIZILÇAL C. SORKUN MH. BOZKIR/KONYA

230 BOZKIR SORKUN MH. ORTA C. SORKUN MH. BOZKIR/KONYA

231 BOZKIR SORKUN MH. TOPLAR C. SORKUN MH. BOZKIR/KONYA

232 BOZKIR SÖĞÜT MH.C. SÖĞÜT MH. BOZKIR/KONYA

233 BOZKIR TAŞBAŞI MH. BÜYÜK C. TAŞBAŞI MH. BOZKIR/KONYA

234 BOZKIR TAŞBAŞI MH. NASUHLAR C. TAŞBAŞI MH. BOZKIR/KONYA

235 BOZKIR TEPEARASI MH.C. TEPEARASI MH. BOZKIR/KONYA

236 BOZKIR TEPECİK C. Demirasaf Mahallesi 51039. Sokak No: 6 Bozkır / Konya

237 BOZKIR TEPELİCE MH.C. TEPELİCE MH. BOZKIR/KONYA

238 BOZKIR ULU C. Yukarı Mahallesi 50015. Sokak No: 6 Bozkır / Konya

239 BOZKIR ULUPINAR MH. YENİ C. ULUPINAR MH. BOZKIR/KONYA

240 BOZKIR ÜÇPINAR MH. BABUÇÇU C. ÜÇPINAR MH. BOZKIR/KONYA

241 BOZKIR ÜÇPINAR MH. KURŞUNLU C. ÜÇPINAR MH. BOZKIR/KONYA

242 BOZKIR YAZDAMI MH.C. YAZDAMI MH. BOZKIR/KONYA

243 BOZKIR YELBEĞİ MH. C. YELBEĞİ MH. BOZKIR/KONYA

244 BOZKIR YELBEĞİ MH. YENİ C. YELBEĞİ MH. BOZKIR/KONYA

245 BOZKIR YENİKÖY MH.C. YENİKÖY MH. BOZKIR/KONYA

246 CİHANBEYLİ ÇARŞI CAMİİ/PAZAR YERİ VE FUTBOL SAHASI GÖKTEPE MAH. CİHANBEYLİ

247 CİHANBEYLİ SELAHADDİN-İ EYYÜBİ CAMİİ/CAMİİ BAHÇESİ GÖKTEPE MAH. CİHANBEYLİ

248 CİHANBEYLİ EBUZER CAMİİ/HALK EĞİTİM MERKEZİ BAHÇESİ BAHÇELİEVLER MAH. CİHANBEYLİ

249 CİHANBEYLİ AĞABEYLİ MERKEZ CAMİİ/CAMİİ AVLUSU AĞABEYLİ MAH. CİHANBEYLİ

250 CİHANBEYLİ BÖĞRÜDELİK MAH.CAMİİ/ESKİ MUHTARLIK ALANI BÖĞRELİDİK MAH. CİHANBEYLİ

251 CİHANBEYLİ DAMLAKUYU CAMİİ/HANEİ MEVAN BAHÇESİ DAMLAKUYU MAH. CİHANBEYLİ

252 CİHANBEYLİ GÖLYAZI MAH .CAMİİ/ FUTBOL SAHASI GÖLYAZI MAH CİHANBEYLİ

253 CİHANBEYLİ GÜNYÜZÜ MAH. CAMİİ/ÇAMLIKÖŞK BAHÇESİ GÜNYÜZÜ MAH. CİHANBEYLİ

254 CİHANBEYLİ ÇÖL MAH. CAMİİ/CAMİİ BAHÇESİ ÇÖL MAH. CİHANBEYLİ

255 CİHANBEYLİ ÇİMEN MAH. CAMİİ/ÇAYIRLIK ALANI ÇİMEN MAH. CİHANBEYLİ

256 CİHANBEYLİ HOYUKKUYU MAH. CAMİİ/CAMİİ BAHÇESİ HOYUKKUYU MAH. CİHANBEYLİ

257 CİHANBEYLİ BÜYÜKBEŞKAVAK MAH. CAMİİ/CAMİİ BAHÇESİ BÜYÜKBEŞKAVAK MAH.CİHANBEYLİ

258 CİHANBEYLİ BULDUK MAH. CAMİİ/CAMİİ BAHÇESİ BULDUK MAH. CİHANBEYLİ

259 CİHANBEYLİ HODOĞLU MAH. CAMİİ/AÇIK ALAN HODOĞLU MAH. CİHANBEYLİ

260 CİHANBEYLİ GEMECİK MAH. CAMİİ/HANEİ MEVAN GEMECİK MAH. CİHANBEYLİ

261 CİHANBEYLİ İNSUYU MAH. CAMİİ/MUSALLA ALANI İNSUYU MAH.CİHANBEYLİ

262 CİHANBEYLİ KANDİL MAH.CAMİİ/ HANEİ MEVAN BAHÇESİ KANDİL MAH.CİHANBEYLİ

263 CİHANBEYLİ KUŞÇA MAH. CAMİİ/MUSALLA ALANI KUŞÇA MAH. CİHANBEYLİ

264 CİHANBEYLİ KARABAĞ MAH.CAMİİ/FUTBOL SAHASI KARABAĞ MAH.CİHANBEYLİ

265 CİHANBEYLİ KELHASAN MAH. CAMİİ/MUSALLA ALANI KELHASAN MAH. CİHANBEYLİ

266 CİHANBEYLİ SAĞLIK MAH. CAMİİ/ÇAYIRLIK FUTBOL ALANI SAĞLIK MAH. CİHANBEYLİ

267 CİHANBEYLİ KÜTÜKUŞAĞI MAH. CAMİİ/CAMİ AVLUSU KÜTÜKUŞAĞI MAH. CİHANBEYLİ

268 CİHANBEYLİ PINARBAŞI MAH. CAMİİ/HANEİ MEVAN PINARBAŞI MAH. CİHANBEYLİ

269 CİHANBEYLİ TAŞPINAR MAH. CAMİİ/PAZAR ALANI TAŞPINAR MAH. CİHANBEYLİ

270 CİHANBEYLİ YAPALI MAH. CAMİİ/FUTBOL SAHASI YAPALI MAH. CİHANBEYLİ

271 CİHANBEYLİ ZAFERİYE MAH. CAMİİ/FUTBOL SAHASI ZAFERİYE MAH. CİHANBEYLİ

272 CİHANBEYLİ KIRKIŞLA MAH. CAMİİ/FUTBOL SAHASI/MUSALLA ALANI KIRKIŞLA MAH. CİHANBEYLİ

273 CİHANBEYLİ KÜÇÜK BEŞKAVAK MH. CAMİİ/CAMİİ BAHÇESİ KÜÇÜK BEŞKAVAK MH. CİHANBEYLİ

274 CİHANBEYLİ YENİCEOBA MAH. CAMİİ/FUTBOL SAHASI YENİCEOBA MAH. CİHANBEYLİ

275 ÇELTİK MERKEZ CAMİİ

ADRES: SELÇUK MAH.

ÇELTİK/KONYA MERKEZ CAMİİ MUSALLASI

276 ÇELTİK HURİYE HATUN CAMİİ

ADRES: SELÇUK MAH.

ÇELTİK/KONYA 15 TEMMUZ BELEDİYE MEYDANI

ADRESİ: BELEDİYE ÖNÜ

ÇELTİK/KONYA

277 ÇELTİK YUNUS EMRE CAMİİ

ADRES: BAHÇESARAY MAH.

ÇELTİK/KONYA YUNUS EMRE CAMİİ AVLUSU

ADRES: BAHÇESARAY MAH.

ÇELTİK/KONYA

278 ÇELTİK BAHÇELİEVLER CAMİİ

ADRES: BAHÇELİEVLER MAH.

ÇELTİK/KONYA BAHÇELİEVLER CAMİİ AVLUSU

ADRES: MEVLANA CAD. ÇELTİK/KONYA

279 ÇELTİK GÖKPINAR MERKEZ CAMİİ

ADRES: GÖKPINAR MAH.

ÇELTİK/KONYA GÖKPINAR MERKEZ CAMİİ AVLUSU

ADRES: GÖKPINAR MAH.

ÇELTİK/KONYA

280 ÇELTİK GÖKPINAR KARŞIYAKA CAMİİ

ADRES: GÖKPINAR MAH.

ÇELTİK/KONYA GÖKPINAR KARŞIYAKA CAMİİ AVLUSU

ADRES: GÖKPINAR MAH.

ÇELTİK/KONYA

281 ÇELTİK GÖKPINAR HORZUMLAR CAMİİ

ADRES: GÖKPINAR MAH.

ÇELTİK/KONYA GÖKPINAR HORZUMLAR CAMİİ AVLUSU

ADRES: GÖKPINAR MAH.

ÇELTİK/KONYA

282 ÇELTİK KAŞÖREN TÜRBE CAMİİ

ADRES: KAŞÖREN MAH.

ÇELTİK/KONYA KAŞÖREN TÜRBE CAMİİ AVLUSU

ADRES: KAŞÖREN MAH.

ÇELTİK/KONYA

283 ÇELTİK KÜÇÜKHASAN MERKEZ CAMİİ

ADRES: KÜÇÜKHASAN MAH.

ÇELTİK KONYA KÜÇÜKHASAN MERKEZ CAMİİ AVLUSU

ADRES: KÜÇÜKHASAN MAH.

ÇELTİK KONYA

284 ÇELTİK KÜÇÜKHASAN ŞEHADET CAMİİ

ADRES: KARŞIYAKA MAH.

ÇELTİK/KONYA KÜÇÜKHASAN ŞEHADET CAMİİ

VE AVLUSU

ADRES: KARŞIYAKA MAH.

ÇELTİK/KONYA

285 ÇELTİK ADAKASIM ADA CAMİİ

ADRES: ADAKASIM MAH.

ÇELTİK/KONYA ADAKASIM ADA CAMİİ AVLUSU

ADRES: ADAKASIM MAH.

ÇELTİK/KONYA

286 ÇELTİK İSHAKUŞAĞI MERKEZ CAMİİ

ADRES: İSHAKUŞAĞI MAH.

ÇELTİK/KONYA İSHAKUŞAĞI MERKEZ CAMİİ AVLUSU

ADRES: İSHAKUŞAĞI MAH.

ÇELTİK/KONYA

287 ÇELTİK TORUNLAR MERKEZ CAMİİ

ADRES: TORUNLAR MAH.

ÇELTİK/KONYA TORUNLAR MERKEZ CAMİİ AVLUSU

ADRES: TORUNLAR MAH.

ÇELTİK/KONYA

288 ÇUMRA CAYBAŞI CAMİİ BAHÇESİ CAYBAŞI MAHALLESİ GELİNCİK CAD. NO: 6 ÇUMRA

289 ÇUMRA ÇUMRA ÇAPUT PAZARI Bardakçı Mahallesi 72128. Sokak Çumra / Konya

290 ÇUMRA MEZARLIK CAMİİ BAHÇESİ Cumhuriyet Mahallesi 73604. Sokak Çumra / Konya

291 ÇUMRA SIRÇALI AÇIK HAVA DÜĞÜN SALONU Meydan Mahallesi Hastane Cadde Çumra / Konya

292 ÇUMRA GARAJ CAMİİ BAHÇESİ VE DR.DEVLET BAHÇELİ PARKI Bardakçı Mahallesi 72104. Sokak No: 2 /1 Çumra

293 ÇUMRA ÇUMRA ŞEHİR STADYUMU Bakkalbaşı Mah.

294 ÇUMRA ARMUTLÜBÜK CAMİİ BAHÇESİ Yeni Mahallesi 73005. Sokak Çumra / Konya

295 ÇUMRA KAZIM ONBAŞI CAMİİ BAHÇESİ Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Caddesi ÇUMRA/KONYA

296 ÇUMRA YUNUS EMRE CAMİİ BAHÇESİ YenidoğanMah. Hadimi Sk

297 ÇUMRA BARAJ CAMİİ BAHÇESİ Baraj Mahallesi 72811. Sokak Çumra / Konya

298 ÇUMRA SULTAN DANIŞ CAMİİ BAHÇESİ Hürriyet Mahallesi 72318. Sokak No: 15 Çumra

299 ÇUMRA ÇARŞI CAMİİ BAHÇESİ İzzetbey Mahallesi Alparslan Türkeş Cadde Çumra / Konya

300 ÇUMRA KOYUNCU CAMİİ BAHÇESİ Baraj Mahallesi 72876. Sokak Çumra / Konya

301 ÇUMRA KÜMBETLİ CAMİİ BAHÇESİ / YANINDAKİ PARK / YOL Bakkalbaşı Mahallesi İstiklal Cadde Çumra / Konya

302 ÇUMRA MEDİNE CAMİİ BAHÇESİ Bakkalbaşı Mahallesi 73470. Sokak No: 4 Çumra / Konya

303 ÇUMRA SANAYİ CAMİİ BAHÇESİ Çaybaşı Mahallesi 73270. Sokak No: 3 Çumra / Konya

304 ÇUMRA ULU CAMİİ BAHÇESİ İzzetbey Mahallesi Gazi Cadde No: 37 Çumra / Konya

305 ÇUMRA YENİDOĞAN YEŞİL CAMİİ BAHÇESİ Yenidoğan Mahallesi 72525. Sokak No: 1 Çumra / Konya

306 ÇUMRA ZİRAAT CAMİİ BAHÇESİ Yeni Mahallesi 73013. Sokak No: 2 Çumra / Konya

307 ÇUMRA ŞEKER FABRİKASI CAMİİ Yeni Mahallesi Şeker Fabrikası Cadde No: 3 /10 Çumra / Konya

308 ÇUMRA ÇUMRA SEBZE PAZARI İzzetbey Mah. Gelincik Cad.

309 ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH. BÜYÜK CAMİİ BAHÇESİ ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH.

310 ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH. HALİD BİN VELİD CAMİİ BAHÇESİ (İHL) ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH.

311 ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ İSTASYON CAMİİ ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH.

312 ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ HZ.ÖMER CAMİİ ÇEVRESİ (BELEN MEVKİİ) ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH.

313 ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ İMAMI AZAM CAMİİ (SANAYİ) ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH.

314 ÇUMRA APA MAH. YENİ MESCİT CEŞME MEYDANI APA YENİ MESCİT

315 ÇUMRA APA MAH. MAHALLE MEYDANI APA MAHALLESİ

316 ÇUMRA ARIKÖREN MAH. BELEDİYE HİZMET BİNASI BAHÇESİ ARIKÖREN AMH.

317 ÇUMRA DİNEK MAH. CAMİİ BAHÇESİ DİNEK MAHALLESİ

318 ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAH. MAHALLE MEYDANI GÜVERCİNLİK MAH.

319 ÇUMRA İÇERİÇUMRA MAH. BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖNÜ İÇERİÇUMRA MAH.

320 ÇUMRA İÇERİÇUMRA MAH. ERKEK KURAN KURSU BAHÇESİ İÇERİÇUMRA MAH.

321 ÇUMRA İÇERİÇUMRA MAH.GÖKALİLER MUSALLASI İÇERİÇUMRA MAH.

322 ÇUMRA İÇERİÇUMRA ÖMEREFENDİOĞLU CAMİİ İÇERİÇUMRA MAH.

323 ÇUMRA İÇERİÇUMRA H.MUSTAFA SİVASLI CAMİİ BAHÇESİ İÇERİÇUMRA MAH.

324 ÇUMRA İÇERİÇUMRA MAH. KIR MAHALLESİ MUSALLASI İÇERİÇUMRA MAH.

325 ÇUMRA İÇERİÇUMRA MAH. FUTBOL SAHASI İÇERİÇUMRA MAH.

326 ÇUMRA İÇERİÇUMRA MAH. HALI SAHA TESİSİ İÇERİÇUMRA MAH.

327 ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ PAZAR YERİ KARKIN MAH

328 ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ PAZAR YERİ OKÇU MAH.

329 ÇUMRA TÜRKMENCAMİLİ MAH. HACI KÜRDEN CAMİİ BAHÇESİ TÜRKMENCAMİLİ MAH.

330 ÇUMRA TÜRKMENCAMİLİ MAH. HACI BEKİR CAMİİ BAHÇESİ TÜRKMENCAMİLİ MAH.

331 ÇUMRA TÜRKMENCAMİLİ MAH. ORTA CAMİİ BAHÇESİ TÜRKMENCAMİLİ MAH.

332 ÇUMRA TÜRKMENCAMİLİ MAHALLESİ CAMİİ YANI (MUSALLA) TÜRKMENCAMİLİ MAH.

333 ÇUMRA YENİSU MAHALLESİ HALI SAHA ALANI YENİSU MAH.

334 ÇUMRA ABDİTOLU MH. MEZARLIK YANI (MUSALLA) ABDİTOLU MH.

335 ÇUMRA ADAKALE MH. CAMİİ BAHÇESİ ADAKALE MH.

336 ÇUMRA ALEMDAR MH.CAMİİ BAHÇESİ ALEMDAR MH.

337 ÇUMRA APA SARAYCIK MH.CAMİİ BAHÇESİ APA SARAYCIK MH.

338 ÇUMRA AVDUL MAHALLESİ MEZARLIK (MUSALLA) AVDUL MH.

339 ÇUMRA AVDUL MH.MENZİL CAMİİ BAHÇESİ AVDUL MH.

340 ÇUMRA AVDUL MH.YAYLA C. AVDUL MH.

341 ÇUMRA AVŞAR MH.CAMİİ BAHÇESİ AVŞAR MH.

342 ÇUMRA BEYLERCE MH.CAMİİ BAHÇESİ BEYLERCE MH.

343 ÇUMRA BÜYÜKAŞLAMA MH.CAMİİ BAHÇESİ BÜYÜKAŞLAMA MH.

344 ÇUMRA ÇİÇEK MH.CAMİİ BAHÇESİ ÇİÇEK MH.

345 ÇUMRA ÇUKURKAVAK MH MEZARLIK ALANINDA (MUSALLA) ÇUKURKAVAK MH.

346 ÇUMRA DEDEMOĞLU MH.CAMİİ BAHÇESİ DEDEMOĞLU MH.

347 ÇUMRA DİNLENDİK MH.CAMİİ BAHÇESİ DİNLENDİK MH.

348 ÇUMRA DOĞANLI MH.MEZARLIK ALANINDA (MUSALLADA) DOĞANLI MH.

349 ÇUMRA ERENTEPE MH.CAMİİ BAHÇESİ ERENTEPE MH.

350 ÇUMRA GÖKHÜYÜK MH.EYÜP SULTAN CAMİİ BAHÇESİ GÖKHÜYÜK MAHALLESİ

351 ÇUMRA FETHİYE MH.CAMİİ BAHÇESİ FETHİYE MH.

352 ÇUMRA İNLİ MH.CAMİİ BAHÇESİ İNLİ MH.

353 ÇUMRA KUZUCU MH.CAMİİ BAHÇESİ KUZUCU MH.

354 ÇUMRA KÜÇÜKKÖY MH.CAMİİ BAHÇESİ KÜÇÜKKÖY MH

355 ÇUMRA SEÇME MH.MAHALLE PARKINDA SEÇME MH.

356 ÇUMRA SÜRGÜÇ MH.CAMİİBAHÇESİ SÜRGÜÇ MH

357 ÇUMRA TAŞAĞIL MH.C.AMİİ BAHÇESİ TAŞAĞIL MH

358 ÇUMRA TAŞAĞIL MH.MEVLANA CAMİİ BAHÇESİ TAŞAĞIL MH

359 ÇUMRA TÜRKMEN KARAHÜYÜK MH.CAMİİ BAHÇESİ TÜRKMEN KARAHÜYÜK MH.

360 ÇUMRA UZUNKUYU MH.FERİZ CAMİİ BAHÇESİ UZUNKUYU MH.FERİZ

361 ÇUMRA UZUNKUYU MH.GÖKTEPE CAMİİ BAHÇESİ UZUNKUYU MH.

362 ÇUMRA UZUNKUYU MH.UZUNKUYU CAMİİ BAHÇESİ UZUNKUYU MH.

363 ÇUMRA ÜÇHÜYÜK MH.ESKİ CAMİİ BAHÇESİ ÜÇHÜYÜK MH

364 ÇUMRA ÜÇHÜYÜK MH.YENİ CAMİİ BAHÇESİ ÜÇHÜYÜK MH.

365 ÇUMRA ÜRÜNLÜ MH.CAMİİ BAHÇESİ ÜRÜNLÜ MH.

366 ÇUMRA YÖRÜKCAMİLİ MH.CAMİİ BAHÇESİ YÖRÜKCAMİLİ MH.

367 ÇUMRA TAHTALI MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ TAHTALI MAHALLESİ

368 ÇUMRA BALÇIKHİSAR MAHALLESİ CAMİİ BALÇIKHİSAR MAHALLESİ

369 DERBENT Merkez Büyük Camii Derbent 15 Temmuz Meydanı

370 DERBENT Hacı Ahmet Camii Camii Bahçesi

371 DERBENT Mülayim Mah. Camii Camii Meydanı

372 DERBENT Karalar Mah. Camii Camii Önü

373 DERBENT Tekke Mah. Camii Camii Bahçesi

374 DERBENT Değiş Mah. Camii Camii Meydanı

375 DERBENT Saraypınar Mah. Camii Köy Meydanı

376 DERBENT Süleyman Mah. Camii Camii Meydanı

377 DERBENT Çiftliközü Ebubekir Camii Camii Bahçesi

378 DEREBUCAK Musalla Cami-Derebucak Lisesi arkası Halı Sahası Musalla Mahallesi Derebucak

379 DEREBUCAK Göynem Merkez Cami- Eski Belediye Önü Göynem Mahallesi Derebucak

380 DEREBUCAK Göynem Yeni Mahalle Geydeş Cami -Cami Avlusu Göynem Yeni Mahalle Derebucak

381 DEREBUCAK Pınarbaşı Merkez Cami-Cami Yanı Pınar Önü Pınarbaşı Mahallesi Derebucak

382 DEREBUCAK Pınarbaşı Yeni Mahalle Cami Pınarbaşı Cami Önü Pınarbaşı Kayaarası Mahallesi Derebucak

383 DEREBUCAK Çamlık Merkez Cami- Çamlık Düğün Salonu Önü Çamlık Mahallesi Derebucak

384 DEREBUCAK Gencek Merkez Cami-Gencek Halı Sahası Gencek Mahallesi Derebucak

385 DEREBUCAK Durak Mahallesi Cami- Durak Cami Önü Durak Mahallesi Derebucak

386 DEREBUCAK Tepearası Mahalle Cami-Tepearası Cami Avlusu Tepearası Mahallesi Derebucak

387 DEREBUCAK Taşlıpınar Mahallesi Cami-Taşlıpınar Cami Önü Taşlıpınar Mahallesi Derebucak

388 DEREBUCAK Uğurlu Mahallesi Cami- Uğurlu Mahallesi Cami Avlusu Uğurlu Mahallesi Derebucak

389 DOĞANHİSAR MERKEZ PAZAR YERİ Mithatpaşa Cad. Pazar Mah.

390 DOĞANHİSAR DOĞANHİSAR STADYUMU Cumhuriyet Cad. Harman Mah.

391 DOĞANHİSAR DOĞANHİSAR HALI SAHA İhsan Zeki Doyduk Cad.Pazar Mah.

392 DOĞANHİSAR MERKEZ YENİ CAMİ BAHÇESİ 84818. Sokak. Kuz Mah.

393 DOĞANHİSAR KÜLTÜR MERKEZİ AVLUSU Hürriyet Cad. Ayaslar Mah.

394 DOĞANHİSAR MAHALLE MEYDANI Hürriyet Cad. Ayaslar Mah.

395 DOĞANHİSAR CAMİ BAHÇESİ Şehit Kadir Göktaş Cad. Başköy Mah.

396 DOĞANHİSAR MAHALLE MEYDANI Şehit J.ÇVŞ İzzet Soluk Cad.

397 DOĞANHİSAR ÇINAROBA İTFAİYE MEYDANI Çınaroba Cad.

398 DOĞANHİSAR ULU CAMİİ YANI (MEYDAN) Şehit Bayram Bulat Cad.Deştiğin Mah.

399 DOĞANHİSAR ESKİLER YAYLASI GEDİK MEVKİİ Eskiler Mah.

400 DOĞANHİSAR MUSALLA Furunlu Cad.

401 DOĞANHİSAR HARMAN YERİ Güvendik Cad.Güvendik Mah.

402 DOĞANHİSAR HARMAN YERİ İlyaslar Cad. İlyaslar Mah.

403 DOĞANHİSAR MUSALLA Sağlık Cad. Karaağa Mah.

404 DOĞANHİSAR MEYDAN CAMİİ BAHÇESİ 86553 Sk. Kemer Mah.

405 DOĞANHİSAR YUNUS EMRECAMİİ AVLUSU Vatan Cad. Koçaş Mah.

406 DOĞANHİSAR KONAKKALE YENİ CAMİ BAHÇESİ Konak Cad. Konakkale Mah.

407 DOĞANHİSAR CAMİ YANI MEYDAN 86629 Sk Tekke Mah.

408 DOĞANHİSAR S. EYYUBİ CAMİİ BAHÇESİ Uncular Cad. Uncular Mah.

409 DOĞANHİSAR HARMAN YERİ Yazır Cad. Yazır Mah.

410 DOĞANHİSAR HARMAN YERİ 86884 Sk. Yazlıca Mah.

411 DOĞANHİSAR YENİ CAMİ BAHÇESİ Yedioluk Cad. Yenice Mah.

412 EMİRGAZİ CAMİİ KEBİR CAMİİ CAMİİ KEBİR MAH. EMİRGAZİ/KONYA

413 EMİRGAZİ EMİRGAZİ KAPALI SPOR SALONU ( AÇIK ALANI) CAMİİ KEBİR MAH. EMİRGAZİ/KONYA

414 EMİRGAZİ YAMAÇ MAHALLESİ ESKİ CAMİİ YAMAÇ MAH. EMİRGAZİ/KONYA

415 EMİRGAZİ YAMAÇ MAHALLESİ YUKARI CAMİİ YAMAÇ MAH. EMİRGAZİ/KONYA

416 EMİRGAZİ IŞIKLAR MAHALLESİ CAMİİ IŞIKLAR MAH. EMİRGAZİ/KONYA

417 EMİRGAZİ IŞIKLAR MAHALLESİ BAŞİN YAYSI CAMİİ BAŞİN MAH. EMİRGAZİ/KONYA

418 EMİRGAZİ EKİZLİ CAMİİ EKİZLİ MAH.EMİRGAZİ/KONYA

419 EMİRGAZİ KOLUKMAN ŞEHİT TOPEL CAMİİ KOLUKMAN MAH. EMİRGAZİ/KONYA

420 EMİRGAZİ DEMİRCİ MAHALLESİ CAMİİ DEMİRCİ MAH. EMİRGAZİ/KONYA

421 EMİRGAZİ DÖVER YAYLASI CAMİİ DÖVER YAYLASI EMİRGAZİ/KONYA

422 EMİRGAZİ BESCİ MAHALLESİ CAMİİ BESCİ MAH. EMİRGAZİ/KONYA

423 EMİRGAZİ KEÇİKIRAN MAHALLESİ CAMİİ KEÇİKIRAN MAH. EMİRGAZİ/KONYA

424 EMİRGAZİ ÖBAKTAŞ MAHALLESİ CAMİİ ÖBEKTAŞ MAH. EMİRGAZİ/KONYA

425 EREĞLİ Acıkuyu Mahallesi Camii Acıkuyu Mahallesi Acıkuyu Cadde No: 9 Ereğli / Konya

426 EREĞLİ Adabağ Mahallesi Camii Adabağ Mahallesi 98956. Sokak No: 1 Ereğli / Konya

427 EREĞLİ Aksu (Hz. Zeyd) Camii Çömlekçi Mahallesi Derviş İzbudak Cadde No: 312 1 Ereğli / Konya

428 EREĞLİ Alhan Mahallesi Bilali Habeşi Camii Alhan Mahallesi Merkez. Sokak No: 369 A Ereğli / Konya

429 EREĞLİ Alhan Mahallesi Merkez Camii Alhan Mahallesi Merkez. Sokak No: 87 Ereğli / Konya

430 EREĞLİ Alhan Mahallesi Yeni Camii Alhan Mahallesi Merkez. Sokak No: 292 Ereğli / Konya

431 EREĞLİ Aşağı Göndelen Mahallesi Camii Aşağıgöndelen Mahallesi Aşağıgöndelen Sokak No: 55 A Ereğli / Konya

432 EREĞLİ Atakent Mahallesi Aydoğdu Camii Atakent Mahallesi Asude Cadde No: 19 Ereğli / Konya

433 EREĞLİ Avcılar (Hz.Said) Camii Şinasi Mahallesi Prof.dr.bahriye Üçok (eski) Cadde No: 215 A Ereğli / Konya

434 EREĞLİ Aziziye Mahallesi Merkez Camii Aziziye Mahallesi 1.. Sokak No: 1 Ereğli / Konya

435 EREĞLİ Aziziye Mahallesi Yeni Camii Aziziye Mahallesi Yeni Camii Sokak No: 1 Ereğli / Konya

436 EREĞLİ Bahçeli Mahallesi Camii Bahçeli Mahallesi 95553. Sokak No: 1/2 Ereğli / Konya

437 EREĞLİ Bedir Camii Namık Kemal Mahallesi 90898. Sokak No: 8 Ereğli / Konya

438 EREĞLİ Behzade Camii Gülbahçe Mahallesi Alparslan Türkeş (eski) Bulvar No: 29 Ereğli / Konya

439 EREĞLİ Belceağaç Mahallesi Gazali Camii Belceağaç Mahallesi Belceağaç Sokak No: 1 Ereğli / Konya

440 EREĞLİ Belceağaç Mahallesi Merkez Camii Belceağaç Mahallesi 94857. Sokak No: 15 Ereğli / Konya

441 EREĞLİ Belkaya Mahallesi Mrk Camii Belkaya Mahallesi Ereğli Cadde No: 13 Ereğli / Konya

442 EREĞLİ Belkaya Mahallesi Osmanobası Camii Belkaya Mahallesi Osman Kuyu Yaylası Küme Evler No: 7 Ereğli / Konya

443 EREĞLİ Belkaya Mahallesi Sulukuyu Yaylası Camii Belkaya Mahallesi Sulukuyu Yaylası Küme Evler No: 49 /1 Ereğli / Konya

444 EREĞLİ Belkaya Mahallesi Tozlukuyu Camii Belkaya Mahallesi Belkaya Aksaray Yolu (17 Km) Küme Evler Ereğli / Konya

445 EREĞLİ Belkaya Mahallesi Yeni Camii Belkaya Mahallesi Yeşil Kıprıs Cadde No: 17 Ereğli / Konya

446 EREĞLİ Belkaya Meccan Camii Belkaya Mahallesi Meccen Yaylası Küme Evler No: 1 Ereğli / Konya

447 EREĞLİ Beşyüzevler Camii 500 Evler Mahallesi Talat Paşa (eski) Cadde No: 23 Ereğli / Konya

448 EREĞLİ Beyören Mahallesi Deveağılı Yaylası Camii Beyören Mahallesi Beyören Sokak No: 1 Ereğli / Konya

449 EREĞLİ Burhaniye Mahallesi Camii Burhaniye Mahallesi Burhaniye Sokak No: 50 Ereğli / Konya

450 EREĞLİ Büyük Kanalbaşı Camii Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Cadde Ereğli / Konya

451 EREĞLİ Büyükdede Mahallesi Camii Büyükdede Mahallesi Büyükdede Sokak No: 1 Ereğli / Konya

452 EREĞLİ Çarşı Camii Namık Kemal Mahallesi CAHI (ESKİ) Ereğli / Konya

453 EREĞLİ Çayhan Mahallesi Aşağı Camii Çayhan Mahallesi Özkan Sokak No: 2 Ereğli / Konya

454 EREĞLİ Çayhan Mahallesi Çayırlı Camii Çayhan Mahallesi Çayırlık Mezrası Küme Evler No: 29 Ereğli / Konya

455 EREĞLİ Çayhan Mahallesi Paşa Camii Çayhan Mahallesi Göktepe Cadde No: 7 Ereğli / Konya

456 EREĞLİ Çiller Mahallesi Camii Çiller Mahallesi Çiller Sokak No: 1 A Ereğli / Konya

457 EREĞLİ Çimencik Mahallesi Fatih Camii Çimencik Mahallesi Çimencik Sokak No: 150 Ereğli / Konya

458 EREĞLİ Çimencik Mahallesi Keşir Camii Çimencik Mahallesi Çimencik Sokak No: 296 Ereğli / Konya

459 EREĞLİ Çimencik Mahallesi Uhut Camii Çimencik Mahallesi Çimencik Sokak Ereğli / Konya

460 EREĞLİ Ensar Camii Cahı Mahallesi CAHI (ESKİ)No: 169 Ereğli / Konya

461 EREĞLİ Fabrika Camii Sümer Mahallesi Gwangjin Cadde No: 12 Ereğli / Konya

462 EREĞLİ Gökçeyazı Mahallesi Karabayramlı Camii Gökçeyazı Mahallesi Karabayramlı Sokak No: 1 Ereğli / Konya

463 EREĞLİ Gökçeyazı Mahallesi Yeni Camii Gökçeyazı Mahallesi Merkez Sokak No: 52 Ereğli / Konya

464 EREĞLİ Gökteme Mahallesi Camii Göktöme Mahallesi Göktöme Sokak No: 1 1 Ereğli / Konya

465 EREĞLİ Gömeçli Camii Yunuslu Mahallesi Kazım Karabekir Cadde No: 26 Ereğli / Konya

466 EREĞLİ H.Memiş Mahallesi Merkez Camii Hacımemiş Mahallesi Hacımemiş Cadde No: 101 Ereğli / Konya

467 EREĞLİ Hacılar Camii Ziya Gökalp Mahallesi 91210. Sokak No: 38 A Ereğli / Konya

468 EREĞLİ Hacımemiş Mahallesi Çakıltepe Camii HACIMEMİŞ KÖYÜ ÇAKILTEPESİ CAMİ

469 EREĞLİ Hatuniye Camii Namık Kemal Mahallesi 90927. Sokak No: 15 A Ereğli / Konya

470 EREĞLİ Huzur Camii Namık Kemal Mahallesi Selvi Sokak No: 42 Ereğli / Konya

471 EREĞLİ Hz. Hasan Camii Namık Kemal Mahallesi Şerif Sokak No: 37 Ereğli / Konya

472 EREĞLİ Hz.Ebubekir Camii Yenibağlar Mahallesi 94206. Sokak No: 2 Ereğli / Konya

473 EREĞLİ Hz.Osman Camii Cahı Mahallesi Mezarlık Ardı Sokak No: 10 D Ereğli / Konya

474 EREĞLİ İhsaniye Camii Barbaros Mahallesi Eski Karaman Cadde Ereğli / Konya

475 EREĞLİ Kamışlıkuyu Mahallesi Camii Kamışlıkuyu Mahallesi Kamışlıkuyu Sokak No: 13 Ereğli / Konya

476 EREĞLİ Karaburun Mahallesi Camii Karaburun Mahallesi Karaburun Sokak No: 43 A Ereğli / Konya

477 EREĞLİ Kargacı Mahallesi Camii Kargacı Mahallesi Kargacı Sokak No: 125 Ereğli / Konya

478 EREĞLİ Kumköprü Camii Çömlekçi Mahallesi 92010. Sokak No: 5 A Ereğli / Konya

479 EREĞLİ Kuskuncuk Mahallesi Camii Kuskuncuk Mahallesi Kuskuncuk Sokak No: 94 Ereğli / Konya

480 EREĞLİ Kutören Mahallesi Merkez Camii Kutören Mahallesi Yunus Emre Sokak No: 1 Ereğli / Konya

481 EREĞLİ Kutören Mahallesi Yeni Camii Kutören Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Cadde Ereğli / Konya

482 EREĞLİ Kuzukuyu Mahallesi Camii Kuzukuyu Mahallesi Kuzukuyu Sokak No: 22 Ereğli / Konya

483 EREĞLİ Marangozlar Sanayi Camii Talatpaşa Mahallesi Sanayi Cadde No: 1 Ereğli / Konya

484 EREĞLİ Melicek Mahallesi Camii Melicek Mahallesi Melicek Sokak No: 99 Ereğli / Konya

485 EREĞLİ Mevlana Camii Mehmet Akif Mahallesi 92451. Sokak No: 7 Ereğli / Konya

486 EREĞLİ Mevlana Işık Rahman Camii Aydınlar Mahallesi Mehmet Akif (eski) Cadde No: 106 Ereğli / Konya

487 EREĞLİ Orhaniye Mahallesi Ataullah Camii Orhaniye Mahallesi Erzurum Cadde No: 74 Ereğli / Konya

488 EREĞLİ Orhaniye Mahallesi Ebudderda Camii Orhaniye Mahallesi Abudderdede (eski) Cadde No: 3 A Ereğli / Konya

489 EREĞLİ Orhaniye Mahallesi Hz. Hatice Camii Orhaniye Mahallesi Kuyumcular Cadde No: 86 Ereğli / Konya

490 EREĞLİ Orhaniye Mahallesi Osmanlı Camii Orhaniye Mahallesi 94610. Sokak No: 4 Ereğli / Konya

491 EREĞLİ Orhaniye Mahallesi Yeni Camii Orhaniye Mahallesi 94603. Sokak No: 61 /2 Ereğli / Konya

492 EREĞLİ Özgürler Mahallesi Camii Özgürler Mahallesi Özgürler Sokak No: 67 A Ereğli / Konya

493 EREĞLİ Ravzalı Camii Cinler Mahallesi Alhan Köyü Yolu Sokak No: 28 Ereğli / Konya

494 EREĞLİ Saliha Hatun Camii Fatih Mahallesi Kur-an Kursu Cadde No: 100 Ereğli / Konya

495 EREĞLİ Sarıca Mahallesi Camii Sarıca Mahallesi Çiftlik Sokak No: 16 Ereğli / Konya

496 EREĞLİ Sazgeçit Mahallesi Merkez Camii Hortu Mahallesi Hortu Sokak No: 24 Ereğli / Konya

497 EREĞLİ Sazgeçit Mahallesi Yeni Camii Hortu Mahallesi 98454. Sokak No: 32 Ereğli / Konya

498 EREĞLİ Selvili Mahallesi Merkez Camii Servili Mahallesi Merkez Sokak No: 100 Ereğli / Konya

499 EREĞLİ Selvili Mahallesi Vanlı Camii Servili Mahallesi Vanlı Sokak No: 1 Ereğli / Konya

500 EREĞLİ Şehit Ömer Halis Demir Camii Toros Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, No:23 Ereğli/Konya

501 EREĞLİ Şeker Fabrikası Camii 500 Evler Mahallesi Şeker Fabrikası Cadde No: 164 Ereğli / Konya

502 EREĞLİ Taşağıl Mahallesi Merkez Camii Taşağıl Mahallesi Merkez Sokak No: 1 A Ereğli / Konya

503 EREĞLİ Taşcıoğlu Camii Orhangazi Mahallesi Hacı Mustafa Cadde No: 324 /1 Ereğli / Konya

504 EREĞLİ Tatlıkuyu Mahallesi Camii Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Sokak No: 117 B Ereğli / Konya

505 EREĞLİ Tekbir Camii Barbaros Mahallesi Canip Sokak No: 1 Ereğli / Konya

506 EREĞLİ Toros Mahallesi Toki Camii Toros Mahallesi Yıldız Sokak No: 1 Ereğli / Konya

507 EREĞLİ Türkmen Mahallesi Camii Türkmen Mahallesi 91278. Sokak No: 152 A Ereğli / Konya

508 EREĞLİ Uğurlu Camii Kazancı Mahallesi Atatürk Cadde No: 36 Ereğli / Konya

509 EREĞLİ Ulu Cami Boyacıali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Cadde No: 8 Ereğli / Konya

510 EREĞLİ Ulumeşe Mahallesi Camii Ulumeşe Mahallesi Ulumeşe Sokak No: 11 Ereğli / Konya

511 EREĞLİ Ulumeşe Mahallesi Taşköprü Camii Ulumeşe Mahallesi Ulumeşe Sokak No: 11 Ereğli / Konya

512 EREĞLİ Vahdet Camii Şinasi Mahallesi 92971. Sokak No: 1 Ereğli / Konya

513 EREĞLİ Yazlık Mahallesi Karaköprü Camii Yazlık Mahallesi Karköprü Sokak No: 1 1 Ereğli / Konya

514 EREĞLİ Yellice Mahallesi Camii Yellice Mahallesi Yellice Cadde No: 32 Ereğli / Konya

515 EREĞLİ Yeniköy Mahallesi Camii Yeniköy Mahallesi Yeniköy Cadde No: 8 /1 Ereğli / Konya

516 EREĞLİ Yeşil Cami Batıalagözlü Mahallesi Yeşil Cami Sokak No: 17 A Ereğli / Konya

517 EREĞLİ Yukarı Göndelen Mahallesi Camii Yukarıgöndelen Mahallesi Yukarı Göndelen Cad No: 11 Ereğli / Konya

518 EREĞLİ Yukarı Hamidiye Camii Hamidiye Mahallesi 90804. Sokak No: 5 Ereğli / Konya

519 EREĞLİ Zengen Mahallesi Merkez Camii Zengen Mahallesi Emek Cadde No: 1 Ereğli / Konya

520 EREĞLİ Zengen Mahallesi Ulu Camii Zengen Mahallesi Zengen Cadde No: 17 Ereğli / Konya

521 EREĞLİ Zengen Mahallesi Yeni Camii Zengen Mahallesi Pınar Cadde No: 1 Ereğli / Konya

522 EREĞLİ Zengen Mahallesi Yeni Zengen Camii Zengen Mahallesi Cami Cadde No: 12 Ereğli / Konya

523 EREĞLİ Bahçelievler Parkı Gülbahçe Mahallesi Rasim Eren Caddesi

524 EREĞLİ Devlet Su İşleri Şantiyesi Yunuslu Mahallesi Yunuslu Sokak

525 EREĞLİ Topak Kuran Kursu Avlusu Mehmet Akif Mahallesi Batıelagöz Caddesi

526 EREĞLİ Otogar Meydanı Cahı Mahallesi Kızlarbağı Sokak

527 EREĞLİ Atakent Sitesi Sentetik Futbol Sahası Hamidiye Mahallesi

528 EREĞLİ İlçe Stadyumu Adana Yolu Üzeri

529 EREĞLİ Barbaros Mah. Pazar Pazarı (Büyük Semt Pazarı) Barbaros Mahallesi

530 EREĞLİ Hal Meydanı Camikebir Mahallesi

531 GÜNEYSINIR Halk Eğitim Merkezi Binası Karasınır Mahallesi Güneysınır/KONYA

532 GÜNEYSINIR Mevlana Mh. Camii Avlusu Mevlana Mahallesi Güneysınır/KONYA

533 GÜNEYSINIR Güneybağ Mahalle Meydanı Güneybağ Mahallesi Güneysınır/KONYA

534 GÜNEYSINIR Bardas Mahallesi Bardas Mahallesi Köy Meydanı

Güneysınır/KONYA

535 GÜNEYSINIR Durayda Mahallesi Durayda Mahallesi Köy Meydanı

Güneysınır/KONYA

536 GÜNEYSINIR Sarıhacı Mahallesi Sarı Hacı Mahallesi Cami Avlusu Güneysınır/KONYA

537 GÜNEYSINIR Habiller Mahallesi Habiller Mahallesi Yeni Camii Avlusu

Habiller Mahallesi Güneysınır/KONYA

538 GÜNEYSINIR Ömeroğlu Mahallesi Ömeroğlu Mahallesi Camii Avlusu Güneysınır/KONYA

539 GÜNEYSINIR Ağras Mahallesi Ağras Mahallesi Cami- Cami Avlusu Güneysınır/KONYA

540 GÜNEYSINIR Kızılöz Mahallesi Kızılöz Mahallesi Köy Meydanı Güneysınır/KONYA

541 GÜNEYSINIR Örenboyalı Mahallesi Örenboyalı Mahallesi Köy Meydanı Güneysınır/KONYA

542 GÜNEYSINIR Mehmetali Mh. Cami Avlusu

Mehmetali Mahallesi Güneysınır KONYA

543 GÜNEYSINIR Aydoğmuş Mahallesi Aydoğmuş Mahallesi Köy Meydanı Güneysınır/KONYA

544 GÜNEYSINIR Kayaağzı Mahallesi Kayaağzı Mahallesi Camii Avlusu

Güneysınır/KONYA

545 GÜNEYSINIR Gürağaç Mahallesi Eyyubel Ensari Camii Cami Avlusu Gürağaç Mah. Güneysınır/KONYA

546 HADİM HZ. HADİMİ C. BAHÇESİ TAŞPINAR MAHALLESİ

547 HADİM HALI SAHA ALANI TAŞPINAR MAHALLESİ

548 HADİM HALI SAHA ALANI KORUALAN MAHALLESİ

549 HADİM BÜYÜK CAMİİ BAHÇESİ DEDEMLİ MAHALLESİ

550 HADİM DOLHANLAR YUKARI C. BAHÇESİ DEDEMLİ MAHALLESİ

551 HADİM İĞDEÖREN C. BAHÇESİ İĞDEÖREN MAHALLESİ

552 HADİM FAKILAR C. BAHÇESİ FAKILAR MAHALLESİ

553 HADİM HALI SAHA ALANI YALINÇEVRE MAHALLESİ

554 HADİM BAĞBAŞI BÜYÜK C. BAHÇESİ BAĞBAŞI MAHALLESİ

555 HADİM HALI SAHA ALANI BOLAT MAHALLESİ

556 HADİM KAPLANLI C. BAHÇESİ KAPLANLI MAHALLESİ

557 HADİM YAYLA C. BAHÇESİ MERNEK YAYLASI

558 HADİM KALINAĞIL C. BAHÇESİ KALINAĞIL MAHALLESİ

559 HADİM GAZİLER C. BAHÇESİ GAZİLER MAHALLESİ

560 HADİM YELMEZ C. BAHÇESİ YELMEZ MAHALLESİ

561 HADİM BADEMLİ BÜYÜK C. BAHÇESİ BADEMLİ MAHALLESİ

562 HADİM ÇİFTEPINAR C. BAHÇESİ ÇİFTEPINAR MAHALLESİ

563 HADİM ÖMER FARUK C. BAHÇESİ GÖYNÜKKIŞLA MAHALLESİ

564 HADİM YENİKONAK C. BAHÇESİ YENİKONAK MAHALLESİ

565 HADİM CAMİİ BAHÇESİ AŞAĞI EŞENLER MAHALLESİ

566 HADİM YUKARI EŞENLER PARKI YUKARI EŞENLER MAHALLESİ

567 HADİM CAMİİ MEYDANI YAĞCI MAHALLESİ

568 HALKAPINAR Ağa Camii Belediye meydanı (yağış olması durumunda) Belediye Kapalı sebze pazarı

569 HALKAPINAR Hayrat Cami Camii bahçesi

570 HALKAPINAR İvriz Mah. Camii Camii bahçesi önü yol

571 HALKAPINAR Nernek Mah. Camii Camii bahçesi

572 HALKAPINAR Eskihisar Mah. Camii Camii bahçesi

573 HALKAPINAR Kayasaray Mah. Camii Camii bahçesi

574 HALKAPINAR Karayusuflu Mah. Camii Mahalle meydanı

575 HALKAPINAR Çakıllar Mah. Camii Çakıllar Mah.İmam Hatip Ortaokulu Bahçesi

576 HALKAPINAR Delimahmutlu mah. Camii Delimahmutlu Mah.Cami yanı yol

577 HALKAPINAR Yassıkya Mah. Camii Camii bahçesi

578 HALKAPINAR Seydifakılı Mah. Camii Seydifakılı Mah.Cami Bahçesi önü yol

579 HALKAPINAR Osmanköseli Mah.Camii Camii Bahçesi

580 HÜYÜK Makbule ve Durmuş Akkuş Hüyük Merkez Camii/Pazar yeri Bahçeli Evler Mahallesi Mevlana Cadde No: 39 Hüyük / Konya

581 HÜYÜK Bahçelievler Camii/ Cami Bahçesi Bahçeli Evler Mahallesi 110238. Sokak No: 2 Hüyük / Konya

582 HÜYÜK Bilali Habeşi Camii/ Ulupınar Mahallesi. Ulupınar Mahallesi 110619. Sokak No: 9 Hüyük / Konya

583 HÜYÜK Halil-Selim Akkuş Camii/Meydan Akdağ Mah. Rauf Denktaş Caddesi Hüyük/Konya

584 HÜYÜK Kıreli Minareli Camii/Düğün Salonu Önü Meydan Kıreli Mahallesi 111920. Sokak No: 3 Hüyük / Konya

585 HÜYÜK Selki Mahallesi Yeni Camii/Merkez Camii Önü Meydan Selki Mahallesi 112456. Sokak No: 21 A Hüyük / Konya

586 HÜYÜK İmrenler Mülazım Camii/Meydan İmrenler Mahallesi 111672. Sokak No: 25 Hüyük / Konya

587 HÜYÜK Köşk Mahallesi Acemnasuh Camii/Cami Bahçesi Köşk Mahallesi 112083. Sokak No: 2 Hüyük / Konya

588 HÜYÜK Çavuş Mahallesi Merkez Camii/Mahalle Meydanı Çavuş Mahallesi Eski Cumhuriyet Meydan No: 17 Hüyük / Konya

589 HÜYÜK Çamlıca Mahallesi Camii/Meydan Çamlıca Mahallesi 111005. Sokak No: 15 Hüyük / Konya

590 HÜYÜK Göçeri Mahallesi Aşağı Camii/Spor Sahası Göçeri Mahallesi 111403. Sokak No: 30 Hüyük / Konya

591 HÜYÜK İlmen Merkez Camii/Merkez Camii Önü Meydan İlmen Mahallesi 111559. Sokak No: 21 Hüyük / Konya

592 HÜYÜK Burunsuz Mahallesi Merkez Camii/Merkez Camii Önü Meydan Burunsuz Mahallesi Alparslan Türkeş Cadde No: 10 Hüyük / Konya

593 HÜYÜK Mutlu Mahallesi Merkez Camii/Meydan Mutlu Mahallesi Halil Uzun Cadde No: 8 Hüyük / Konya

594 HÜYÜK Görünmez Mahallesi Camii/Mahalle Meydanı Görünmez mh. 113264 sk No: 1 Hüyük/KONYA

595 HÜYÜK Çukurkent Camii/Mahalle Meydanı Çukurkent Mahallesi 112953. Sokak No: 5 Hüyük / Konya

596 HÜYÜK Suludere Mahallesi Camii/Mahalle Meydanı Suludere Mahallesi 113561. Sokak No: 11 Hüyük / Konya

597 HÜYÜK Yenice Mahallesi Camii/Cami Önü Meydan Yenice Mahallesi 113858. Sokak No: 6 Hüyük / Konya

598 HÜYÜK Budak Mahallesi Camii/Mahalle Meydanı Budak Mahallesi 112815. Sokak No: 1 Hüyük / Konya

599 HÜYÜK Başlamış Mahallesi Camii/Mahalle Meydanı Başlamış Mahallesi 112661. Sokak No: 11 Hüyük / Konya

600 HÜYÜK Değirmenaltı Mahallesi Camii/Mahalle Meydanı Değirmenaltı Mahallesi 113114. Sokak No: 2 Hüyük / Konya

601 HÜYÜK Pınarbaşı Mahallesi Camii/Mahalle Meydanı Pınarbaşı Mahallesi 113402. Sokak No: 1 Hüyük / Konya

602 HÜYÜK Tolca Mahallesi Camii/Cami Önü Meydan Tolca Mahallesi 113712. Sokak No: 23 Hüyük / Konya

603 ILGIN AĞALAR MH. C. Ağalar Mahallesi 121628. Sokak No: 2 Ilgın / Konya

604 ILGIN ARGITHANI PAZAR YERİ Argıthanı Mahallesi Argıthanı Ilgın / Konya

605 ILGIN AVDAN MH. C. Avdan Mah Avdan cad no 1 ILGIN KONYA

606 ILGIN BALKI MH. YENİ C. Balkı Mahallesi Doğanhisar Cadde No: 1 Ilgın / Konya

607 ILGIN BALKI MH.C. Balkı Mahallesi M.ali Ak Cadde No: 1 Ilgın / Konya

608 ILGIN BARAKMUSLU MH.C. Barakmuslu Mahallesi Barakmuslu Cadde No: 68 /4 Ilgın / Konya

609 ILGIN BAYRAKTAR C. Behlülbey Mahallesi 114450. Sokak No: 3 Ilgın / Konya

610 ILGIN BELEKLER MH. KUZEY C. Belekler Mahallesi 123801. Sokak No: 35 Ilgın / Konya

611 ILGIN BEYKONAK MH. BÜYÜK C. Beykonak Mahallesi Didiği Sultan Cadde No: 1 Ilgın / Konya

612 ILGIN BEYKONAK MH. YENİ C. Beykonak Mahallesi Kardelen Cadde No: 13 Ilgın / Konya

613 ILGIN BİLALİ HABEŞİ C. Fatih Mahallesi 116257. Sokak No: 5 Ilgın / Konya

614 ILGIN BOĞAZKENT MH.C. Boğazkent Mahallesi 121798. Sokak No: 18 Ilgın / Konya

615 ILGIN BULCUK MH. YUKARI C. Bulcuk Mahallesi 121874. Sokak No: 11 Ilgın / Konya

616 ILGIN BULCUK MH.ORTA C. Bulcuk Mahallesi Bulcuk Cadde No: 1 Ilgın / Konya

617 ILGIN BÜYÜKOBA MH.C. Büyükoba Mahallesi Büyükoba Cadde No: 10 Ilgın / Konya

618 ILGIN CUMHURİYET C. Ayvatdede Mahallesi Cumhuriyet Cadde No: 21 Ilgın / Konya

619 ILGIN ÇATAK MH. YENİ C. Çatak Mahallesi 121996. Sokak No: 8 Ilgın / Konya

620 ILGIN ÇAVUŞCUGÖL MH. MERKEZ C. Çavuşçugöl Mahallesi Musa Altın Cadde No: 1 Ilgın / Konya

621 ILGIN ÇAVUŞOĞLU C. Ucarı Mahallesi 118967. Sokak No: 14 /1 Ilgın / Konya

622 ILGIN ÇİĞİL PAZAR YERİ Çiğil Mahallesi Mevlana Caddesi Ilgın / Konya

623 ILGIN ÇOBANKAYA MH. C. Çobankaya Mahallesi Çobankaya Cadde No: 9 Ilgın / Konya

624 ILGIN ÇÖMLEKCİ MH. C. Çömlekçi Mahallesi Çömlekçi Cadde No: 21 Ilgın / Konya

625 ILGIN DEREKÖY MH. C. Dereköy Mahallesi Dereköy Cadde No: 11 Ilgın / Konya

626 ILGIN DIĞRAK MH. C. Dığrak Mahallesi Dığrak Cadde No: 10 Ilgın / Konya

627 ILGIN DÜĞER MH. C. Düğer Mahallesi 122261. Sokak No: 1 Ilgın / Konya

628 ILGIN ELDEŞ MH. C. Eldeş Mahallesi 122333. Sokak No: 2 Ilgın / Konya

629 ILGIN ESENTEPE C. Esentepe Mahallesi 115350. Sokak No: 1 Ilgın / Konya

630 ILGIN FATİH C. Camiiatik Mahallesi Kemal Türeli Cadde No: 1 Ilgın / Konya

631 ILGIN GEÇİT MH. C. Geçitköy Mahallesi Geçit Cadde No: 22 Ilgın / Konya

632 ILGIN GEDİKÖREN MH. C. Gedikören Mahallesi Gedikören Cadde No: 19 Ilgın / Konya

633 ILGIN GÖÇMEN C. Ilıca Mahallesi Menderes Cadde No: 1 Ilgın / Konya

634 ILGIN GÖKBUDAK MH. C. Gökbudak Mahallesi 123936. Sokak No: 36 Ilgın / Konya

635 ILGIN GÖKÇEYURT MH. ULU C. Gökçeyurt Mahallesi 120612. Sokak No: 31 Ilgın / Konya

636 ILGIN GÖKÇEYURT MH. YEŞİL C. Gökçeyurt Mahallesi 120625. Sokak No: 2 Ilgın / Konya

637 ILGIN GÖLYAKA MH. YENİ C. Gölyaka Mahallesi Gölyaka Cadde No: 8 Ilgın / Konya

638 ILGIN GÖSTERE MH. C. Göstere Mahallesi Göstere Cadde No: 15 Ilgın / Konya

639 ILGIN GÖSTERE MH. ŞEHİT NİHAT C. Göstere Mahallesi 123014. Sokak No: 4 Ilgın / Konya

640 ILGIN GÖZÜBÜYÜK C. Behlülbey Mahallesi 114030. Sokak No: 39 Ilgın / Konya

641 ILGIN GÜNEYPINAR MH. C. Güneypınar Mahallesi Güneypınar Cadde No: 6 Ilgın / Konya

642 ILGIN HARMANYAZI MAH. YENİ C. Harmanyazı Mahallesi Harmanyazı Cadde No: 1 Ilgın / Konya

643 ILGIN HARMANYAZI MH. C. Harmanyazı Mahallesi 122669. Sokak No: 26 Ilgın / Konya

644 ILGIN HARMANYAZI MH.YUKARI C. Harmanyazı Mahallesi 122670. Sokak No: 8 Ilgın / Konya

645 ILGIN HİCRET CAMİ Ucarı mah. Yeni istanbul caddesi Çevre yolu Ilgın/Konya

646 ILGIN İHSANİYE MH. C. İhsaniye Mahallesi İhsaniye Cadde No: 11 Ilgın / Konya

647 ILGIN İSTASYON C. İstasyon Mahallesi Sütçüler Cadde No: 1 Ilgın / Konya

648 ILGIN KALE MH. C. Kaleköy Mahallesi Kaleköy Cadde No: 12 Ilgın / Konya

649 ILGIN KAPAKLI MH. C. Kapaklı Mahallesi Kapaklı Cadde No: 1 Ilgın / Konya

650 ILGIN KAPLICA C. Ilıca Mahallesi İnönü Cadde No: 33 Ilgın / Konya

651 ILGIN KARAKÖY MH. C. Karaköy Mahallesi 122932. Sokak No: 1 Ilgın / Konya

652 ILGIN LALAMUSTAFAPAŞA C. Şıhcarullah Mahallesi 422. Sokak No: 6 Ilgın / Konya

653 ILGIN MAHMUTHİSAR MH. C. Mahmuthisar Mah. Mahmuthisar Cadde No: 11 Ilgın / Konya

654 ILGIN MECİDİYE MH. C. Mecidiye Mahallesi 123132. Sokak No: 1 Ilgın / Konya

655 ILGIN MEDİNE C. Şıhcarullah Mahallesi 118578.sokak no:14 Ilgın / Konya

656 ILGIN MEHMET AKİF ERSOY C. Fahrettin Altay Mahallesi 115813. Sokak No: 11 Ilgın / Konya

657 ILGIN MEVLANA C. Şıhbedrettin Mahallesi Vefa Tanır Cadde No: 96 Ilgın / Konya

658 ILGIN MİMAR SİNAN C. Ilıca Mahallesi Menderes Cadde No: 162 Ilgın / Konya

659 ILGIN MİSAFİRLİ MH. YENİ C. Misafirli Mahallesi Misafirli Cadde No: 9 Ilgın / Konya

660 ILGIN NUR C. Şıhcarullah Mahallesi Hisar Cadde No: 3 Ilgın / Konya

661 ILGIN OLUKPINAR MH. C. Olukpınar Mahallesi 123280. Sokak No: 2 Ilgın / Konya

662 ILGIN ORHANİYE MH. C. Orhaniye Mahallesi 123351. Sokak No: 2 Ilgın / Konya

663 ILGIN ORMANÖZÜ MH. C. Ormanözü Mahallesi Ormanözü Cadde No: 12 Ilgın / Konya

664 ILGIN SADIK MH. C. Sadıkköy Mahallesi Sadıkköy Cadde No: 31 Ilgın / Konya

665 ILGIN SEBİLLER MH. C. Sebiller Mahallesi Sebiller Cadde No: 1 Ilgın / Konya

666 ILGIN ŞEKER C. Ucarı Mahallesi Yeni İstanbul Cadde No: 1610 Ilgın / Konya

667 ILGIN ŞIHBEDRETTİN C. Şıhbedrettin Mahallesi 118059. Sokak No: 4 Ilgın / Konya

668 ILGIN TEKELER MH. C. Tekeler Mahallesi Tekeler Cadde No: 8 Ilgın / Konya

669 ILGIN TOKİ ŞEHİTLER C. Sahip Ata Mahallesi 119413. Sokak No: 22 Ilgın / Konya

670 ILGIN TÜRKMEN C. Milli Egemenlik Mahallesi 117609. Sokak No: 1 Ilgın / Konya

671 ILGIN VAKIFAĞILI C. Ucarı Mahallesi 119029. Sokak No: 1 Ilgın / Konya

672 ILGIN VEYSEL KARANİ C. Şıhbedrettin Mahallesi 118057. Sokak No: 1 Ilgın / Konya

673 ILGIN YAVUZ SULTAN C Camiaitik mah. Alparslan Türkeş Cad. Ilgın/Konya

674 ILGIN YENİ C. Şıhcarullah Mah. Yavuz Sultan Selim Cadde No: 1 Ilgın / Konya

675 ILGIN YILDIRIM BEYAZIT C. İstasyon Mahallesi 115832. Sokak No: 27 Ilgın / Konya

676 ILGIN YORAZLAR MH. C. Yorazlar Mahallesi Yorazlar Cadde No: 1 Ilgın / Konya

677 ILGIN YUKARIÇİĞİL PAZAR YERİ Yukarıçiğil Mahallesi 121350. Sokak Ilgın / Konya

678 ILGIN YUNUS EMRE C. Şıhbedrettin MaH. Mehmet Arslan Cadde No: 119 Ilgın / Konya

679 ILGIN ZAFERİYE MH. C. Zaferiye Mahallesi Zaferiye Cadde No: 28 Ilgın / Konya

680 ILGIN KAPALI PAZAR YERİ Camiatik Mahallesi Nadaroğlu Caddesi Ilgın/Konya

681 KADINHANI KADINHANI STADYUMU İSTİKLAL MH. 124115 SK. NO:8 KADINHANI/KONYA

682 KADINHANI HACIMEHMETLİ C. BAHÇESİ DOĞANLAR MH. 124008 SK. NO:8 KADINHANI/KONYA

683 KADINHANI İBADULLAH C. BAHÇESİ DOĞANLAR MH. 124104 SK. NO:45 KADINHANI/KONYA

684 KADINHANI İRFANİYE C. BAHÇESİ TEBAŞI MH. 124599 SK. NO: 5 KADINHANI/KONYA

685 KADINHANI KARAMANLI C. BAHÇESİ GÜNGÖREN MH. KONYA CD. NO:93 KADINHANI/KONYA

686 KADINHANI MECİDİYE C. BAHÇESİ TEPEBAŞI MH.124470 SK. NOi6 KADINHANI/KONYA

687 KADINHANI NURANİYE CAMİ KARŞISI PETROL İSTASYONU SAHASI İSTİKLAL MH.124123 SK NO:7 KADINHANI/KONYA

688 KADINHANI OSMANCIK MH. MEHMET EMİN ÇETİN PARKI OSMANCIK MH. OSMANCIK CD. SU DEPOSU YANI KADINHANI/KONYA

689 KADINHANI PINARBAŞI MH.C. BAHÇESİ PINARBAŞI MH. 124654 SK. NO:45 KADINHANI/KONYA

690 KADINHANI PINARBAŞI MH.YENİ C. BAHÇESİ PINARBAŞI MH. 124582 SK. NO:16 KADINHANI/KONYA

691 KADINHANI TEPEBAŞI MH.SANAYİ C. BAHÇESİ TEPEBAŞI MH. 124470 SK.NO:6 KADINHANI/KONYA

692 KADINHANI TEPEBAŞI CAMİİ BAHÇESİ TEPEBAŞI MH.124459 SK. NO:9 KADINHANI/KONYA

693 KADINHANI TURGUTLU MH.C. BAHÇESİ TURGUTLU MH. 124756 SK. NO:29 KADINHANI/KONYA

694 KADINHANI ALABAĞ MH.C. MEYDANI ALABAĞ MH. ALABAĞ CADDESİ KADINHANI/KONYA

695 KADINHANI ALTINOVA D.Ü.Ç. C. BAHÇESİ ALTINOVA MH. ALTINOVA CD. KADINHANI/KONYA

696 KADINHANI ATLANTI MH.ARMUTLU C. BAHÇESİ ATLANTI MH. ATLANTI CD. KADINHANI/KONYA

697 KADINHANI ATLANTI MH.HACI BAYRAM VELİ CAMİ BAHÇESİ ATLANTI MH. ATLANTI CD. KADINHANI/KONYA

698 KADINHANI BAĞLARBAŞI C. BAHÇESİ PINARBAŞI MH. 124585 SK. KADINHANI/KONYA

699 KADINHANI BAKIRPINAR MH.C. BAHÇESİ BAKIRPINAR MH. BAKIRPINAR CD. KADINHANI/KONYA

700 KADINHANI BAŞKUYU MH.YENİ C. MEYDANI BAŞKUYU MH. BAŞKUYU CD. KADINHANI/KONYA

701 KADINHANI BAYRAMLI MH.C. BAHÇESİ BAYRAMLI MH. BAYRAMLI CD. KADINHANI/KONYA

702 KADINHANI BEYKAVAĞI MH. MEYDANI BEYKAVAĞI MH. BEYKAVAĞI CD. KADINHANI/KONYA

703 KADINHANI BULGURPINAR MH.C. MEYDANI BULGURPINAR MH. BULGURPINAR CD. KADINHANI/KONYA

704 KADINHANI ÇEŞMECİK MH.C. MEYDANI ÇEŞMECİK MH. ÇEŞMECİK CD. KADINHANI/KONYA

705 KADINHANI ÇIBIK MH.C. BAHÇESİ ÇIBIK MH. ÇIBIK CD. KADINHANI/KONYA

706 KADINHANI DABANYAYLASI C. BAHÇESİ DOĞANLAR MH. DOĞANLAR CD. KADINHANI/KONYA

707 KADINHANI DEMİROLUK MH. MEYDANI DEMİROLUK MH. DEMİROLUK CD.KADINHANI/KONYA

708 KADINHANI ESENTEPE C. BAHÇESİ TEPEBAŞI MH. 124101 SK. NO:96 KADINHANI/KONYA

709 KADINHANI HACIMEHMETLİ MH.C. NEYDANI HACIMEHMETLİ MH. HACIMEHMETLİ CD. KADINHANI/KONYA

710 KADINHANI HACIOFLAZLAR MH. MEYDANI HACIFLAZLAR MH. HACIOFLAZLAR CD. KADINHANI/KONYA

711 KADINHANI HACIPİRLİ MH. MEYDANI HACIPİRLİ MH. HACIPİRLİ CD. KADINHANI/KONYA

712 KADINHANI HOCA AHMET YESEVİ C. BAHÇESİ DOĞANLAR MH. ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR CD. NO: 30 KADINHANI/KONYA

713 KADINHANI HULİSİ ALTINDAĞ C. BAHÇESİ PINARBAŞI MH. KUDÜS CD. NO:75 KADINHANI/KONYA

714 KADINHANI KABACALI C. BAHÇESİ GÖNGÖREN MH. 124651 SK:NO:15 KADINHANI/KONYA

715 KADINHANI KAMIŞLIÖZ MH.C. BAHÇESİ KAMIŞLIÖZ MH. KAMIŞLIÖZ CD. KADINHANI/KONYA

716 KADINHANI KARAKURTLU MH. HARMANYERİ KARAKURTLU MH. KARAKURTLU CD. KADINHANI/KONYA

717 KADINHANI KARASEVİNÇ MH.C. BAHÇESİ KARASEVİNÇ MH. KARASEVİNÇ CD. KADINHANI/KONYA

718 KADINHANI KARAYÖRÜKLÜ MH.C. BAHÇESİ KARAYÖRÜKLÜ MH. KARAYÖRÜKLÜ CD. KADINHANI/KONYA

719 KADINHANI KIZILKUYU MH.C. BAHÇESİ KIZILKUYU MH. KIZILKUYU CD. KADINHANI/KONYA

720 KADINHANI KOLUKISA MH.MERKEZ C. BAHÇESİ KOLUKISA MH. KOLUKISA CD. KADINHANI/KONYA

721 KADINHANI KOLUKISA MH.MESCİDİ CAMİİ BAHÇESİ KOLUKISA MH. KOLUKISA CD. BERATLI SK: KADINHANI/KONYA

722 KADINHANI KOLUKISA MH.MEYDAN C. MEYDAN C PARKI KOLUKISA MH. KOLUKISA CD. PARKI KADINHANI/KONYA

723 KADINHANI KONURÖREN MH.C. BAHÇESİ KONURÖREN MH. KONURÖREN CD. KADINHANI/KONYA

724 KADINHANI KÖKEZ MH.HZ. EBUBEKİRC. BAHÇESİ KÖKEZ MH. KÖKEZ CD. KADINHANI/ KONYA

725 KADINHANI KÖYLÜTOLU MH.C. BAHÇESİ KÖYLÜTOLU MH. KÖYLÜTOLU CD. KADINHANI/KONYA

726 KADINHANI KURTHASANLI MH.K.K. BAHÇESİ KURTHASANLI MH. KURTHASANLI CD. KADINHANI/KONYA

727 KADINHANI KÜÇÜKKUYU MH.C. BAHÇESİ KÜÇÜKKUYU MH. KÜÇÜKKUYU CD. KADINHANI/KONYA

728 KADINHANI MAHMUDİYE MH.C. BAHÇESİ MAHMUDİYE MH. MAHMUDİYE CD. KADINHANI/KONYA

729 KADINHANI MEYDAN MH.C. BAHÇESİ MAYDAN MH. MEYDAN CD. KADINHANI/KONYA

730 KADINHANI NİZAMİYE C. BAHÇESİ GÜNGÖREN MH. 124665 SK. NO:2 KADINHANI/KONYA

731 KADINHANI OSMANCIK MH. SÜLEYMANİYE C. BAHÇESİ OSMANCIK MH. OSMANCIK CD. SÜLEYMANİYE C.BAHÇESİ KADINHANI/KONYA

732 KADINHANI ÖRNEKKÖY MH.YENİ C. BAHÇESİ ÖRNEKKÖY MH. ÖRNEKKÖY CD. KADINHANI/KONYA

733 KADINHANI PİRALİ MH. MEYDANI PİRALİ MH. PİRALİ CD. KADINHANI/KONYA

734 KADINHANI PUSAT MH.C. BAHÇESİ PUSAT MH. PUSAT CD. KADINHANI/KONYA

735 KADINHANI SAÇIKARA MH.C. BAHÇESİ SAÇIKARA MH. SAÇIKARA CD. KADINHANI/KONYA

736 KADINHANI SARIKAYA MH. K.K. BAHÇESİ SARIKAYA MH. SARIKAYA CD. KADINHANI/KONYA

737 KADINHANI ŞAHÖREN MH.C. BAHÇESİ ŞAHÖREN MH. ŞAHÖREN CD. KADINHANI/KONYA

738 KADINHANI TARLABAŞI C. BAHÇESİ ŞEHİT RIFKI DAMAR CD. NO:40 KADINHANI/KONYA

739 KADINHANI TOKİ C. BAHÇESİ KAYABAŞI MH. ÇEVRE YOLU CD. NO:129 KADINHANI/KONYA

740 KADINHANI TOSUNOĞLU MH.C. BAHÇESİ TOSUNOĞLU MH. TOSUNOĞLU CD. KADINHANI/KONYA

741 KADINHANI YAĞLICA MH.C. MEYDANI YAĞLICA MH. YAĞLICA CD. KADINHANI/KONYA

742 KADINHANI YAYLAYAKA MH.C. BAHÇESİ YAYLAYAKA MH. YAYLAYAKA CD. KADINHANI/KONYA

743 KADINHANI ÇAVDAR MH. MEYDANI ÇAVDAR MH. ÇAVDAR CD. KADINHANI/KONYA

744 KARAPINAR ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KAPALI SEBZE PAZARI KALE MAHALLESİ

745 KARAPINAR KARAPINAR ANIT MEYDANI HANKAPI MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ

746 KARAPINAR KARAPINAR BUĞDAY PAZARI ALANI ADALET MAHALLESİ

747 KARAPINAR TOKİ SEBE PAZARI ALANI BİLAL-İ HABEŞ CAMİ YANI

748 KARAPINAR KARAPINAR SENTETİK ÇİM SAHA YUNUS EMRE MAHALLESİ HACI VEYİSZADE CAD.

749 KARAPINAR BELEDİYE YENİ DÜĞÜN SALONU BAHÇESİ FATİH MAHALLESİ ULAŞ SOKAK

750 KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ MEZARLIK MUSALLASI REŞADİYE MAHALLESİ ZAFER CADESİ

751 KARAPINAR KARAPINAR STADYUMU HANKAPI MAHALLESİ ÖZGÜRLÜK CADDESİ

752 KARAPINAR SULTAN SELİM CAMİ AVLUSU SELİMİYE MAHALLESİ

753 KARAPINAR AKÇAYAZI MAHALLE CAMİİ BAHÇESİ AKÇAYAZI MH.C.

754 KARAPINAR AKÇAYAZI MAHALLESİ DERBENT YAYLA CAMİ BAHÇESİ AKÇAYAZI MH.DERBENT Y.C.

755 KARAPINAR AKÇAYAZI MHALLESİ MERDİVENLİ CAMİ BAHÇESİ AKÇAYAZI MH.MERDİVENLİ C.

756 KARAPINAR AKÇAYAZI MAHALLESİ YENİ YAYLA CAMİ BAHÇESİ AKÇAYAZI MH.YENİ YAYLA C.

757 KARAPINAR AKÖREN MAHALLESİ ESKİ YERLEŞİM CAMİ BAHÇESİ AKÖREN MH.ESKİ YERLEŞİM C.

758 KARAPINAR AKÖREN MAHALESİ YENİ YERLEŞİM CAMİ BAHÇESİ AKÖREN MH.YENİ YERLEŞİM C.

759 KARAPINAR FEVZİPAŞA MAHALLESİ YELEKLİ YAYLASI CAMİ BAHÇESİ FEVZİPAŞA MH.YELEKLİ YAYLASI C.

760 KARAPINAR GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ APAK YAYLASI CAMİ BAHÇESİ GAZİOSMANPAŞA MH.APAK YAYLASI C.

761 KARAPINAR HASANOBA MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ HASANOBA MH.C.

762 KARAPINAR HOTAMIŞ MAHALLESİ ABDÜLKADİR GEYLANİ CAMİ BAHÇESİ HOTAMIŞ MH.ABDÜLKADİR GEYLANİ C.

763 KARAPINAR HOTAMIŞ MAHALLESİ BİLALİ HABEŞİ CAMİ BAHÇESİ HOTAMIŞ MH.BİLALİ HABEŞİ C.

764 KARAPINAR HOTAMIŞ MAHALLESİ HAKKI HOCA CAMİ BAHÇESİ HOTAMIŞ MH.HAKKI HOCA C.

765 KARAPINAR HOTAMIŞ MAHALLESİ ŞABANLI CAMİ BAHÇESİ HOTAMIŞ MH.ŞABANLI C.

766 KARAPINAR HOTAMIŞ MAHALLESİ TAŞPINAR CAMİ BAHÇESİ HOTAMIŞ MH.TAŞPINAR C.

767 KARAPINAR HOTAMIŞ MAHALLESİ YENİ CAMİ BAHÇESİ HOTAMIŞ MH.YENİ C.

768 KARAPINAR İSLİK MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ İSLİK MH.C.

769 KARAPINAR İSLİK MAHALLESİ YENİ CAMİ BAHÇESİ İSLİK MH.YENİ C.

770 KARAPINAR KARAKIŞLA MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ KARAKIŞLA MH.C.

771 KARAPINAR KAYACIK MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ KAYACIK MH.C.

772 KARAPINAR KAYALI MAHALLESİ BÜYÜK CAMİ BAHÇESİ KAYALI MH.BÜYÜK C.

773 KARAPINAR KAYALI MAHALLESİ DEREOMCA YAYLA CAMİ BAHÇESİ KAYALI MH.DEREOMCA YAYLA C.

774 KARAPINAR KAYALI MAHALLESİ KOKARKUYU YAYLA CAMİ BAHÇESİ KAYALI MH.KOKARKUYU YAYLA C.

775 KARAPINAR KAYALI MAHALLESİ TİLKİLİ YAYLA CAMİ BAHÇESİ KAYALI MH.TİLKİLİ YAYLA C.

776 KARAPINAR KESMEZ MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ KESMEZ MH.C.

777 KARAPINAR KÜÇÜK AŞLAMA MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ KÜÇÜK AŞLAMA MH.C.

778 KARAPINAR OYMALI MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ OYMALI MH.C.

779 KARAPINAR OYMALI MAHALLESİ ÖREN YAYLA CAMİ BAHÇESİ OYMALI MH.ÖREN YAYLA C.

780 KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ ÇİNGİR YAYLASI CAMİ BAHÇESİ REŞADİYE MH.ÇİNGİR YAYLASI C.

781 KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ YASSICA YAYLASI CAMİ BAHÇESİ REŞADİYE MH.YASSICA YAYLASI C.

782 KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ YAZIOMCA YAYLASI CAMİ BAHÇESİ REŞADİYE MH.YAZIOMCA YAYLASI C.

783 KARAPINAR SANDIKLI MAHALLESİ SAMUK YAYLASI CAMİ BAHÇESİ SANDIKLI MH.SAMUK YAYLASI C.

784 KARAPINAR SAZLIPINAR MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ

785 KARAPINAR YAĞMAPINAR MAHALLE CAMİ BAHÇESİ

786 KARAPINAR YEŞİLYURT MAHALLESİ BAĞDAYLI CAMİ BAHÇESİ

787 KARAPINAR YEŞİLYURT MAHALLESİ GÜZELKIŞLA (KICIKKIŞLA) CAMİ BAHÇESİ

788 KARAPINAR YEŞİLYURT MAHALLESİ NASUHPINAR İRFAN DURSUN CAMİ BAHÇESİ

789 KARAPINAR YEŞİLYURT MAHALLESİ SALUR CAMİ BAHÇESİ

790 KARATAY ABDULLAH İBNİ MESUT C. Karaaslan Dede Mah. Eğridağ Sok. No15 Karatay/KONYA

791 KARATAY AHMET DEREBAĞ C. Fevziçakmak Mahallesi 10637. Sokak No: 6 Karatay / Konya

792 KARATAY AHMET KOLAT C. Akabe Mahallesi Şehit Hüseyin Ceran Sokak No: 1 Karatay / Konya

793 KARATAY AHŞAP DOĞRAMACILAR C. Hacıyusufmescit Mahallesi Ragıp Sokak No: 4 Karatay / Konya

794 KARATAY ARAPLAR BÜYÜK C. Büyük Sinan Mahallesi Büyük Sinan Caddesi No:25 Karatay/Konya

795 KARATAY ARAPLAR BÜYÜKSiNAN C. Keykubat Mahallesi Sıraç Gülşen Sokak No: 2 Karatay / Konya

796 KARATAY ASLANLI KIŞLA C. Çimenlik Mahallesi Alaaddin Kap Cadde No: 3 Karatay / Konya

797 KARATAY ASLIM SANAYİ C. Hacıyusufmescit Mahallesi Mevlevi Cadde No: 3 Karatay / Konya

798 KARATAY BEYŞEHİRLİLER YAPICI C. Akabe Mahallesi Güldeste Sokak No: 4 Karatay / Konya

799 KARATAY BİRİKETCİLER SANAYİ C. Tatlıcak Mahallesi Teşvikiye Sokak No: 6 Karatay / Konya

800 KARATAY BÜSAN SANAYİ C. Fevziçakmak Mahallesi Kosgeb Cadde No: 49 Karatay / Konya

801 KARATAY BÜYÜK BUĞDAY PAZARI C. Fevziçakmak Mahallesi 10512. Sokak No: 6 Karatay / Konya

802 KARATAY BÜYÜKKUMKÖPRÜ ORHANGAZİ C. Orhangazi Mahallesi Erbil Sokak No: 28 Karatay / Konya

803 KARATAY ÇELİK BÜRO MOBİLYACILAR VUSLAT C. Hacıyusufmescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Cadde No: 57 Karatay / Konya

804 KARATAY ÇUKUR MAH.ÇUKUR C. Akçeşme Mahallesi Mengüç Cadde No: 42 Karatay / Konya

805 KARATAY DOĞANLAR SULTAN C. Kalenderhane Mahallesi Doğanlar Cadde No: 47 Karatay / Konya

806 KARATAY DOLAPOĞLU C. Büyük Sinan Mahallesi İnebolu Sokak No: 2 Karatay / Konya

807 KARATAY EL AKSA C. Hacıyusufmescit Mahallesi Nalıncı Sokak Karatay / Konya

808 KARATAY ERÖLDÜREN MH. FURKAN C. Erler Mahallesi Günvar Sokak No: 10 A Karatay / Konya

809 KARATAY ESKİ HURDACILAR (VATAN) C. Tatlıcak Mahallesi İşbilen Sokak Karatay / Konya

810 KARATAY FATİH SULTAN MEHMET C. Tatlıcak Mahallesi İşbilen Sokak Karatay / Konya

811 KARATAY FETİH C. Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Cadde No: 128 Karatay / Konya

812 KARATAY FEVZİ ÇAKMAK C. Fevziçakmak Mahallesi 10418. Sokak No: 4 Karatay / Konya

813 KARATAY FEVZİ ÇAKMAK MH. KOTTİM ULU C. Fevziçakmak Mahallesi 10576. Sokak No: 32 Karatay / Konya

814 KARATAY HACI AHMET KARATAŞ C. Çatalhüyük Mahallesi Ağadivanı Sokak No: 93 Karatay / Konya

815 KARATAY HACI İSMET KAMAY C. Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Cadde No: 34 Karatay / Konya

816 KARATAY HACI MUSA EFENDİ C. Ulubatlıhasan Mahallesi Saraylar Sokak No: 5 Karatay / Konya

817 KARATAY HACIVEYİS C. Aziziye Mahallesi Aslanlı Kışla Cadde No: 6 Karatay / Konya

818 KARATAY HASKÖY C. Hacıyusufmescit Mahallesi İyigönül Sokak No: 1 Karatay / Konya

819 KARATAY HURDACILAR SANAYİ C. Fevziçakmak Mahallesi 10584. Sokak No: 12 Karatay / Konya

820 KARATAY İRŞAD C. Fevziçakmak Mahallesi 10750. Sokak No: 6 Karatay / Konya

821 KARATAY MAKPARSAN SONBİRLİK C. Fevziçakmak Mahallesi 10551 Sokak No: 2 Karatay / Konya

822 KARATAY KARAASLAN KUBA C. Çatalhüyük Mahallesi Kumaşcılar Sokak No: 14 Karatay / Konya

823 KARATAY KARAASLAN PETROL C. Çatalhüyük Mahallesi Karaman caddesi no:547 Karatay / Konya

824 KARATAY KARAKULAK MEVLANA C. Karakulak Mahallesi Boncuklu Sokak No: 14 Karatay / Konya

825 KARATAY KARATAY BELEDİYESİ ÇELEBİ C. Çelebi Mahallesi Ferit Paşa Okul Sokak No: 25 Karatay / Konya

826 KARATAY KARATAY SEBZE HALİ C. Selimsultan Mahallesi Alimler Sokak No: 2 Karatay / Konya

827 KARATAY KARKENT SİTELERİ C. Ulubatlıhasan Mahallesi Mercidabık Sokak No: 72 A Karatay / Konya

828 KARATAY KARŞEHİR ULU C. Fetih Mahallesi Saydamlar Sokak No: 9 Karatay / Konya

829 KARATAY KAYHANLAR DÖRTYOL C. Çataltömek Mah. Yeniceler Cad. No20 PK 42020 Karatay/KONYA

830 KARATAY KETENCİ SANAYİ BİLAL HABEŞİ C. Gaziosmanpaşa Mahallesi Yeniceler Cadde Karatay / Konya

831 KARATAY KEYKUBAT SANAYİİ C. Fevziçakmak Mahallesi 10574. Sokak No: 7 Karatay / Konya

832 KARATAY KOBİSAN SANAYİİ C. Fevziçakmak Mahallesi 10758. Sokak No: 16 Karatay / Konya

833 KARATAY KONİMSAN TUĞLACILAR SAN.C. Tatlıcak Mahallesi Mesnevi Sokak No: 9 Karatay / Konya

834 KARATAY KONSAN C. Fevziçakmak Mahallesi 10727. Sokak No: 35 A Karatay / Konya

835 KARATAY KONYA TİCARET MERKEZİ MESCİDİ Fevziçakmak Mahallesi 10638. Sokak No: 7 Karatay / Konya

836 KARATAY MAHMUT SAMİ EFENDİ MESCİDİ Ulubatlıhasan Mahallesi Hekim Gaznevi Sokak No: 31 A Karatay / Konya

837 KARATAY MATBAACILAR C. Fevziçakmak Mahallesi Yayın Cadde No: 21 Karatay / Konya

838 KARATAY MEHMET ALİ-KADRİYE ATİKER C. Fevziçakmak Mahallesi Ahmet Petekçi Cadde No: 10 A Karatay / Konya

839 KARATAY KÜÇÜKKUMKÖPRÜ MENZİL C. Akabe Mahallesi Menzil Cadde No: 79 Karatay / Konya

840 KARATAY MESVA CAMİİ Fevziçakmak Mahallesi 10620. Sokak No: 2 Karatay / Konya

841 KARATAY MODESA C. Fevziçakmak Mahallesi 10749. Sokak No: 6 Karatay / Konya

842 KARATAY MUAZ BİN CEBEL C. Fevziçakmak Mahallesi 10450. Sokak No: 5 Karatay / Konya

843 KARATAY MUHAMMET İKBAL C. Fevziçakmak Mahallesi 10526. Sokak No: 38 Karatay / Konya

844 KARATAY MUSA TOPBAŞ C. Saraçoğlu Mahallesi Anamur Sokak No: 1 Karatay / Konya

845 KARATAY MÜFTÜOĞLU C. Tatlıcak Mahallesi Konya Ereğli Cadde No: 87 Karatay / Konya

846 KARATAY OSMANOĞLU C. Ulubatlıhasan Mahallesi Nişangah Sokak No: 1 /1 Karatay / Konya

847 KARATAY PİR ESAT VALİDE ŞEFİKA BAHADIR C. Akçeşme Mahallesi Adak Sokak No: 1 Karatay / Konya

848 KARATAY SAFA C. Çataltömek Mahallesi Desen Sokak No: 9 Karatay / Konya

849 KARATAY SARAÇOĞLU C. Saraçoğlu Mahallesi Saraçoğlu Cadde No: 124 A Karatay / Konya

850 KARATAY SARAÇOĞLU NALINCI KARDEŞLER C. İstiklal Mahallesi Akkuyucak Cadde No: 3 Karatay / Konya

851 KARATAY SARIYAKUP FAHRİ EFENDİ C. Sarıyakup Mahallesi Sarıyakup Cadde No: 38 Karatay / Konya

852 KARATAY SELİM SULTAN ŞEHİTLER C. Selimsultan Mahallesi Çancı Cadde No: 32 Karatay / Konya

853 KARATAY SELİM SULTAN TEKKE C. Selimsultan Mahallesi Tutam Sokak No: 2 Karatay / Konya

854 KARATAY SEYYİT KUTUP C. Fevziçakmak Mahallesi Seyit Kutup Cadde No: 17 Karatay / Konya

855 KARATAY SÜLEYMANİYE CAMİİ Fevziçakmak Mahallesi 10633. Sokak No: 6 Karatay / Konya

856 KARATAY ŞERAFETTİN C. Şemsitebrizi Mahallesi Şerafeddin Cadde No: 25 CA Karatay / Konya

857 KARATAY TRAKTÖR PAZARI C. Fevziçakmak Mahallesi 10565. Sokak No: 1 Karatay / Konya

858 KARATAY ULUBATLI HASAN AKŞEMSETTİN C. Ulubatlıhasan Mahallesi Mercidabık Sokak No: 37 A Karatay / Konya

859 KARATAY ULUIRMAK NURANİYE C. Orhangazi Mahallesi Karaman Caddesi No:217 Karatay KONYA

860 KARATAY YANIK C. Hacısadık Mahallesi Hacı Hasan Başı Cadde No: 248 Karatay / Konya

861 KARATAY KUMKÖPRÜ YAVUZ SULTAN SELİM C. Doğuş Mahallesi Mehpare Sokak No: 9 Karatay / Konya

862 KARATAY YEDİLER MAH.SANCAK C. Hacı Hasan Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Cadde No: 64 Karatay / Konya

863 KARATAY YENİ DÖKÜMCÜLER ARAFAT C. Fevziçakmak Mahallesi 10606. Sokak No: 1 Karatay / Konya

864 KARATAY YENİ KUNDURACILAR SANAYİ C. Fevziçakmak Mahallesi Gökkuşağı Cadde Karatay / Konya

865 KARATAY YENİ ŞEKERCİLER SİT. C. Fevziçakmak Mahallesi 10450. Sokak No: 5 Karatay / Konya

866 KARATAY TOLLUOĞLU C. Akçeşme Mahallesi Pisili Sokak No: 1 Karatay / Konya

867 KARATAY ADEM SÖNÜKLER C. Erler Mahallesi Söğütcük Sokak No: 9 Karatay / Konya

868 KARATAY TAŞRA KARAASLAN ŞELALE C. Karaaslanüzümcü Mahallesi Şelale Cadde No: 104 Karatay / Konya

869 KARATAY SARIYAKUP HAMZAOĞLU C. Kerim Dede Mahallesi Hamit Efendi Sokak Karatay / Konya

870 KARATAY OBRUK MH. YENİCE C. YENİCE MAHALLESİ YENİCE ESKİ SOKAK KARATAY / KONYA

871 KARATAY ACIDORT MH. C. ACIDORT MAH. KARATAY KONYA

872 KARATAY AĞSAKLI MH. C. AĞSAKLI MAH. KARATAY KONYA

873 KARATAY AKÖRENKIŞLA MH. C. AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ TOPRAKLIK SOKAK KARATAY / KONYA

874 KARATAY BAKIRTOLU MH. C. BAKIRTOLU MAHALLESİ BAKIRTOLU CADDE KARATAY / KONYA

875 KARATAY BAŞGÖTÜREN MH. C. BAŞGÖTÜREN MAHALLESİ BAŞGÖTÜREN ESKİ SOKAK KARATAY / KONYA

876 KARATAY BEŞAĞIL MH. C. BEŞAĞIL MAHALLESİ BEŞAĞIL CADDE KARATAY / KONYA

877 KARATAY BURUNKUYU MH. C. OBRUK MAHALLESİ BURUNKUYU SOKAK NO: 9 KARATAY / KONYA

878 KARATAY BÜYÜKBURNAK MH. C. BÜYÜKBURNAK MAHALLESİ BÜYÜKBBURNAK CADDE NO: 42 KARATAY / KONYA

879 KARATAY ÇENGİLTİ MH. C. ÇENGİLTİ MAHALLESİ ÇENGİLTİ CADDE KARATAY / KONYA

880 KARATAY DİVANLAR MH. C. DİVANLAR MAHALLESİ DİVANLAR SOKAK NO: 33 KARATAY / KONYA

881 KARATAY ERLER MH. C. Erler Mahallesi 14648. Sokak No: 7 Karatay / Konya

882 KARATAY ESENTEPE C. ESENTEPE MAHALLESİ 21802. SOKAK NO: 1 KARATAY / KONYA

883 KARATAY GÖÇÜ MH. C. GÖÇÜ MAHALLESİ GÖÇÜ ESKİ SOKAK NO: 22 KARATAY / KONYA

884 KARATAY HAYIROĞLU MH. C. HAYIROĞLU MAHALLESİ HAYIROĞLU CADDE KARATAY / KONYA

885 KARATAY İPEKLER MH. C. İPEKLER MAHALLESİ İPEKLER CADDE KARATAY / KONYA

886 KARATAY İSMİL MH. BÜYÜK C. İSMİL MAHALLESİ 100 SOKAK KARATAY / KONYA

887 KARATAY KAMERLİ KOLCA MH. C. OBRUK MAHALLESİ KEMERLİ KOLCA SOKAK NO: 18 A KARATAY / KONYA

888 KARATAY KARAKAYA MH. C. KARAKAYA MAHALLESİ KARAKAYA CADDE KARATAY / KONYA

889 KARATAY KATRANCI MH. C. KATRANCI MAH. KARATAY KONYA

890 KARATAY KIZÖREN MH. C. KIZÖREN MAHALLESİ KIZÖREN CADDE KARATAY / KONYA

891 KARATAY KÖSEALİ MH. C. KÖSEALİ MAHALLESİ KÖSEALİ ESKİ SOKAK KARATAY / KONYA

892 KARATAY OBRUK MH. C. OBRUK MAHALLESİ OBRUK(ESKİ) SOKAK KARATAY / KONYA

893 KARATAY ORTAKONAK MH. C. Ortakonak Mahallesi Salih Paşa Cadde No: 39 Karatay / Konya

894 KARATAY OVAKAVAĞI MH.C. OVAKAVAĞI MAHALLESİ OVAKAVAĞI CADDE KARATAY / KONYA

895 KARATAY SAKYATAN MH. C. Sakyatan Mahallesi Konya Ereğli Cadde No: 154 Karatay / Konya

896 KARATAY SURUÇ MH. C. SÜRÜÇ MAHALLESİ SÜRÜÇ ( ESKİ ) SOKAK NO: 74 KARATAY / KONYA

897 KARATAY ŞATIR MH. C. Şatır Mahallesi 14501. Sokak No: 37 Karatay / Konya

898 KARATAY YAĞLIBAYAT MH. C. YAĞLIBAYAT MAHALLESİ 21004. SOKAK KARATAY / KONYA

899 KARATAY YARMA MH. BÜYÜK C. FETİH MAHALLESİ FETİH CADDE NO: 201 KARATAY / KONYA

900 KARATAY YAVŞANKUYU MH. C. YAVŞANKUYU MAHALLESİ YAVŞANKUYU CADDE NO: 3 KARATAY / KONYA

901 KARATAY YENİKENT MH. C. YENİKENT MAHALLESİ YENİKENT ESKİ SOKAK NO: 15 KARATAY / KONYA

902 KARATAY ZİNCİRLİ MH. C. ZİNCİRLİ MAHALLESİ 20806. SOKAK NO: 1 KARATAY / KONYA

903 KARATAY SULTAN SELİM C. Aziziye Mahallesi Müze Alanı Cadde No: 1 Karatay / Konya

905 KULU Merkez Camii avlusu ve Belediye Meydanı Camikebir mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi

906 KULU Yeşil camii bahçesi/avlusu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gökmera Caddesi

907 KULU Köprübaşı Camii bahçesi/avlusu Karapınar Mahallesi

908 KULU Ulu Camii bahçesi/avlusu Karapınar Mahallesi Pazaryeri civarı

909 KULU Meydan camii bahçesi/avlusu Cumhuriyet Mahallesi

910 KULU Geylani Sanayii Camii avlusu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sanayii sitesi

911 KULU Öğretmenevleri Camii bahçe/avlusu Alparslan Mahallesi Öğretmenevleri Caddesi

912 KULU Avşaroğlu Camii Yenimahalle Kozanlı yolu üzeri

913 KULU Akşemseddin camii bahçesi/avlusu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

914 KULU Dinek Camii bahçesi/avlusu Dinek Mahallesi

915 KULU Değirmenözü Camii bahçesi/avlusu Değirmenözü Mahallesi Korutürk Caddesi

916 KULU Karapınar Camii bahçesi/avlusu Karapınar mahallesi

917 KULU Mevlana Camii bahçesi/avlusu Kemilaye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi

918 KULU Acıkuyu Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Acıkuyu Mahallesi

919 KULU Altılar Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Altılar mahallesi Merkez Sokak

920 KULU Arşıncı Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Arşıncı Mahallesi No:206

921 KULU Beşkardeş mahallesi Camii bahçesi/avlusu Beşkardeş Mahallesi

922 KULU Bozan mahallesi Camii bahçesi/avlusu Bozan Mahallesi

923 KULU Bozan Mahallesi Hüyük Camii bahçesi/avlusu Bozan mahalles Bozan Sokak

924 KULU Burunağıl mahallesi Camii bahçesi/avlusu Burunağıl mahallesi

925 KULU Canımana Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Canımana Mahallesi No:3

926 KULU Dipdede Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Dipdede Mahallesi

927 KULU Fevziye Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Fevziye Mahallesi Fevziye Sokak No.5

928 KULU Gökler Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Gökler Mahallesi

929 KULU Hisar Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Hisar Mahallesi Hisarköy Sokak

930 KULU Karacadağ Mahallesi Yukarı Camii bahçesi/avlusu Karacadağ Mahallesi

931 KULU Karacadağ Mahallesi Aşağı Camii bahçesi/avlusu Karacadağ Mahallesi Prof.Muammer Özsoy Sokak

932 KULU Karacadere Mahallesi Camii bahçesi avlusu Karacadere Mahallesi

933 KULU Kırkkuyu Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Kırkkuyu Mahallesi

934 KULU Kırkpınar mahallesi Camii bahçesi/avlusu Kırkpınar Mahallesi Kırkpınar Caddesi No:44/3

935 KULU Kozanlı Mahallesi Yeşil camii bahçesi/avlusu Kozanlı Mahallesi Hürriyet Caddesi

936 KULU Kozanlı Mahallesi Merkez Camii bahçesi/avlusu ve Belediye Meydanı Kozanlı Mahallesi Hürriyet Çıkmazı

937 KULU Kozanlı Mahallesi Fatih camii bahçesi/avlusu Kozanlı Kalealtı Mahallesi

938 KULU Kozanlı Mahallesi Saz Yaylası Camii bahçesi/avlusu Kozanlı Mahallesi Hürriyet Çıkmazı

939 KULU Kömüşini Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Kömüşini Mahallesi Fatih Sokak

940 KULU Köşker Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Köşker Mahallesi

941 KULU Mandıra Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Mandıra Mahallesi

942 KULU Ömeranlı Mahallesi Merkez Camii bahçesi/avlusu ve köy meydanı Ömeranlı Mahallesi Kazım karabekir Caddesi No:51

943 KULU Ömeranlı Mahallesi Selahaddin Eyyubi Camii bahçesi/avlusu Ömeranlı Mahallesi Ankara-Konya yolu üzeri

944 KULU Ömeranlı Mahallesi Sultan Selim Camii bahçesi/avlusu Ömeranlı Mahallesi

945 KULU Ömeranlı Mahallesi Evliya Camii bahçesi/avlusu Ömeranlı Mahallesi

946 KULU Ömeranlı Mahallesi Osmanlı Camii bahçesi/avlusu Ömeranlı Mahallesi

947 KULU Ömeranlı Mahallesi Yukarı Uzunkuyu Camii bahçesi/avlusu Ömeranlı Mahallesi Yukarı uzunukuyu Yaylası

948 KULU Ömeranlı Mahallesi Kırklar Camii bahçesi/avlusu Ömeranlı Mahallesi Kırklar Yaylası

949 KULU Sarıyayla Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Sarıyayla Mahallesi

950 KULU Seyitahmetli Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Seyitahmetli Mahallesi

951 KULU Soğukkuyu Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Soğukkuyu Mahallesi

952 KULU Tavlıören Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Tavlıören Mahallesi Tavlıören Sokak

953 KULU Tuzyaka Mahallesi Merkez Camii bahçesi/avlusu Tuzyaka Mahallesi Kemer Sokak

954 KULU Tuzyaka Mahallesi Tevfikağa Camii bahçesi/avlusu Tuzyaka Mahallesi Çağdaş Sokak

955 KULU Tuzyaka Mahallesi Hatip Camii bahçesi/avlusu Tuzyaka Mahallesi Menekşe Sokak

956 KULU Yaraşlı Mahallesi Merkez Camii bahçesi/avlusu Yaraşlı Mahallesi

957 KULU Yaraşlı Mahallesi Akşemseddin Camii bahçesi/avlusu Yaraşlı Mahallesi Yaraşlı Sokak

958 KULU Yazıçayır mahallesi Camii bahçesi/avlusu Yazıçayır mahallesi

959 KULU Yeşiltepe Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Yeşiltepe Mahallesi

960 KULU Yeşilyurt Mahallesi Camii bahçe/avlusu Yeşilyurt Mahallesi

961 KULU Zincirlikuyu Mahallesi Merkez Camii bahçesi/avlusu Zincirlikuyu Mahallesi

962 KULU Zincirlikuyu Mahallesi Adalı Camii bahçesi/avlusu Zincirlikuyu Mahallesi Adalı Yaylası

963 MERAM MUHACİR PAZARI Pirebi Mahallesi

Meram / KONYA

964 MERAM KONYA AHMET YESEVİ C. Karahüyük Mahallesi

Akçadağ Sokak No: 1

Meram / Konya

965 MERAM ALAKOVA AYBAHÇE PARSELLER C. Alakova Mahallesi

15364. Sokak No: 5

Meram / Konya

966 MERAM ALAKOVA MH.C. Alakova Mahallesi

Dostluk Cadde No: 33

Meram / Konya

967 MERAM SULTAN ALPASLAN C. Alpaslan Mahallesi

Meram Fenlisesi Cadde No: 20

Meram / Konya

968 MERAM AŞKAN MH.UHUT C. Aşkan Mahallesi

Selçuk Sokak No: 2

Meram / Konya

969 MERAM BATI HADİMİ HZ.MEVLANA C. Uluğbey Mahallesi

Aslangazi Sokak No: 16

Meram / Konya

970 MERAM BEYBES MH.C. Hatıp Mahallesi

Beybes Cadde No: 100

Meram / Konya

971 MERAM ÇARIKLAR C. Çarıklar Mahallesi

Vatan Cadde No: 3

Meram / Konya

972 MERAM ÇAYIRBAĞI MH.KURS C. Çayırbağı Köyü

Meram / Konya

973 MERAM DERE EMİRLER C. Dere Mahallesi

Elektrik Cadde No: 245

Meram / Konya

974 MERAM DURSUN FAKİH TAHİRPAŞA C. Sahibata Mahallesi

Mimar Muzaffer Cadde No: 39

Meram / Konya

975 MERAM İNLİCE MH.BÜYÜK C. İnlice Mahallesi

İnlice Cadde No: 1

Meram / Konya

976 MERAM FİRDEVS C. Yaka Mahallesi

Kumyurt Sokak No: 6

Meram / Konya

977 MERAM GAZANFER MH.HACI İSHAK C. Uluırmak Mahallesi

Karamanoğlu Kasımbey Sokak No: 64

Meram / Konya

978 MERAM GÖDENE MH.YENİ C. Gödene Mahallesi

17371 Sokak No: 9

Meram / Konya

979 MERAM HATİP SEYRANTEPE KURS C. Gödene Mahallesi

Mavigök Cadde No: 1

Meram / Konya

980 MERAM HOCA AHMET FAKİH C. Melikşah Mahallesi

Hocafakıh Cadde No: 57

Meram / Konya

981 MERAM HOCAHASAN C. Sahibata Mahallesi

Kazım Karabekir Cadde No: 15

Meram / Konya

982 MERAM HUZUREVİ C. Köyceğiz Mahallesi

Köyceğiz Cadde No: 68 /2

Meram / Konya

983 MERAM HZ.HALİT C. Havzan Mahallesi

Şehir Cadde No: 17

Meram / Konya

984 MERAM HZ.NUH C. Lalebahçe Mahallesi

Çarşıköy Sokak No: 9

Meram / Konya

985 MERAM KAPU C. Sahibata Mahallesi

Kapı Cami Sokak No: 1

Meram / Konya

986 MERAM KAŞINHANI FATİH C. Kaşınhanı Mahallesi

Abdülmecit Cadde No: 3

Meram / Konya

987 MERAM KAYIMKAYA C. Havzan Mahallesi

Temizci Sokak No: 2

Meram / Konya

988 MERAM KAŞINHANI MRK.C. Kaşınhanı İstasyon Mahallesi

Cumhuriyet Sokak No: 9

Meram / Konya

989 MERAM KOZAĞAÇ MH.YENİ C. Kozağaç Mahallesi

Akasya Sokak No: 1

Meram / Konya

990 MERAM KROM MAĞNEZİT C. Durunday Mahallesi

Dutlu Cadde No: 139 /1

Meram / Konya

991 MERAM KÜÇÜK KOVANAĞZI KUBA C. Hadimi Mahallesi

Küçük Kovanağzı Cadde No: 134

Meram / Konya

992 MERAM MAMURİYE MH.MAMURİYE C. Konevi Mahallesi

Alem Sokak No: 27

Meram / Konya

993 MERAM RIFAT BÖREKÇİ C. Hadimi Mahallesi

Küreçayı Sokak No: 73

Meram / Konya

994 MERAM SAHİBATA C. Sahibata Mahallesi

Sahibiata Cadde No: 91

Meram / Konya

995 MERAM SEKİNE HATUN C. Kovanağzı Mahallesi

Çakılharmanlar Cadde No: 103 /1

Meram / Konya

996 MERAM SIDIKA HATUN C. Havzan Mahallesi

Dokuzpınar Sokak No: 11

Meram / Konya

997 MERAM ALİ ULVİ KURUCU C. Kozağaç Mahallesi

Karaağaç Sokak No: 25

Meram / Konya

998 MERAM ŞEKER FABRİKASI C. Melikşah Mahallesi

Beyşehir Cadde No: 49

Meram / Konya

999 MERAM ŞIH ÖMER VELİ HZ.C. Harmancık Mahallesi

Samuray Sokak No: 3

Meram / Konya

1000 MERAM TOKİ ENSAR C. Gödene Mahallesi

Şaheser Sokak No: 6

Meram / Konya

1001 MERAM TOKİ HİCRET C. Gödene Mahallesi

Sultan Ahmet Sokak No: 3

Meram / Konya

1002 MERAM UZUNHARMANLAR İĞDELİ C. Tırılırmak Mahallesi

Cuha Sokak No: 5

Meram / Konya

1003 MERAM YUNUS EMRE FATİH C. Yaka Mahallesi

Sancaklıbey Sokak No: 19

Meram / Konya

1004 MERAM YÜKSEK İSLAM ENSTİTÜSÜ C. Aşkan Mahallesi

Yenimeram Cadde No: 136 /1

Meram / Konya

1005 MERAM KÜMBETLİ YAKA C. Yaka Mahallesi

Yaka Cd. No:165

Meram / Konya

1006 MERAM SELBASAN SÜRÜCÜ AHMET C. Büyük Kovanağzı Mahallesi

Panel Sokak No: 25

Meram / Konya

1007 MERAM KALFALAR SALI PAZARI Kalfalar Mahallesi

Şevkiabat Sk. No:3

Meram / Konya

1008 MERAM ULUIRMAK CEVRE YOLU ESER C. Yaylapınar Mahallesi

Çizmeci Sokak No: 1

Meram / Konya

1009 MERAM YAYLAPINAR KAŞ C. Yaylapınar Mahallesi

Kaş Cadde No: 33

Meram / Konya

1010 MERAM ALSANCAK C. Alakova Mahallesi

Alsancak Cadde No: 64

Meram / Konya

1011 MERAM İMAMI ŞARANİ C. Yaylapınar Mahallesi

Fidanlık Cadde No: 133

Meram / Konya

1012 MERAM UZUNHARMANLAR MURADİYE C. Uzunharmanlar Mahallesi

Gelinli Sokak No: 13

Meram / Konya

1013 MERAM BAYAT MH.C. Bayat Mahallesi

23102. Sokak No: 7

Meram / Konya

1014 MERAM BOTSA MH.CUMA C. Botsa Mahallesi

24070. Sokak No: 79

Meram / Konya

1015 MERAM ÇOMAKLAR MH.C. Çomaklar Mahallesi

Çomaklar Cadde No: 6

Meram / Konya

1016 MERAM ÇUKURÇİMEN MH.C. Çukurçimen Mahallesi

23851. Sokak No: 42

Meram / Konya

1017 MERAM ERENKAYA MH.C. Erenkaya Mahallesi

24252. Sokak No: 15

Meram / Konya

1018 MERAM EVLİYA TEKKE MH.C. Evliyatekke Mahallesi

24150. Sokak No: 42

Meram / Konya

1019 MERAM HASANŞEYH MH.C. Hasanşeyh Mahallesi

Hasanşeyh Cadde No: 1

Meram / Konya

1020 MERAM HATUNSARAY MH.C. Hatunsaray Mahallesi

Güzelkılınç Cadde No: 62

Meram / Konya

1021 MERAM İKİ PINAR MH.C. İkipınar Mahallesi

24006. Sokak No: 1

Meram / Konya

1022 MERAM KARAAĞAÇ MH.EYYÜP EL ENSARİ C. Karaağaç Mahallesi

23257. Sokak No: 17

Meram / Konya

1023 MERAM KARADİĞİN C. Karadiğin Mahallesi

Keykubat Cadde No: 13 A

Meram / Konya

Karadiğinderesi Mahallesi
17700 Sokak No: 22
Meram / Konya

17700 Sokak No: 22

Meram / Konya

1025 MERAM KAVAK MH.BÜYÜK C. Kavak Mahallesi

23306. Sokak No: 9

Meram / Konya

1026 MERAM KAYADİBİ MH.C. Kayadibi Mahallesi

23903. Sokak No: 10

Meram / Konya

1027 MERAM KAYALI MH.C. Kayalı Mahallesi

Kayalı Cadde No: 8

Meram / Konya

1028 MERAM KAYHÜYÜK MH. C. Kayıhüyük Mahallesi

23158. Sokak No: 3

Meram / Konya

1029 MERAM KİLİSTRA MH.C. Kilistra Mahallesi

24206. Sokak No: 17

Meram / Konya

1030 MERAM KUMRALI MH.C. Kumralı Mahallesi

Kumralı Cadde No: 23

Meram / Konya

1031 MERAM SADIKLAR MH.C. Sadıklar Mahallesi

Sadıklar Cadde No: 1

Meram / Konya

1032 MERAM SAĞLIK MH. BÜYÜK C. Sağlık Mahallesi

Sağlık Cadde No: 46

Meram / Konya

1033 MERAM SARIKIZ MH.C. Sarıkız Mahallesi

Sarıkız Cadde No: 1

Meram / Konya

1034 MERAM SEFAKÖY MH.İĞRET C. Sefaköy Mahallesi

24564. Sokak No: 12

Meram / Konya

1035 MERAM YATAĞAN MH.C. Yatağan Mahallesi

24510. Sokak No: 21

Meram / Konya

1036 MERAM YEŞİLDERE MH. YUKARI C. Yeşildere Mahallesi

23950. Sokak No: 26

Meram / Konya

1037 MERAM YEŞİLTEKKE MH.C. Yeşiltekke Mahallesi

23800. Sokak No: 4

Meram / Konya

1038 MERAM KIZILÖREN MH.BÜYÜK C [ C ] KIZILÖREN

1039 MERAM KÜÇÜKKOVANAĞZI SEMT PAZARI KÜÇÜK KOVANAĞZI MAH. ÇİMENDERE SOK. 38 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı

1040 MERAM HACI İSHAK GAZEZLER Furkan Dede Caddesi

1041 MERAM BORUKTOLU MAHALLESİ ASLIM CAMİ BORUKTOLU

1042 MERAM ÇOMAKLI MH.C ÇOMAKLI MH.C

1043 MERAM ALPARSLAN PAZARTESİ SEMT PAZARI ALPASLAN MAH. HUZURKENT SOK. MERAM FEN LİSESİ ARKASI

1044 SARAYÖNÜ SARAYÖNÜ STADYUMU Batı İstasyon Mahallesi Demirciler Caddesi Sarayönü / Konya

1045 SARAYÖNÜ SARAYÖNÜ BELEDİYESİ OTOPARKI Doğu İstasyon Mahallesi Nezir Büyükcengiz cad. No: 33 ADESE Karşısı Sarayönü / Konya

1046 SARAYÖNÜ LADİK MAHALLESİ ÇALIBAĞ MEVKİİ Ladik mahallesi Çalıbağ Mevki Sarayönü / Konya

1047 SARAYÖNÜ LADİK MAHALLESİ STADYUM Ladik Mahallesi 150368 Sokak No: 3 Sarayönü / Konya

1048 SARAYÖNÜ KADIOĞLU MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ VE KUZEY TARAFI Kadıoğlu Mahallesi 150754. Sokak No: 1 Sarayönü / Konya

1049 SARAYÖNÜ ÇEŞMELİSEBİL MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ VE DOĞU TARAFI Çeşmelisebil Mahallesi Çeşmelisebil Cadde No: 32 Sarayönü / Konya

1050 SARAYÖNÜ GÖZLÜ MAHALLESİ YENİ CAMİ BAHÇESİ Gözlü Mahallesi 150163. Sokak No: 2 Sarayönü / Konya

1051 SARAYÖNÜ BAŞHÜYÜK MAH. BÜYÜK CAMİİ BAHÇESİ VE BATI ALANI Başhüyük Mahallesi Gazi Hızır Cadde No: 56 Sarayönü / Konya

1052 SARAYÖNÜ KURŞUNLU MAHALLESİ HALI SAHA Kurşunlu Mahallesi Konevi Caddesi Şehit Fatih Sokak İlköğretim Okulu Yanı Sarayönü / Konya

1053 SARAYÖNÜ GÖZLÜ T.İ.M. BAHÇESİ Gözlü Mahallesi 150189. Sokak No: 2 /9 Sarayönü / Konya

1054 SARAYÖNÜ KONUKLAR T.İ.M. BAHÇESİ Hatip Mahallesi Konuklar Cadde No: 70 Sarayönü / Konya

1055 SELÇUKLU 1.ORGANİZE SANAYİ SARAY C. Horozluhanosb Mahallesi İstikamet Cadde No: 5 /1 Selçuklu / Konya

1056 SELÇUKLU 15 TEMMUZ ŞEHİTLER C. Yazır Mahallesi Güllünar Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1057 SELÇUKLU 2.ORGANİZE C. Büyükkayacıkosb Mahallesi Evrenköy Cadde No: 12 /1 Selçuklu / Konya

1058 SELÇUKLU 3.ORGANİZE SANAYİ C. Büyükkayacık Mahallesi Ankara Cadde No: 205 B Selçuklu / Konya

1059 SELÇUKLU ABDULHAMİT C. Buhara Mahallesi Ammar Sokak No: 11 Selçuklu / Konya

1060 SELÇUKLU ADNAN MENDERES C. Feritpaşa Mahallesi Kule Cadde No: 5 Selçuklu / Konya

1061 SELÇUKLU ADNAN SÜRMEGÖZ NİŞANTAŞ KÖŞE (SARI)C. Nişantaş Mahallesi Sitre Sokak No: 3 Selçuklu / Konya

1062 SELÇUKLU AĞAÇİŞLERİ SANAYİ C. Horozluhan mahallesi.Başkışla sokak.Ağaç işleri Sanayii

1063 SELÇUKLU AHMEDİ ŞERİF C. Hüsamettin Çelebi Mahallesi Elyazı Sokak No: 6 Selçuklu / Konya

1064 SELÇUKLU AHMEDİYE C. Selçuk Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Cadde No: 19 A Selçuklu / Konya

1065 SELÇUKLU AKABE C. Hüsamettin Çelebi Mahallesi Kalemkaya Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1066 SELÇUKLU ALAADDİN C. İhsaniye Mahallesi Alaaddin Bulvar No: 64 Selçuklu / Konya

1067 SELÇUKLU ALBAŞOĞLU C. Mehmet Akif Mahallesi Kayakent Sokak No: 2 Selçuklu / Konya

1068 SELÇUKLU ALEMDAR C. Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Cadde No: 105 A Selçuklu / Konya

1069 SELÇUKLU ALEMDAR SULTAN C. Şeker Mah.Taşova Sok.

1070 SELÇUKLU ALİYA İZZET BEGOVİÇ C. Hacıkaymak Mahallesi Eski Sille Cadde No: 44 Selçuklu / Konya

1071 SELÇUKLU ANADOLU TEKNİK SAN.C. Horozluhan Mahallesi Burak Sokak No: 6 Selçuklu / Konya

1072 SELÇUKLU ARAFAT C. Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Cadde No: 1 Selçuklu / Konya

1073 SELÇUKLU ASHABI SUFFE C. Parsana Mahallesi Belkıs Sokak No: 23 Selçuklu / Konya

1074 SELÇUKLU AZİMKAYA C. Feritpaşa Mahallesi Mıhcıdede Sokak No: 1 E Selçuklu / Konya

1075 SELÇUKLU AZİZ MAHMUT HÜDAYİ C. Horozluhan Mahallesi Dr.sadık Ahmet Cadde No: 62 Selçuklu / Konya

1076 SELÇUKLU BAĞLARBAŞI C. Selahaddini Eyyubi Mahallesi Arifhane Sokak No: 3 Selçuklu / Konya

1077 SELÇUKLU BASTONLU C. Buhara Mahallesi Ovadüzü sokak No: 8 Selçuklu / Konya

1078 SELÇUKLU BAŞAREBEY C. Ferhuniye Mahallesi Başarabey Sokak No: 3 Selçuklu / Konya

1079 SELÇUKLU BAŞBAKANLIK 2016 TOKİ C. Beyhekim Mahallesi Gülsarayı Sokak No: 8 Selçuklu / Konya

1080 SELÇUKLU BAŞERLER C. Erenköy Mahallesi Günkapısı Sokak No: 2 Selçuklu / Konya

1081 SELÇUKLU BAYRAKTAR C. Esenler Mahallesi Bağdat Sokak No: 19 Selçuklu / Konya

1082 SELÇUKLU BELEDİYE SARAYI C. Nişantaş Mahallesi Kemerli Cadde No: 30 Selçuklu / Konya

1083 SELÇUKLU BEYAZİD C Yazır Mahallesi Dr Sıddık Özmerzifonlu Cadde No: 7 Selçuklu / Konya

1084 SELÇUKLU BEYHEKİM C. İhsaniye Mahallesi Şair Yurdakul Sokak No: 2 Selçuklu / Konya

1085 SELÇUKLU BİLALİ HABEŞİ C. Dumlupınar Mahallesi Uygarlık Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1086 SELÇUKLU BOSNA HERSEK MH.HACI AHMET CEVAT AKKAYA C. Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Cadde No: 30 Selçuklu / Konya

1087 SELÇUKLU BOSNA HERSEK ULU C. Bosna Hersek Mahallesi Işıklar Sokak No: 27 Selçuklu / Konya

1088 SELÇUKLU BOSNA HERSEK YUNUS EMRE C. Bosna Hersek Mahallesi Şenay Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1089 SELÇUKLU BUHARA MH. MEHMET CANDAN C. Buhara Mahallesi Hısım Sokak No: 12 Selçuklu / Konya

1090 SELÇUKLU BUHARA NUR C. Buhara Mahallesi Atay Sokak No: 13 Selçuklu / Konya

1091 SELÇUKLU CİHANGİR C. Hanaybaşı Mahallesi Bina Sokak No: 26 Selçuklu / Konya

1092 SELÇUKLU CUMHURİYET MEVLANA C. Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Bahattin Küçüktonbak Sokak No: 7 Selçuklu / Konya

1093 SELÇUKLU ÇINAR C. Selçuk Mahallesi Deruni Sokak No: 15 Selçuklu / Konya

1094 SELÇUKLU ÇINARLI C. Erenköy Mahallesi Diriliş Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1095 SELÇUKLU ÇİMENTO FAB.C. Horozluhan Mahallesi Baldede Sokak No: 2 A Selçuklu / Konya

1096 SELÇUKLU DUMLUPINAR C. Dumlupınar Mahallesi Köstence Sokak No: 6 Selçuklu / Konya

1097 SELÇUKLU EBUZER GIFFARİ C. Hüsamettin Çelebi Mahallesi Kurucuova Sokak No: 57 Selçuklu / Konya

1098 SELÇUKLU ECDAT C. Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak No: 11 Selçuklu / Konya

1099 SELÇUKLU ELMALI HAMDİ YAZIR C. Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Cadde No: 1 A Selçuklu / Konya

1100 SELÇUKLU ELMAS KÜLLİYESİ C. Kılınçarslan Mahallesi Adakale Cadde No: 11 Selçuklu / Konya

1101 SELÇUKLU ERENKÖY NUHOĞLU C. Erenköy Mahallesi Davet Sokak No: 6 A Selçuklu / Konya

1102 SELÇUKLU ERENKÖY TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCA C. Mehmet Akif Mahallesi Kutup Cadde No: 2 Selçuklu / Konya

1103 SELÇUKLU ESSALİHİN C. Sancak Mahallesi Kınalıkeklik Sokak No: 4 Selçuklu / Konya

1104 SELÇUKLU EYÜP SULTAN C. Binkonutlar Mahallesi Eyüpsultan Cadde No: 14 D Selçuklu / Konya

1105 SELÇUKLU FARİSİ BAĞDADİ C. Hanaybaşı Mahallesi Anadolu Cadde No: 10 Selçuklu / Konya

1106 SELÇUKLU FERHUNİYE HACIKAYMAK C. Ferhuniye Mahallesi Hastane Cadde No: 19 Selçuklu / Konya

1107 SELÇUKLU GÜLİSTAN PARSELLERİ C. Selahaddini Eyyubi Mahallesi Nurullah Sokak No: 12 A Selçuklu / Konya

1108 SELÇUKLU GÜLŞEN HATUN C. Erenköy Mahallesi Sancaktar Sokak No: 9 Selçuklu / Konya

1109 SELÇUKLU HACI KADİR UZ C. Sakarya Mahallesi Şehitlik Cadde No: 8 Selçuklu / Konya

1110 SELÇUKLU HACI TAHİR BÜYÜKKÖRÜKCÜ C. Büyükkayacıkosb Mahallesi Evrenköy Cadde No: 12 D Selçuklu / Konya

1111 SELÇUKLU HACI VEYİSZADE C. Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Cadde No: 39 Selçuklu / Konya

1112 SELÇUKLU HADİMİ C. Şeyh Şamil Mahallesi Tatbik Sokak No: 10 Selçuklu / Konya

1113 SELÇUKLU HAFIZ HALİL NECATİ COŞAN C. Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Cadde No: 33 B Selçuklu / Konya

1114 SELÇUKLU HAFIZA LEYLA C. Hanaybaşı Mahallesi Hicran Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1115 SELÇUKLU HAL C. Musalla Bağları Mahallesi Hal 1 Sokak No: 56 Selçuklu / Konya

1116 SELÇUKLU HALİL İBRAHİM C. Yazır Mahallesi İyikan Sokak No: 3 Selçuklu / Konya

1117 SELÇUKLU HALİT BİN VELİD C. Büyükkayacıkosb Mahallesi Güzelkonak Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1118 SELÇUKLU HAMİDULLAH C. Bedir Mahallesi Kuzey Sokak No: 10 Selçuklu / Konya

1119 SELÇUKLU HAMZA YILMAZ C. Akşemsettin Mahallesi Genç Osman Cadde No: 41 Selçuklu / Konya

1120 SELÇUKLU HANAYBAŞI ŞEHİTLER C. Akşemsettin Mahallesi Pınarbaşı Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1121 SELÇUKLU HAZRETİ YUNUS C. Mehmet Akif Mahallesi Mübadele Sokak No: 14 Selçuklu / Konya

1122 SELÇUKLU HİMMET KAYAN C. Hanaybaşı Mahallesi Hürmetli Sokak No: 3 Selçuklu / Konya

1123 SELÇUKLU HİZMETKENT C. Bosna Hersek Mahallesi Elçibey Sokak No: 10 Selçuklu / Konya

1124 SELÇUKLU HOCACİHAN ANADOLU İ.H.L. İ.F. ÇEREZCİ TATBİKAT C. Akşemsettin Mahallesi Pınarhisar Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1125 SELÇUKLU HOCACİHAN ZÜLFİKAR C. Hocacihan Mahallesi Saray Cadde No: 17 Selçuklu / Konya

1126 SELÇUKLU HUZUR C. Selahaddin Eyyubi Mh. Ahmet Yesevi Cd.No:1/1 Selçuklu/KONYA

1127 SELÇUKLU HZ. İSMAİL C. Şeyh Şamil Mahallesi Tacer Sokak No: 5 Selçuklu / Konya

1128 SELÇUKLU HZ.EYYÜB C. Yazır Mahallesi Hasret Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1129 SELÇUKLU HZ.HUZEYFE C. Yazır Mahallesi Ordu Sokak No: 6 Selçuklu / Konya

1130 SELÇUKLU İBRAHİM HAKKI KONYALI C. Bosna Hersek Mahallesi Osmanlı Cadde No: 6 Selçuklu / Konya

1131 SELÇUKLU İHVAN SİTESİ C. Erenköy Mahallesi Kuruçay Sokak No: 18 A Selçuklu / Konya

1132 SELÇUKLU İMAMI RABBANİ C. Sakarya Mahallesi Ahmet Kabaklı Cadde No: 11 Selçuklu / Konya

1133 SELÇUKLU İMAMOĞLU C. Feritpaşa Mahallesi Y.müh.ümitbahadırtürk Sokak No: 26 D Selçuklu / Konya

1134 SELÇUKLU İTİSAM ANADOLU C. Kosova Mahallesi Salihdede Sokak No: 4 C Selçuklu / Konya

1135 SELÇUKLU KAMPÜS C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ SELÇUKLU /KONYA

1136 SELÇUKLU KARATAY SANAYİ NUR C. Fatih Mahallesi Başlamış Sokak No: 40 Selçuklu / Konya

1137 SELÇUKLU KAŞGARLI HİCRET C. Malazgirt Mahallesi Sarayburnu Cadde No: 1 Selçuklu / Konya

1138 SELÇUKLU KAYACIK SULTAN REYHANİ C. Büyükkayacık Mahallesi Eski Ankara Cadde No: 23 Selçuklu / Konya

1139 SELÇUKLU KAYALAR C. Bosna Hersek Mahallesi Şehit Ersen Şeker Cadde Selçuklu / Konya

1140 SELÇUKLU KEMAL ONSUN C. Ferhuniye Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Cadde No: 24 Selçuklu / Konya

1141 SELÇUKLU KİBRİT C. Kılınçarslan Mahallesi Emindede Sokak No: 6 Selçuklu / Konya

1142 SELÇUKLU KOCAKONUT C. Sancak Mah.Taşçılar sk.14

1143 SELÇUKLU KOCATEPE ULU C. Cumhuriyet Mahallesi Yeşilyalı Cadde No: 21 Selçuklu / Konya

1144 SELÇUKLU KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESCİDİ Akademi Mahallesi Yeni İstanbul Cadde No: 235/1 Selçuklu / Konya

1145 SELÇUKLU KOS NASRETTİN HOCA C. Büyükkayacıkosb Mahallesi Kuddusi Cadde No: 3 Selçuklu / Konya

1146 SELÇUKLU KÖY HİZMETLERİ 2.BÖLGE C. Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Cadde No: 72 A Selçuklu / Konya

1147 SELÇUKLU KUNDURACILAR SAN.C. Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak No: 48 Selçuklu / Konya

1148 SELÇUKLU KURTUBA C. Buhara Mahallesi Nişancı Sokak No: 10 Selçuklu / Konya

1149 SELÇUKLU M.AKİF ERSOY C. Şeker Mahallesi Hocaköy Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1150 SELÇUKLU M.T.A KATİP ÇELEBİ C. Sancak Mahallesi Dönerli Sokak No: 12 Selçuklu / Konya

1151 SELÇUKLU MAHRUKATÇILAR C. mehmet akif mah.ormandağı sok.no:2/a selçuklu-KONYA

1152 SELÇUKLU MALAZGİRT C. Malazgirt Mahallesi Mehtap Cadde No: 3 Selçuklu / Konya

1153 SELÇUKLU MALAZGİRT MH. KUBA C. Malazgirt Mahallesi Rena Sokak No: 9 Selçuklu / Konya

1154 SELÇUKLU MANİFATURACILAR C. Musalla Bağları Mahallesi Uludağ Sokak No: 38 Selçuklu / Konya

1155 SELÇUKLU MARANGOZLAR SANAYİ EMEK C. Horozluhan Mahallesi Aksu Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1156 SELÇUKLU MEHMET ÇAL C. HOCACİHAN HACILAR MAH.İSFAHAN SK. SELÇUKLU

1157 SELÇUKLU MEHMET DALAN C. Esenler Mahallesi Horasan Sokak No: 10 Selçuklu / Konya

1158 SELÇUKLU MEHMET IŞIKÇEVİREN C. Kosova Mahallesi İkigöz Sokak No: 2 Selçuklu / Konya

1159 SELÇUKLU MEHMET KATIRCI C. Feritpaşa Mahallesi Buhari Sokak No: 9 Selçuklu / Konya

1160 SELÇUKLU MERKEZSEV SOSYAL TESİSLERİ MERKEZSEV SOSYAL TESİSLERİ 29448 ADA,1 PARSEL SİLLE AK MAH.

1161 SELÇUKLU MESCİDİ KUBA C. Hocacihan Mahallesi Saray Cadde No: 121 Selçuklu / Konya

1162 SELÇUKLU MEVLANA CELALETTİN RUMİ C. Mehmet Akif Mahallesi Vehbi Efendi Caddesi Özalknt siteleri SELÇUKLU-KONYA

1163 SELÇUKLU MISIRLIOĞLU C. Sille Ak Mahallesi Pürnür Sokak No: 23 Selçuklu / Konya

1164 SELÇUKLU MİMARSİNAN C. Aydınlıkevler Mahallesi Ziya Ülhak Cadde No: 23 Selçuklu / Konya

1165 SELÇUKLU MİNA C. AKINCILAR MAH.SÖZER SOKAK 6 SELÇUKLU KONYA

1166 SELÇUKLU MOBİLYACILAR MUTE C. Horozluhan Mahallesi Cihanpınar Sokak No: 46 Selçuklu / Konya

1167 SELÇUKLU MOTORLU VASITALAR SANAYİ C. Fatih Mahallesi Güçlüler Sokak No: 2 Selçuklu / Konya

1168 SELÇUKLU MUSALLA MEZARLIĞI NAMAZGAH Feritpaşa Mahallesi Sarıhan Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1169 SELÇUKLU MUSALLABAĞLARI YEŞİL C. Musalla Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sokak No: 37 Selçuklu / Konya

1170 SELÇUKLU MUSTAFA ADİLE KAĞNICI C. Beyhekim Mahallesi Bostan Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1171 SELÇUKLU NEBAHAT HİLMİ BÜYÜKKÜREKÇÜ ANADOLU İ.H.L.TATBİKAT C. Bosna Hersek Mahallesi Büyük Hizmet Cadde No: 1 Selçuklu / Konya

1172 SELÇUKLU OSMANLI C. Horozluhan Mahallesi Cihadiye Sokak No: 14 Selçuklu / Konya

1173 SELÇUKLU OTOGAR ZEKİ ALTINDAĞ C. Yazır Mahallesi Beyazkaranfil Sokak No: 10 Selçuklu / Konya

1174 SELÇUKLU ÖZALAN C. Esenler Mahallesi Ayrılık Sokak No: 5 Selçuklu / Konya

1175 SELÇUKLU ÖZDİLEK C. Işıklar Mahallesi Hikmet Özdilek Sokak No: 7 Selçuklu / Konya

1176 SELÇUKLU PARSANA MUSTAFA KOYUNCU C. Parsana Mahallesi Beyhekim Cadde No: 49 Selçuklu / Konya

1177 SELÇUKLU PINAR C. Horozluhan Mahallesi Ankara Cadde No: 147 Selçuklu / Konya

1178 SELÇUKLU RAMAZANOĞLU C. Erenköy Mahallesi Karlıbel Cadde No: 24 Selçuklu / Konya

1179 SELÇUKLU SAKARYA C. Sakarya Mahallesi Pak Sokak No: 2 Selçuklu / Konya

1180 SELÇUKLU SANCAK C. Sancak Mahallesi Veysel Karani Cadde No: 1 Selçuklu / Konya

1181 SELÇUKLU SANCAK HZ.ALİ C. Kosova Mahallesi Hanedar Sokak No: 10 Selçuklu / Konya

1182 SELÇUKLU SANCAKTEPE HELVACI HACI YUSUF C. Sancak Mahallesi Taçmahal Cadde No: 41 Selçuklu / Konya

1183 SELÇUKLU SAYAR C. İhsaniye Mahallesi İsmail Habib Sokak No: 4 Selçuklu / Konya

1184 SELÇUKLU SELÇUK C. Işıklar Mahallesi Telafuz Sokak No: 4 Selçuklu / Konya

1185 SELÇUKLU SELÇUK SANAYİ C. Horozluhan Mahallesi Ahievran Cadde No: 1 Selçuklu / Konya

1186 SELÇUKLU SELÇUK SARI C. Şeker Mahallesi Uzunyol Sokak No: 24 Selçuklu / Konya

1187 SELÇUKLU SELÇUKLU C. Bedir Mh.Ataseven Cd.Halıören sk. No 17 SELÇUKLU/ KONYA

1188 SELÇUKLU SELÇUKLU KÜLLİYESİ HZ. EBUBEKİR C. Selçuk Mahallesi Birinci Sokak No: 23 Selçuklu / Konya

1189 SELÇUKLU SELÇUKLU MERKEZ C. Şeyh Şamil Mahallesi Eylül Sokak No: 9 Selçuklu / Konya

1190 SELÇUKLU SİLLE ÇAYBAŞI C. Sille Mahallesi Hükümet Cadde No: 50 Selçuklu / Konya

1191 SELÇUKLU SİLLE ERENKÖY C. Erenköy Mahallesi Huzur Sokak No: 32 Selçuklu / Konya

1192 SELÇUKLU SİLLE ESENTEPE C. Erenköy Mahallesi Palamut Sokak No: 26 Selçuklu / Konya

1193 SELÇUKLU ŞAZİBEY AK C. Ferhuniye Mahallesi Alaaddin Bulvar No: 21 Selçuklu / Konya

1194 SELÇUKLU ŞEHİTLER C. Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak No: 80 Selçuklu / Konya

1195 SELÇUKLU ŞEKER MH.YUNUSEMRE C. Selçuk Mahallesi Sırmakeş Sokak No: 7 Selçuklu / Konya

1196 SELÇUKLU ŞİRİN EVLER C. Sille Ak Mahallesi Atilla Sokak No: 2 Selçuklu / Konya

1197 SELÇUKLU ŞÜKRÜ COPLAN C. Malazgirt Mahallesi Sarayburnu Cadde No: 1 Selçuklu / Konya

1198 SELÇUKLU T.E.K. C. Sancak Mahallesi Zümrüt Sokak No: 2 Selçuklu / Konya

1199 SELÇUKLU TAHİR TOSUN C. Erenköy Mahallesi Petekte Sokak No: 9 Selçuklu / Konya

1200 SELÇUKLU TEKSTİL PAZARI ELMALI HAMDİ C. Musalla Bağları Mahallesi Turgutreis Sokak No: 20 Selçuklu / Konya

1201 SELÇUKLU TERZİOĞLU C. Erenköy Mahallesi Terzioğlu Sokak No: 14 Selçuklu / Konya

1202 SELÇUKLU TEVHİD C. Buhara Mahallesi Dokumalı Sokak No: 30 Selçuklu / Konya

1203 SELÇUKLU TEVHİDE ANNE NİŞANTAŞ YEŞİL C. Nişantaş Mahallesi Dr.m.hulusi Baybal Cadde No: 14 Selçuklu / Konya

1204 SELÇUKLU TÖMEK MH. FATİH C. Tömek Mahallesi ANKARANo: 380 Selçuklu / Konya

1205 SELÇUKLU TUĞBA C. Kosova Mahallesi Veysel Karani Cadde No: 169 Selçuklu / Konya

1206 SELÇUKLU TÜMOSAN FAB.C. Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Cadde No: 7 Selçuklu / Konya

1207 SELÇUKLU TÜMOSAN LOJMANLARI C. Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Cadde No: 7 Selçuklu / Konya

1208 SELÇUKLU UHUT C. Bedir Mahallesi Ataseven Cadde No: 17 Selçuklu / Konya

1209 SELÇUKLU ULAŞEVLER C. Hanaybaşı Mahallesi Arzum Sokak No: 2 Selçuklu / Konya

1210 SELÇUKLU VALİDE SULTAN C. Mehmet Akif Mahallesi Hadimi Cadde No: 71 A Selçuklu / Konya

1211 SELÇUKLU VEYSEL KARANİ C. Kılınçarslan Mahallesi Güneyburnu Sokak No: 14 Selçuklu / Konya

1212 SELÇUKLU YAZIR C. Yazır Mahallesi Site Sokak No: 3 B Selçuklu / Konya

1213 SELÇUKLU YELDA C. Selahaddini Eyyubi Mahallesi Kutbilcihan Cadde No: 17 Selçuklu / Konya

1214 SELÇUKLU YENİ SAADET C. Mehmet Akif Mahallesi İsmail Kaya Cadde No: 1 Selçuklu / Konya

1215 SELÇUKLU YENİKENT ZEKİ ALTINDAĞ C. Yazır Mahallesi Saray Bosna Sokak No: 3 Selçuklu / Konya

1216 SELÇUKLU YILDIRIM BEYAZIT Yazır Mahallesi Verim Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1217 SELÇUKLU YÖRÜNGE C. Bosna Hersek Mahallesi Kemerli Sokak Selçuklu / Konya

1218 SELÇUKLU ZAFER SANAYİ C. Horozluhan Mahallesi Selçuklu Cadde No: 122 Selçuklu / Konya

1219 SELÇUKLU ZEKİ ALTINDAĞ C Kosova Mahallesi Rağbet Sokak No: 41 Selçuklu / Konya

1220 SELÇUKLU ZİYARET C. Bedir Mahallesi Akbulut Sokak No: 8 Selçuklu / Konya

1221 SELÇUKLU AKPINAR MH.C. Akpınar Mahallesi 25053. Sokak No: 40 Selçuklu / Konya

1222 SELÇUKLU ARDIÇLI MH.C. Ardıçlı Mahallesi Ulupınar Cadde No: 20 Selçuklu / Konya

1223 SELÇUKLU AŞAĞI PINARBAŞI MH.FİLKAR ECDAT C. Aşağıpınarbaşı Mahallesi 16751. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1224 SELÇUKLU BAĞRIKURT MH.BAHÇECİK C. Bağrıkurt Mahallesi 25711. Sokak No: 24 Selçuklu / Konya

1225 SELÇUKLU BAĞRIKURT MH.C. Bağrıkurt Mahallesi 25715. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1226 SELÇUKLU BAŞARAKAVAK MH.YK.C. Başarakavak Mahallesi Başarakavak Cadde No: 24 Selçuklu / Konya

1227 SELÇUKLU BİÇER MH.C. Biçer Mahallesi 25958. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1228 SELÇUKLU ÇALDERE MH.C. Çaldere Mahallesi 26059. Sokak No: 20 Selçuklu / Konya

1229 SELÇUKLU ÇALTI MH.C. Çaltı Mahallesi 25782. Sokak No: 11 Selçuklu / Konya

1230 SELÇUKLU ÇANDIR MH.C. Çandır Mahallesi 25801. Sokak No: 10 Selçuklu / Konya

1231 SELÇUKLU DAĞDERE MH.C. Dağdere Mahallesi 25903. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1232 SELÇUKLU DOKUZ MH.C. dokuz mahallesi yeni istanbul cad. 16652 sk. selçuklu KONYA

1233 SELÇUKLU EĞRİBAYAT MH.YENİ C. Eğribayat Mahallesi 26250. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1234 SELÇUKLU GÜVENÇ MH.C. Güvenç Mahallesi Güvenç Cadde No: 1 Selçuklu / Konya

1235 SELÇUKLU KANDİL C. Tatköy Mahallesi 16457. Sokak No: 40 Selçuklu / Konya

1236 SELÇUKLU KALE MAH. C. Kaleköy Mahallesi 26101. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1237 SELÇUKLU KARAÖMERLER MH.C. Karaömerler Mahallesi 26307. Sokak No: 3 Selçuklu / Konya

1238 SELÇUKLU KAYACIK C. Büyükkayacık Mahallesi Peynirci Sokak No: 10 Selçuklu / Konya

1239 SELÇUKLU KERVAN MH.C. Kervan Mahallesi 26351. Sokak No: 25 Selçuklu / Konya

1240 SELÇUKLU KINIK MH. HEDİYE NUR SOLMAZ C. Kınık Mahallesi Kınık Cadde No: 3 Selçuklu / Konya

1241 SELÇUKLU KIZILCAKUYU MH.C. Kızılcakuyu Mahallesi Kızılcakuyu Cadde No: 7 Selçuklu / Konya

1242 SELÇUKLU KÜÇÜK MUHSİNE MH.AŞAĞI C. Küçükmuhsine Mahallesi 16441. Sokak No: 10 Selçuklu / Konya

1243 SELÇUKLU MEYDAN MH.C. Meydanköy Mahallesi Meydanköy Cadde No: 1 Selçuklu / Konya

1244 SELÇUKLU RAHMAN C. Sarayköy Mahallesi 13190. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1245 SELÇUKLU SARICALAR MH.C. Sarıcalar Mahallesi 18351. Sokak No: 13 Selçuklu / Konya

1246 SELÇUKLU SELAHADDİN MH.C. Salahattin Mahallesi Salahattin Cadde No: 10 Selçuklu / Konya

1247 SELÇUKLU SIZMA MH. ŞEHİT MUHAMMED AYGÖR C. Sızma Mahallesi 25550. Sokak No: 30 Selçuklu / Konya

1248 SELÇUKLU SIZMA MH.AŞĞ.C. Sızma Mahallesi Sızma Cadde No: 2 Selçuklu / Konya

1249 SELÇUKLU SULUTAS MH.C. Sulutas Mahallesi Saray Cadde No: 299 Selçuklu / Konya

1250 SELÇUKLU TATKÖY C. Tatköy Mahallesi 16467. Sokak No: 12 Selçuklu / Konya

1251 SELÇUKLU TATKÖYÜ MH.K.K.C. Tatköy Mahallesi 16462. Sokak No: 10 Selçuklu / Konya

1252 SELÇUKLU TEPEKENT MH.AŞĞ.C. Tepekent Mahallesi 25311. Sokak No: 14 Selçuklu / Konya

1253 SELÇUKLU TEPEKENT MH.KARŞIYAKA C. Tepekent Mahallesi 25338. Sokak No: 7 Selçuklu / Konya

1254 SELÇUKLU TEPEKENT MH.YK.C. Tepekent Mahallesi 25319. Sokak No: 2 A Selçuklu / Konya

1255 SELÇUKLU TÖMEK MH.C. Tömek Mahallesi 16911. Sokak No: 6 Selçuklu / Konya

1256 SELÇUKLU ULU MUHSİNE MH.C. Ulumuhsine Mahallesi Ulumuhsine Cadde No: 36 Selçuklu / Konya

1257 SELÇUKLU YAZIBELEN MH.C. Yazıbelen Mahallesi Yazıbelen Cadde No: 1 Selçuklu / Konya

1258 SELÇUKLU YK.PINARBAŞI MH.C. Yukarıpınarbaşı Mahallesi 16834. Sokak No: 4 Selçuklu / Konya

1259 SELÇUKLU YÜKSELEN MH.HACI MEHMET ALİ AĞA C. Bilecik Mahallesi Uslu Sokak No: 1 Selçuklu / Konya

1260 SEYDİŞEHİR Tol Mahallesi Camileri Tol Mahallesi Harmanyeri

1261 SEYDİŞEHİR Ketenli Mahallesi Camileri Ketenli Mahallesi Mahalle Meydanı

1262 SEYDİŞEHİR Dikilitaş Mahallesi Dikilitaş Kur’an Kursu Avlusu

1263 SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mahallesi Hanönü Meydanı, Belediye Binası Önü

1264 SEYDİŞEHİR Irmaklı Mahallesi Mahalle Musallası

1265 SEYDİŞEHİR Kızılca Mahallesi Mahalle içi Boş Alan

1266 SEYDİŞEHİR Yaylacık Mahallesi Yaylacık Mahallesi Futbol Sahası

1267 SEYDİŞEHİR Kesecik Mahallesi Camileri Kesecik Mahallesi Belediye Meydanı

1268 SEYDİŞEHİR Gökçehüyük Mahallesi Harun Tüfekçi Parkı

1269 SEYDİŞEHİR Taraşçı Mahallesi Camileri Taraşçı Mahallesi Bayır Camii Bahçesi

1270 SEYDİŞEHİR Selçuk Camii Kapalı Pazaryeri

1271 SEYDİŞEHİR Gevrekli Mahallesi Camileri Gevrekli Mahallesi Mahalle Meydanı

1272 SEYDİŞEHİR Muradiye Mahallesi Mahalle Şenlik Meydanı

1273 SEYDİŞEHİR Selimiye Camii Cami Yanı Park Alanı

1274 SEYDİŞEHİR Küpe Camii Cami yanı Eczahane Avlusu

1275 SEYDİŞEHİR Saaadetler Mah. Camileri Milli İrade Meydanı

1276 SEYDİŞEHİR Bostandere Mahallesi Merkez Cami Yanı Musalla Meydanı

1277 SEYDİŞEHİR Tepecik Mahallesi Mahalle Meydanı

1278 SEYDİŞEHİR Karabulak Mahallesi Cami Yanı Boş Alan

1279 SEYDİŞEHİR Mesudiye Mahallesi Mahalle içi Boş Alan

1280 SEYDİŞEHİR Gölyüzü Mahallesi Mahalle Meydanı

1281 SEYDİŞEHİR Seyitharun Camii Cami Avlusu

1282 SEYDİŞEHİR Yeni Cami Cami Avlusu

1283 SEYDİŞEHİR İncesu Camileri Yeni Cami Avlusu

1284 SEYDİŞEHİR Aşağıkaraören Camii Cami Avlusu

1285 SEYDİŞEHİR Yukarıkaraören Camii Cami Avlusu

1286 SEYDİŞEHİR Karacaören Camii Cami Avlusu

1287 SEYDİŞEHİR Saraycık Mah. Camii Cami Avlusu

1288 SEYDİŞEHİR Dörtyol Camii Cami Avlusu

1289 SEYDİŞEHİR Sofuhane Camii Cami Avlusu

1290 SEYDİŞEHİR Bahçelievler Baraj Camii Cami Avlusu

1291 SEYDİŞEHİR Yeşil Fakih Camii Cami Avlusu

1292 SEYDİŞEHİR Bilal’i Habeşi Camii Cami Avlusu

1293 SEYDİŞEHİR Aydoğdu Camii Cami Avlusu

1294 SEYDİŞEHİR İhsaniye Camii Cami Avlusu

1295 SEYDİŞEHİR Bahçelievler Camii Cami Yanı Park Alanı

1296 SEYDİŞEHİR Kavak Mahallesi Cami Avlusu

1297 SEYDİŞEHİR Kürük (Hüseyni) Camii Cami Avlusu

1298 SEYDİŞEHİR Siteler, Ş. Ahmet Erol ve Hüdaverdi Camileri Milli İrade Meydanı

1299 SEYDİŞEHİR Alaylar, Türbe, Muallimhane, Kızılcalar, Irmak ve Şerefşirin Camileri Kapalı Pazar Yeri

1300 SEYDİŞEHİR Ravza, Korubaşı, Araplar, Değirmenci ve Samanpazarı Camileri Kapalı Pazaryeri

1301 SEYDİŞEHİR Ulukapı Camii Cami Avlusu

1302 SEYDİŞEHİR Marangozlar Sanayii Camii Kuğulupark Mesire Alanı

1303 SEYDİŞEHİR Oto Sanayii Camii Oto Sanayi Parkı

1304 SEYDİŞEHİR Eski Sanayi ve Mimar Sinan Camii Mimar Sinan Camii Avlusu

1305 SEYDİŞEHİR Şeyh Hacı Abdullah Camii Cami Avlusu

1306 SEYDİŞEHİR Abitler Camii Cami Önü Boş Alan

1307 SEYDİŞEHİR Çavuş Mahallesi Çavuş Mahallesi Çaybaşı Camii Bahçesi

1308 SEYDİŞEHİR Onaltıevler Camii Cami Avlusu

1309 SEYDİŞEHİR Osmaniye Camii Kürük (Hüseyni) Camii Avlusu

1310 SEYDİŞEHİR Çiftçiler Camii Aydoğdu Camii Avlusu

1311 SEYDİŞEHİR Stat Camii Kuğulupark Mesire Alanı

1312 SEYDİŞEHİR Gökhüyük Camileri Yeni Cami Önü Boş Alan

1313 SEYDİŞEHİR Kuran Mahallesi Cami Yanı Meydan

1314 SEYDİŞEHİR Kampüs Mescidi Kapalı Pazaryeri

1315 SEYDİŞEHİR Nasrettin Camii Cami Önü Alan

1316 SEYDİŞEHİR Taşağıl Mahallesi Cami Önü Alan

1317 SEYDİŞEHİR Akçalar Mahallesi Mahalle Musallası

1318 SEYDİŞEHİR Kumluca Mahallesi Cami Önü Boş Alan

1319 SEYDİŞEHİR Madenli Mah. Camii Cami Avlusu

1320 SEYDİŞEHİR Albay M. Tolasalı Camii Cami Avlusu

1321 SEYDİŞEHİR Alüminyum Camii Kapalı Pazaryeri

1322 SEYDİŞEHİR Hacı Şaban Cengiz Camii Cami Avlusu

1323 SEYDİŞEHİR Çatmakaya Mahallesi Mahalle Meydanı

1324 SEYDİŞEHİR Oğlakçı Mahallesi Cami Avlusu

1325 SEYDİŞEHİR Fatih Camii Cami Bahçesi

1326 SEYDİŞEHİR Boyalı Mahallesi Cami Avlusu

1327 SEYDİŞEHİR Kozlu Mah. Camii Cami Avlusu

1328 SEYDİŞEHİR Saraycık Mah. Camii Cami Avlusu

1329 SEYDİŞEHİR Susuz Mah. Camii Cami Avlusu

1330 TAŞKENT MİHRAP PARK ALANI TAŞKENT BEKTAŞ MAHALLESİ

1331 TAŞKENT AVŞAR MAHALLESİ BÜYÜK CAMİİ AVLUSU AVŞAR MAHALLESİ

1332 TAŞKENT BALCILAR MAHALLESİ BİLAL-İ HABEŞİ CAMİ AVLUSU BALCILAR MAHALLESİ

1333 TAŞKENT BALCILAR MAHALLESİ HALI SAHA TESİSİ BALCILAR MAHALLESİ

1334 TAŞKENT ILICAPINAR MİRAÇ CAMİİ AVLUSU ILICAPINAR MAHALLESİ

1335 TAŞKENT KONGUL MAHALLESİ CAMİİ AVLUSU KONGUL MAHALLESİ

1336 TAŞKENT SAZAK MAHALLESİ CAMİİ YAZLIK BÖLÜMÜ SAZAK MAHALLESİ

1337 TAŞKENT BOLAY MAHALLESİ HALI SAHA TESİSİ BOLAY MAHALLESİ

1338 TAŞKENT ÇETMİ MAHALLESİ YENİ CAMİİ AVLUSU ÇETMİ MAHALLESİ

1339 TAŞKENT ÇETMİ MAHALLESİ BÜYÜK CAMİİ AVLUSU ÇETMİ ÇÖMEŞPINAR MAHALLESİ

1340 TAŞKENT KECİMEN MAHALLESİ HARMAN ALANI KECİMEN MAHALESİ

1341 TUZLUKÇU MERKEZ CAMİİ AŞAĞI MAHALLE 165765 SOKAK

1342 TUZLUKÇU KUBA CAMİİ YUKARI MAHALLE GÜNDOĞDU SOKAK

1343 TUZLUKÇU MEVLANA CAMİİ

1344 TUZLUKÇU ÜSTÜ KAPALI PAZAR YERİ PAZAR MAHALLESİ

1345 TUZLUKÇU GÜRSU CAMİİ GÜRSU MAHALLESİ

1346 TUZLUKÇU SUBATAN CAMİİ SUBATAN MAHALLESİ

1347 TUZLUKÇU ÇÖGÜRLÜ CAMİİ ÇÖGÜRLÜ MAHALLESİ

1348 TUZLUKÇU ERDOĞDU MERKEZ CAMİİ ERDOĞDU MAHALLESİ

1349 TUZLUKÇU KÖKLÜCE CAMİİ KÖKLÜCE MAHALLESİ

1350 TUZLUKÇU TURSUNLU CAMİİ TURSUNLU MAHALLESİ

1351 TUZLUKÇU KONARI CAMİİ KONARI MAHALLESİ

1352 TUZLUKÇU KUNULLU MUSALLA CAMİİ KUNDULLU MAHALLESİ

1353 TUZLUKÇU PAZARKAYA CAMİİ PAZARKAYA MAHALLESİ

1354 TUZLUKÇU MEVLÜTLÜ CAMİİ MEVLÜTLÜ MAHALLESİ

1355 TUZLUKÇU KORAŞI CAMİİ KORAŞI MAHALLESİ

1356 YALIHÜYÜK Merkez Büyük Camii / Belediye İlçe Pazar Yeri Aşağı Mah. Sahil Cad. Yalıhüyük / KONYA

1357 YALIHÜYÜK Ulu Cami / Ulu Cami Bahçesi Aşağı Mah. Çayır Cad. No:41 Yalıhüyük / KONYA

1358 YALIHÜYÜK Arasöğüt Mah. Camii / Arasöğüt Mah. Camii Musallası Arasöğüt Mah. Arasöğüt Cad. No: 116 Yalıhüyük / KONYA

1359 YALIHÜYÜK Saray Mah. Camii / Saray Mah. Cami Bahçesi Saray Köy Cad. No:5 Yalıhüyük / KONYA

1360 YUNAK EYÜP SULTAN C. BAHÇESİ EŞME MAHALLE

1361 YUNAK MERVE C. BAHÇESİ EŞME MAHALLE

1362 YUNAK SELÇUK YENİ C. BAHÇESİ SELÇUK MAHALLE

1363 YUNAK MERKEZ C. BAHÇESİ KARATAŞ MAHALLE

1364 YUNAK KÜBA C. BAHÇESİ KARATAŞ MAHALLE

1365 YUNAK ESENTEPE MAH. C. BAHÇESİ FATİH MAHALLE

1366 YUNAK YUNAK PAZAR ALANI YENİ MAHALLE

1367 YUNAK YILDIRIM C. BAHÇESİ FATİH MAHALLE

1368 YUNAK HACI ŞİHO C. BAHÇESİ YENİ MAHALLE

1369 YUNAK MEVLANA C. BAHÇESİ YENİ MAHALLE

1370 YUNAK Y. PİRİBEYLİ MAH. MRK. C. BAHÇESİ PİRİBEYLİ MAHALLE

1371 YUNAK SARAY SAZ ALANI SARAY MAHALLE

1372 YUNAK SEVİNÇ MAH. C. BAHÇESİ SEVİNÇ MAHALLE

1373 YUNAK HACI FAKILI C. BAHÇESİ HACIFAKILI MAHALLE

1374 YUNAK İMAMOĞLU MAH. C. BAHÇESİ İMAMOĞLU MAHALLE

1375 YUNAK AYRITEPE MAH. C. BAHÇESİ AYRITEPE MAHALLE

1376 YUNAK SİNANLI MAH. C. BAHÇESİ SİNANLI MAHALLE

1377 YUNAK KELABDULLAH C. BAHÇESİ SARAY MAHALLE

1378 YUNAK KARAYAYLA MAH. C. BAHÇESİ KARAYAYLA MAHALLE

1379 YUNAK SIRAM MAH. C. BAHÇESİ SIRAM MAHALLE

1380 YUNAK HACIÖMEROĞLU MAH. C. BAHÇESİ HACIÖMEROĞLU M.

1381 YUNAK BÖĞRÜDELİK MAH. C. BAHÇESİ BÖĞRÜDELİK M.

1382 YUNAK OSMANAĞA C. BAHÇESİ KURDUŞAĞI MAHALLE

1383 YUNAK KARAYAYLA MAH. C. BAHÇESİ KARAYAYLA MAHALLE

1384 YUNAK KILLAR MAH. C. BAHÇESİ KILLAR MAHALLE

1385 YUNAK MEŞELİK MAH. C. BAHÇESİ MEŞELİK MAHALLE

1386 YUNAK HURSUNLU MAH. C. BAHÇESİ HURSUNLU MAHALLE

1387 YUNAK HARUNLAR MAH. MRK. C. BAHÇESİ HARUNLAR MAHALLE

1388 YUNAK EĞRİKUYU MAH. C. BAHÇESİ EĞRİKUYU MAHALLE

1389 YUNAK HATIRLI MAH. C. BAHÇESİ HATIRLI MAHALLE

1390 YUNAK ODABAŞI MAH. C. BAHÇESİ ODABAŞI MAHALLE

1391 YUNAK ÖZYAYLA MAH. C. BAHÇESİ ÖZYAYLA MAHALLE

1392 YUNAK SÜLÜKLÜ MAH. C. BAHÇESİ SÜLÜKLÜ MAHALLE

1393 YUNAK ALTUNÖZÜ MAH. C. BAHÇESİ ALTUNÖZÜ MAHALLE

1394 YUNAK BEŞIŞIKLI MAH. C. BAHÇESİ BEŞIŞIKLI MAHALLE

1395 YUNAK GÜNEŞTEPE MAH. C. BAHÇESİ PİRİBEYLİ MAHALLE

1396 YUNAK PINAR C. BAHÇESİ KUYUBAŞI MAHALLE

1397 YUNAK SÜLÜKLÜ MAH. KIŞLA C. BAHÇESİ SÜLÜKLÜ MAHALLE

1398 YUNAK ÖZYAYLA MAH. C. BAHÇESİ ÖZYAYLA MAHALLE