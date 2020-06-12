Konya cuma namazı hangi camilerde kılınacak? İşte Konya'da cuma namazı kılınacak camiler

Konya Valiliği ve Konya il müftülüğü il genelinde cuma namazı kılınacak camileri belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs normalleşme sürecinde yeniden Konya'da Cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayının sonunda bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Geçen hafta hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan Malatya'da cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Adana'da cuma namazı kılınacak yerler camiler listesi aşağıdaki gibidir.
KONYA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK YERLER
Adana'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi ile birlikte uyulacak olan kuralları da yayımlayan il müftülüğü, Cuma namazının cami avlularında kılınacağını bir kez daha vurguladı. Adana'da hangi camilerde Cuma namazı kılınacağı bilgisine ek olarak öğle ve ikindi namazı için de bazı detaylar aktarıldı. İşte, Adana'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi
KONYA'DA HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?
1 AHIRLI Merkez Süleyman Efendi Camii ,Merkez Fatih Camii / Kapalı Pazar yeri Merkez Mahallesi Ahmet ALKAN Caddesi / AHIRLI
2 AHIRLI Akkise Mah. , Büyük Camii, Fatih Camii /Akkise Pazar yeri Akkise Mahallesi kapalı Pazar yeri/ Akkise / AHIRLI
3 AHIRLI Balıklava Mahallesi/ Mezarlık Musallasında Balıklava Mahallesi
4 AHIRLI Bademli Mahallesi Camii/ Cami Avlusu Bademli Mahallesi
5 AHIRLI Büyüköz Mahallesi Camii/ Cami Avlusu Büyüköz Mahallesi
6 AHIRLI Erdoğan Mahallesi Camii/ Cami Avlusu Erdoğan Mahallesi
7 AHIRLI Aliçerçi Mahallesi Camii/ Cami Avlusu Aliçerçi Mahallesi
8 AHIRLI Karacakuyu Mahallesi Camii/ Cami Avlusu Karacakuyu Mahallesi
9 AHIRLI Kayacık Mahallesi Camii/ Cami Avlusu Kayacık Mahallesi
10 AHIRLI Çiftlik Mahallesi Camii/ Belediye Halısahası Çiflik Mahallesi
11 AKÖREN Merkez Büyük Camii Tülce Mahallesi 27402.sokak No 22
12 AKÖREN Alan Mahallesi Camii Alanköy Mahallesi Alanköy Caddesi No 21
13 AKÖREN Ahmediye Mahallesi Camii Ahmediye Mahallesi 27909.sokak No 4
14 AKÖREN Kayasu Mahallesi Camii Kayasu Mahallesi 27814.sokak No 16
15 AKÖREN Belkuyu Mahallesi Belkuyu Mahallesi Belkuyu Caddesi No 1
16 AKÖREN Süleymaniye Mahallesi Camii Süleymaniye Mahallesi Süleymaniye Caddesi No 1
17 AKÖREN Karahüyük Harman Yeri Karahüyük Mahallesi Harman Alanı halı sahası
18 AKÖREN Çatören Halı Sahası Çatören Mahallesi Çatören Caddesi
19 AKÖREN Akören Merkez Pazar Yeri Ağalar Mahallesi Altan Tufan Caddesi
20 AKÖREN Avdan Açık Alan Musallası Avdan Mahallesi 27723.sokak No 3C
21 AKÖREN Orhaniye Mahallesi Camii Yanı Orhaniye Mahallesi 28203.sokak No 22
22 AKŞEHİR GAZİ KAPALI PAZARI ALANI KİLECİ MAH.
23 AKŞEHİR PERŞEMBE PAZARI ALANI İSTASYON MH.
24 AKŞEHİR SALI PAZARI ALANI YENİ MH.
25 AKŞEHİR YARENLER KAPALI PAZARI ALANI YARENLER MH
26 AKŞEHİR NASREDDİN HOCA MEYDANI KİLECİ MAH.
27 AKŞEHİR ANIT MEYDANI SELÇUK MH.
28 AKŞEHİR HASANPAŞA İMARET C. BAHÇESİ KİLECİ MH.
29 AKŞEHİR SANAYİ CAMİ BAHÇESİ SEYRAN MH.
30 AKŞEHİR YENİ DOĞAN C. BAHÇESİ ALTUNKALEM MH
31 AKŞEHİR ADSIZ MH.MRK. C. BAHÇESİ ADSIZ MH.
32 AKŞEHİR TOKİ HACI İBRAHİM VELİ C. BAHÇESİ KOZAAĞAÇ MH.
33 AKŞEHİR ALTUNTAŞ MH. FUTBOL SAHASI ALTUNTAŞ MH.
34 AKŞEHİR ATAKENT MH. MUSALLA ALANI ATAKENT. MH
35 AKŞEHİR BOZLAĞAN MH.C. BOZLAĞAN MH.
36 AKŞEHİR CANKURTARAN MH. MUHTAR KONAĞI BAHÇESİ CANKURTARAN MH.
37 AKŞEHİR ÇAKILLAR MH. MEYDAN C. BAHÇESİ ÇAKILLAR MH.
38 AKŞEHİR ÇAKILLAR MH. EĞLEK MEYDANI ÇAKILLAR MH.
39 AKŞEHİR ÇAMLI MH. MAHALLE MEYDANI ÇAMLI MH
40 AKŞEHİR ÇİMENDERE MH.C. BAHÇESİ ÇİMENDERE MH
41 AKŞEHİR DEĞİRMENKÖY MH. HALÖNÜ DEĞİRMENKÖY MH.
42 AKŞEHİR DOĞRUGÖZ MH.MRK.C. BAHÇESİ DOĞRUGÖZ MH
43 AKŞEHİR ENGİLLİ MH.MRK.C. ÖNÜ ENGİLLİ MH
44 AKŞEHİR ENGİLLİ MH. HARLAK C. BAHÇESİ ENGİLLİ MH
45 AKŞEHİR GEDİL MH.C. BAHÇESİ GEDİL MH.
46 AKŞEHİR GÖLÇAYIR MH. MAHALLE MEYDANI GÖLÇAYIR MH
47 AKŞEHİR GÖZPINAR MH. MAHALLE MEYDANI GÖZPINAR MH
48 AKŞEHİR ILICAK MH. HAL ÖNÜ ILICAK MH.
49 AKŞEHİR KARABULUT MH. MUHTAR KONAĞI BAHÇESİ KARABULUT MH.
50 AKŞEHİR KARAHÜYÜK MH. MUSALLA C. BAHÇESİ KARAHÜYÜK MH
51 AKŞEHİR ORTACA MH.C. ÖNÜ ORTACA MH
52 AKŞEHİR ORTAKÖY MH. PAZAR ALANI ORTAKÖY MH.
53 AKŞEHİR REİS MH. MRK.C. ÖNÜ REİS MH.
54 AKŞEHİR SARAY MH. NASREDDİN HOCA C. BAHÇESİ SARAY MH
55 AKŞEHİR SAVAŞ MH. MEYDANI SAVAŞ MH
56 AKŞEHİR SORKUN MH. (MESCİD) MAHALLE MEYDANI SORKUN MH.
57 AKŞEHİR SORKUN MH.MRK.C. BAHÇESİ SORKUN MH.
58 AKŞEHİR SÖĞÜTLÜ MH. C. BAHÇESİ SÖĞÜTLÜ MH
59 AKŞEHİR TEKKE MH.C. ÖNÜ TEKKE MH.
60 AKŞEHİR TİPİKÖY MH.C. BAHÇESİ TİPİKÖY MH.
61 AKŞEHİR ULUPINAR MH. HAL BAHÇESİ ULUPINAR MH.
62 AKŞEHİR ÜÇHÜYÜK MH.MUHTAR KONAĞI BAHÇESİ ÜÇHÜYÜK MH
63 AKŞEHİR YAŞARLAR MH. MAHALLE MEYDANI YAŞARLAR MH.
64 AKŞEHİR YAYLABELEN MH.HARMAN YERİ YAYLABELEN MH
65 AKŞEHİR YAZLA MH. AKÇETİN TARIM ÜRÜNLERİ BAHÇESİ YAZLA MH
66 AKŞEHİR YENİKÖY MH. YENİ C. BAHÇESİ YENİKÖY MH
67 AKŞEHİR YEŞİLKÖY MH. MAHALLE MEYDANI YEŞİLKÖY MH
68 ALTINEKİN ALTINEKİN BELEDİYE FUTBOL SAHASI ÖLMEZ MAHALLESİ
69 ALTINEKİN ALTINEKİN BELEDİYE PAZAR YERİ ÖLMEZ MAHALLESİ
70 ALTINEKİN FATİH CAMİİ BAHÇESİ KALE MAHALLESİ
71 ALTINEKİN AKINCILAR MAH. BELEDİYE MEYDANI AKINCILAR MAHALLESİ
72 ALTINEKİN AKINCILAR MAH. DÜĞÜN SALONU BAHÇESİ AKINCILAR MAHALLESİ
73 ALTINEKİN AKKÖY MAH. CAMİİ BAHÇESİ AKKÖY MAHALLESİ
74 ALTINEKİN AYIŞIĞI MAH. CAMİİ BAHÇESİ AYIŞIĞI MAHALLESİ
75 ALTINEKİN BORUKKUYU MAH. BÜYÜK CAMİİ BAHÇESİ BORUKKUYU MAHALLESİ
76 ALTINEKİN BORUKKUYU MAH. KÜÇÜK CAMİİ BAHÇESİ BORUKKUYU MAHALLESİ
77 ALTINEKİN DEDELER MAH. BÜYÜK CAMİİ BAHÇESİ DEDELER MAHALLESİ
78 ALTINEKİN DEDELER MAH. KÜÇÜK CAMİİ BAHÇESİ DEDELER MAHALLESİ
79 ALTINEKİN DEDELER MAH. MEVLANA CAMİİ BAHÇESİ DEDELER MAHALLESİ
80 ALTINEKİN DEDELER MAH. YENİ CAMİİ BAHÇESİ DEDELER MAHALLESİ
81 ALTINEKİN HACINUMAN MAH. CAMİİ BAHÇESİ HACINUMAN MAHALLESİ
82 ALTINEKİN HACINUMAN MAH. GİYMİR CAMİİ BAHÇESİ HACINUMAN MAHALLESİ
83 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. BÜYÜK CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ
84 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. KÜÇÜK CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ
85 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. NASIFKUYU CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ
86 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. TÖMEK CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ
87 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. SOYHAN CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ
88 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. KIZBOĞAN CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ
89 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. KEMER CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ
90 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. AZAPAĞILI CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ
91 ALTINEKİN OĞUZELİ MAH. DANAKUYU CAMİİ BAHÇESİ OĞUZELİ MAHALLESİ
92 ALTINEKİN KARAKAYA MAH. CAMİİ BAHÇESİ KARAKAYA MAHALLESİ
93 ALTINEKİN KOÇYAKA MAH. CAMİİ BAHÇESİ KOÇYAKA MAHALLESİ
94 ALTINEKİN KOÇYAKA MAH. GÖLCEK CAMİİ BAHÇESİ KOÇYAKA MAHALLESİ
95 ALTINEKİN MANTAR MAH. CAMİİ BAHÇESİ MANTAR MAHALLESİ
96 ALTINEKİN MANTAR MAH. İPDÜŞEN CAMİİ BAHÇESİ MANTAR MAHALLESİ
97 ALTINEKİN MANTAR MAH. İKİZLER CAMİİ BAHÇESİ MANTAR MAHALLESİ
98 ALTINEKİN MANTAR MAH. GÜVERCİNLİK CAMİİ BAHÇESİ MANTAR MAHALLESİ
99 ALTINEKİN SARNIÇ MAH. CAMİİ BAHÇESİ SARNIÇ MAHALLESİ
100 ALTINEKİN YENİYAYLA MAH. CAMİİ BAHÇESİ YENİYAYLA MAHALLESİ
101 ALTINEKİN YENİKUYU MAH. CAMİİ BAHÇESİ YENİKUYU MAHALLESİ
102 ALTINEKİN YENİKUYU MAH. KARAHALLI CAMİİ BAHÇESİ YENİKUYU MAHALLESİ
103 ALTINEKİN YENİKUYU MAH. KARADÜŞEN CAMİİ BAHÇESİ YENİKUYU MAHALLESİ
104 ALTINEKİN YENİÖLMEZ MAH. CAMİİ BAHÇESİ YENİÖLMEZ MAHALLESİ
105 ALTINEKİN YENİCE MAH. CAMİİ BAHÇESİ YENİCE MAHALLESİ
106 BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİİ İÇERİŞEHİR MAHALLESİ
107 BEYŞEHİR TOKİ CAMİİ AVŞAR MAHALLESİ
108 BEYŞEHİR ESENTEPE CAMİİ ESENTEPE MAHALLESİ
109 BEYŞEHİR BEYTEPE CAMİİ BEYTEPE MAHALLESİ
110 BEYŞEHİR İ.H.L.TATBİKAT CAMİİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
111 BEYŞEHİR BADEMLİ MH.Ö.Ş.AKKANAT CAMİİ BADEMLİ MAHALLESİ
112 BEYŞEHİR VUSLAT PARK MEYDANI HACI ARMAĞAN MAHALLESİ
113 BEYŞEHİR 75 YIL CUMHURİYET STADI HACI AKİF MAHALLESİ
114 BEYŞEHİR SENTETİK ÇİM SAHA ESENTEPE MAHALLESİ
115 BEYŞEHİR ADAKÖYÜ MH.C. ADAKÖY MAHALLESİ
116 BEYŞEHİR AĞILÖNÜ MH.C. AĞILÖNÜ MAHALLESİ
117 BEYŞEHİR AKBURUN MH.C. AKBURUN MAHALLESİ
118 BEYŞEHİR AKÇABELEN MH.MRK.C. AKÇABELEN MAHALLESİ
119 BEYŞEHİR AVDANCIK MH.YENİ C. AVDANCIK MAHALLESİ
120 BEYŞEHİR BAŞGÖZE MH.YK.C. BAŞGÖZE MAHALLESİ
121 BEYŞEHİR BAYAT MH.C. BAYAT MAHALLESİ
122 BEYŞEHİR BAYAVŞAR MH. MRK. C. BAYAVŞAR MAHALLESİ
123 BEYŞEHİR BAYINDIR MH. C. BAYINDIR MAHALLESİ
124 BEYŞEHİR BEKDEMİR MH. C. BEKDEMİR MAHALLESİ
125 BEYŞEHİR ÇİÇEKLER MH. C. ÇİÇEKLER MAHALLESİ
126 BEYŞEHİR ÇİVRİL MH. C. ÇİVRİL MAHALLESİ
127 BEYŞEHİR ÇUKURAĞIL MH. C. ÇUKURAĞIL MAHALLESİ
128 BEYŞEHİR DAMLAPINAR MH. C. DAMLAPINAR MAHALLESİ
129 BEYŞEHİR DOĞANBEY MH. ÇARŞI C. DOĞANBEY MAHALLESİ
130 BEYŞEHİR DOĞANCIK MH.C. DOĞANCIK MAHALLESİ
131 BEYŞEHİR DUMANLI MH. C. DUMANLI MAHALLESİ
132 BEYŞEHİR EMEN MH. ULU C. EMEN MAHALLESİ
133 BEYŞEHİR ESENCE MH. MRK. C. ESENCE MAHALLESİ
134 BEYŞEHİR ESENCE MH.NUR C. ESENCE MAHALLESİ
135 BEYŞEHİR EYLİKLER MH. C. EYLİKLER MAHALLESİ
136 BEYŞEHİR GÖKÇİMEN MH. ABDULLAH C. GÖKÇİMEN MAHALLESİ
137 BEYŞEHİR GÖLKAŞI MH. C. GÖLKAŞI MAHALLESİ
138 BEYŞEHİR GÖLYAKA MH. C. GÖLYAKA MAHALLESİ
139 BEYŞEHİR HUĞLU MH. MRK. C. HUĞLU MAHALLESİ
140 BEYŞEHİR KARAALİ MH. C. KARAALİ MAHALLESİ
141 BEYŞEHİR KARABAYAT MH. C. KARABAYAT MAHALLESİ
142 BEYŞEHİR KARADİKEN MH. C. KARADİKEN MAHALLESİ
143 BEYŞEHİR KARAHİSAR MH. C. KARAHİSAR MAHALLESİ
144 BEYŞEHİR KAYABAŞI MH. PAZARYERİ C. KAYABAŞI MAHALLESİ
145 BEYŞEHİR KURUCUOVA MH. YENİ C. KURUCUOVA MAHALLESİ
146 BEYŞEHİR KUŞLUCA MH. C. KUŞLUCA MAHALLESİ
147 BEYŞEHİR MESUTLAR MH. C. MESUTLAR MAHALLESİ
148 BEYŞEHİR SADIKHACI MH. MRK. C. SADIKHACI MAHALLESİ
149 BEYŞEHİR SARIKÖYÜ MH. MERKEZ C. SARIKÖY MAHALLESİ
150 BEYŞEHİR SEVİNDİK MH. YENİ C. SEVİNDİK MAHALLESİ
151 BEYŞEHİR ŞAMLAR MH. C. ŞAMLAR MAHALLESİ
152 BEYŞEHİR ÜÇPINAR MH. BADRIK MEVKİ C. ÜÇPINAR MAHALLESİ
153 BEYŞEHİR ÜSTÜNLER MH. TOPAL İSMAİL C. ÜSTÜNLER MAHALLESİ
154 BEYŞEHİR ÜZÜMLÜ MH. ÇARŞI C. ÜZÜMLÜ MAHALLESİ
155 BEYŞEHİR ÜZÜMLÜ MH. MEVLANA C. ÜZÜMLÜ MAHALLESİ
156 BEYŞEHİR YENİDOĞAN MH. BÜYÜK C. YENİDOĞAN MAHALLESİ
157 BEYŞEHİR YEŞİLDAĞ MH. ÇAY C. YEŞİLDAĞ MAHALLESİ
158 BEYŞEHİR YK. ESENCE MH. C. YUKARI ESENCE MAHALLESİ
159 BEYŞEHİR YUNUSLAR MH. C. YUNUSLAR MAHALLESİ
160 BEYŞEHİR YAZYURDU MH.C. YAZYURDU MAHALLESİ
161 BEYŞEHİR FASILLAR MH.C. FASILLAR MAHALLESİ
162 BEYŞEHİR GÖKÇEKUYU MH.C. GÖKÇEKUYU MAHALLESİ
163 BEYŞEHİR EĞİRLER MH.C. EĞİRLER MAHALLESİ
164 BEYŞEHİR GÖNEN MH.C. GÖNEN MAHALLESİ
165 BEYŞEHİR GÖÇÜ MH.C. GÖÇÜ MAHALLESİ
166 BEYŞEHİR HÜSEYİNLER MH.C. HÜSEYİNLER MAHALLESİ
167 BEYŞEHİR İSAKÖY MH.C. İSAKÖY MAHALLESİ
168 BEYŞEHİR ÇİFLİK MH.C. ÇİFLİK MAHALLESİ
169 BOZKIR AKÇAPINAR MH. C. AKÇAPINAR MH. BOZKIR/KONYA
170 BOZKIR ARMUTLU MH. ORTA C. ARMUTLU MH. BOZKIR/KONYA
171 BOZKIR ARMUTLU MH. YENİ C. ARMUTLU MH. BOZKIR/KONYA
172 BOZKIR ARMUTLU MH. YUKARI C. ARMUTLU MH. BOZKIR/KONYA
173 BOZKIR AYDINKIŞLA MH. C. AYDINKIŞLA MH. BOZKIR/KONYA
174 BOZKIR AYVALCA MH.C. AYVALCA MH. BOZKIR/KONYA
175 BOZKIR BAĞYURDU MH.C. BAĞYURDU MH. BOZKIR/KONYA
176 BOZKIR BOZDAM MH.C. BOZDAM MH. BOZKIR/KONYA
177 BOZKIR BÜYÜK C. Yukarı Mahalle 50010. Sokak No: 2 Bozkır / Konya
178 BOZKIR ÇAĞLAYAN MH. ÇAT C. ÇAĞLAYAN MH. BOZKIR/KONYA
179 BOZKIR ÇAĞLAYAN MH. ÇAT SARIOT C. ÇAĞLAYAN MH. BOZKIR/KONYA
180 BOZKIR DERE MH. BÜYÜK C. DERE MH. BOZKIR/KONYA
181 BOZKIR DERE MH. ÖNECEK C. DERE MH. BOZKIR/KONYA
182 BOZKIR DEREİÇİ MH. BÜYÜK C. DEREİÇİ MH. BOZKIR/KONYA
183 BOZKIR DEREİÇİ MH. SİPAHİLER C. DEREİÇİ MH. BOZKIR/KONYA
184 BOZKIR ELMAAĞAÇ MH.C. ELMAAĞAÇ MH. BOZKIR/KONYA
185 BOZKIR FATİH C. Cumhuriyet Mahallesi 52027. Sokak No: 1 Bozkır / Konya
186 BOZKIR HACILAR MH. KÖLLER C. HACILAR MH. BOZKIR/KONYA
187 BOZKIR HACILAR MH. KUZAN C. HACILAR MH. BOZKIR/KONYA
188 BOZKIR HAMZALAR MH. BÜYÜK C. HAMZALAR MH. BOZKIR/KONYA
189 BOZKIR HAMZALAR MH. TOPRAKLIK C. HAMZALAR MH. BOZKIR/KONYA
190 BOZKIR HAMZALAR MH. YENİ C. HAMZALAR MH. BOZKIR/KONYA
191 BOZKIR HARMANPINAR MH. GÜNDÜĞÜN C. HARMANPINAR MH. BOZKIR/KONYA
192 BOZKIR HARMANPINAR MH. FERHATLAR C. HARMANPINAR MH. BOZKIR/KONYA
193 BOZKIR HARMANPINAR MH. MERKEZ C. HARMANPINAR MH. BOZKIR/KONYA
194 BOZKIR HİSARLIK MH. BÜYÜK C. HİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA
195 BOZKIR HİSARLIK MH. ORTA C. HİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA
196 BOZKIR HİSARLIK MH. AYDINLIK C. HİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA
197 BOZKIR HZ.ÖMER C. Cumhuriyet Mahallesi 52005. Sokak No: 18 Bozkır / Konya
198 BOZKIR IŞIKLAR MH. YENİ C. IŞIKLAR MH. BOZKIR/KONYA
199 BOZKIR KARACAARDIÇ MH. ÇEŞME C. KARACAARDIÇ MH. BOZKIR/KONYA
200 BOZKIR KARACAHİSAR MH.C. KARACAHİSAR MH. BOZKIR/KONYA
201 BOZKIR KAYACILAR MH.C. KAYACILAR MH. BOZKIR/KONYA
202 BOZKIR KAYAPINAR MH.C. KAYAPINAR MH. BOZKIR/KONYA
203 BOZKIR KINIK MH.C. KINIK MH. BOZKIR/KONYA
204 BOZKIR KIZILÇAKIR MH. C. KIZILÇAKIR MH. BOZKIR/KONYA
205 BOZKIR KİLDERE MH.C. KİLDERE MH. BOZKIR/KONYA
206 BOZKIR KOVANLIK MH.C. KOVANLIK MH. BOZKIR/KONYA
207 BOZKIR KOZAĞAÇ MH.C. KOZAĞAÇ MH. BOZKIR/KONYA
208 BOZKIR KUŞCA MH. BOZALAN C. KUŞCA MH. BOZKIR/KONYA
209 BOZKIR KUŞCA MH. İBRAHİM EFENDİ C. KUŞCA MH. BOZKIR/KONYA
210 BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MH. ÇANDIRLI C. KÜÇÜKHİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA
211 BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MH. EBESELİ C. KÜÇÜKHİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA
212 BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MH. MÜRÜVETLİ C. KÜÇÜKHİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA
213 BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MH. TAMIŞ CAMİİ KÜÇÜKHİSARLIK MH. BOZKIR/KONYA
214 BOZKIR PINARCIK MH. CAMİİ PINARCIK MH. BOZKIR/KONYA
215 BOZKIR SAADET C. Yukarı Mahallesi 50034. Sokak No: 15 Bozkır / Konya
216 BOZKIR SANAYİ C. Demirasaf Mahallesi 51024. Sokak No: 4 A Bozkır / Konya
217 BOZKIR SARIOĞLAN MH. BOYALI YENİ SELÇUKLU C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA
218 BOZKIR SARIOĞLAN MH. BÜYÜK C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA
219 BOZKIR SARIOĞLAN MH. DÖRTYOL C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA
220 BOZKIR SARIOĞLAN MH. KOÇAŞ AŞĞ. C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA
221 BOZKIR SARIOĞLAN MH. KOÇAŞ YK.C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA
222 BOZKIR SARIOĞLAN MH. KUZÖREN C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA
223 BOZKIR SARIOĞLAN MH. KUZÖREN YÖRÜKLER C. SARIOĞLAN MH. BOZKIR/KONYA
224 BOZKIR SAZLI MH. C. SAZLI MH. BOZKIR/KONYA
225 BOZKIR SAZLIK MH. KÜÇÜK C. SAZLI MH. BOZKIR/KONYA
226 BOZKIR SOĞUCAK MH.C. SOĞUCAK MH. BOZKIR/KONYA
227 BOZKIR SORKUN MH. AŞĞ.C. SORKUN MH. BOZKIR/KONYA
228 BOZKIR SORKUN MH. İSALI C. SORKUN MH. BOZKIR/KONYA
229 BOZKIR SORKUN MH. KIZILÇAL C. SORKUN MH. BOZKIR/KONYA
230 BOZKIR SORKUN MH. ORTA C. SORKUN MH. BOZKIR/KONYA
231 BOZKIR SORKUN MH. TOPLAR C. SORKUN MH. BOZKIR/KONYA
232 BOZKIR SÖĞÜT MH.C. SÖĞÜT MH. BOZKIR/KONYA
233 BOZKIR TAŞBAŞI MH. BÜYÜK C. TAŞBAŞI MH. BOZKIR/KONYA
234 BOZKIR TAŞBAŞI MH. NASUHLAR C. TAŞBAŞI MH. BOZKIR/KONYA
235 BOZKIR TEPEARASI MH.C. TEPEARASI MH. BOZKIR/KONYA
236 BOZKIR TEPECİK C. Demirasaf Mahallesi 51039. Sokak No: 6 Bozkır / Konya
237 BOZKIR TEPELİCE MH.C. TEPELİCE MH. BOZKIR/KONYA
238 BOZKIR ULU C. Yukarı Mahallesi 50015. Sokak No: 6 Bozkır / Konya
239 BOZKIR ULUPINAR MH. YENİ C. ULUPINAR MH. BOZKIR/KONYA
240 BOZKIR ÜÇPINAR MH. BABUÇÇU C. ÜÇPINAR MH. BOZKIR/KONYA
241 BOZKIR ÜÇPINAR MH. KURŞUNLU C. ÜÇPINAR MH. BOZKIR/KONYA
242 BOZKIR YAZDAMI MH.C. YAZDAMI MH. BOZKIR/KONYA
243 BOZKIR YELBEĞİ MH. C. YELBEĞİ MH. BOZKIR/KONYA
244 BOZKIR YELBEĞİ MH. YENİ C. YELBEĞİ MH. BOZKIR/KONYA
245 BOZKIR YENİKÖY MH.C. YENİKÖY MH. BOZKIR/KONYA
246 CİHANBEYLİ ÇARŞI CAMİİ/PAZAR YERİ VE FUTBOL SAHASI GÖKTEPE MAH. CİHANBEYLİ
247 CİHANBEYLİ SELAHADDİN-İ EYYÜBİ CAMİİ/CAMİİ BAHÇESİ GÖKTEPE MAH. CİHANBEYLİ
248 CİHANBEYLİ EBUZER CAMİİ/HALK EĞİTİM MERKEZİ BAHÇESİ BAHÇELİEVLER MAH. CİHANBEYLİ
249 CİHANBEYLİ AĞABEYLİ MERKEZ CAMİİ/CAMİİ AVLUSU AĞABEYLİ MAH. CİHANBEYLİ
250 CİHANBEYLİ BÖĞRÜDELİK MAH.CAMİİ/ESKİ MUHTARLIK ALANI BÖĞRELİDİK MAH. CİHANBEYLİ
251 CİHANBEYLİ DAMLAKUYU CAMİİ/HANEİ MEVAN BAHÇESİ DAMLAKUYU MAH. CİHANBEYLİ
252 CİHANBEYLİ GÖLYAZI MAH .CAMİİ/ FUTBOL SAHASI GÖLYAZI MAH CİHANBEYLİ
253 CİHANBEYLİ GÜNYÜZÜ MAH. CAMİİ/ÇAMLIKÖŞK BAHÇESİ GÜNYÜZÜ MAH. CİHANBEYLİ
254 CİHANBEYLİ ÇÖL MAH. CAMİİ/CAMİİ BAHÇESİ ÇÖL MAH. CİHANBEYLİ
255 CİHANBEYLİ ÇİMEN MAH. CAMİİ/ÇAYIRLIK ALANI ÇİMEN MAH. CİHANBEYLİ
256 CİHANBEYLİ HOYUKKUYU MAH. CAMİİ/CAMİİ BAHÇESİ HOYUKKUYU MAH. CİHANBEYLİ
257 CİHANBEYLİ BÜYÜKBEŞKAVAK MAH. CAMİİ/CAMİİ BAHÇESİ BÜYÜKBEŞKAVAK MAH.CİHANBEYLİ
258 CİHANBEYLİ BULDUK MAH. CAMİİ/CAMİİ BAHÇESİ BULDUK MAH. CİHANBEYLİ
259 CİHANBEYLİ HODOĞLU MAH. CAMİİ/AÇIK ALAN HODOĞLU MAH. CİHANBEYLİ
260 CİHANBEYLİ GEMECİK MAH. CAMİİ/HANEİ MEVAN GEMECİK MAH. CİHANBEYLİ
261 CİHANBEYLİ İNSUYU MAH. CAMİİ/MUSALLA ALANI İNSUYU MAH.CİHANBEYLİ
262 CİHANBEYLİ KANDİL MAH.CAMİİ/ HANEİ MEVAN BAHÇESİ KANDİL MAH.CİHANBEYLİ
263 CİHANBEYLİ KUŞÇA MAH. CAMİİ/MUSALLA ALANI KUŞÇA MAH. CİHANBEYLİ
264 CİHANBEYLİ KARABAĞ MAH.CAMİİ/FUTBOL SAHASI KARABAĞ MAH.CİHANBEYLİ
265 CİHANBEYLİ KELHASAN MAH. CAMİİ/MUSALLA ALANI KELHASAN MAH. CİHANBEYLİ
266 CİHANBEYLİ SAĞLIK MAH. CAMİİ/ÇAYIRLIK FUTBOL ALANI SAĞLIK MAH. CİHANBEYLİ
267 CİHANBEYLİ KÜTÜKUŞAĞI MAH. CAMİİ/CAMİ AVLUSU KÜTÜKUŞAĞI MAH. CİHANBEYLİ
268 CİHANBEYLİ PINARBAŞI MAH. CAMİİ/HANEİ MEVAN PINARBAŞI MAH. CİHANBEYLİ
269 CİHANBEYLİ TAŞPINAR MAH. CAMİİ/PAZAR ALANI TAŞPINAR MAH. CİHANBEYLİ
270 CİHANBEYLİ YAPALI MAH. CAMİİ/FUTBOL SAHASI YAPALI MAH. CİHANBEYLİ
271 CİHANBEYLİ ZAFERİYE MAH. CAMİİ/FUTBOL SAHASI ZAFERİYE MAH. CİHANBEYLİ
272 CİHANBEYLİ KIRKIŞLA MAH. CAMİİ/FUTBOL SAHASI/MUSALLA ALANI KIRKIŞLA MAH. CİHANBEYLİ
273 CİHANBEYLİ KÜÇÜK BEŞKAVAK MH. CAMİİ/CAMİİ BAHÇESİ KÜÇÜK BEŞKAVAK MH. CİHANBEYLİ
274 CİHANBEYLİ YENİCEOBA MAH. CAMİİ/FUTBOL SAHASI YENİCEOBA MAH. CİHANBEYLİ
275 ÇELTİK MERKEZ CAMİİ
ADRES: SELÇUK MAH.
ÇELTİK/KONYA MERKEZ CAMİİ MUSALLASI
276 ÇELTİK HURİYE HATUN CAMİİ
ADRES: SELÇUK MAH.
ÇELTİK/KONYA 15 TEMMUZ BELEDİYE MEYDANI
ADRESİ: BELEDİYE ÖNÜ
ÇELTİK/KONYA
277 ÇELTİK YUNUS EMRE CAMİİ
ADRES: BAHÇESARAY MAH.
ÇELTİK/KONYA YUNUS EMRE CAMİİ AVLUSU
ADRES: BAHÇESARAY MAH.
ÇELTİK/KONYA
278 ÇELTİK BAHÇELİEVLER CAMİİ
ADRES: BAHÇELİEVLER MAH.
ÇELTİK/KONYA BAHÇELİEVLER CAMİİ AVLUSU
ADRES: MEVLANA CAD. ÇELTİK/KONYA
279 ÇELTİK GÖKPINAR MERKEZ CAMİİ
ADRES: GÖKPINAR MAH.
ÇELTİK/KONYA GÖKPINAR MERKEZ CAMİİ AVLUSU
ADRES: GÖKPINAR MAH.
ÇELTİK/KONYA
280 ÇELTİK GÖKPINAR KARŞIYAKA CAMİİ
ADRES: GÖKPINAR MAH.
ÇELTİK/KONYA GÖKPINAR KARŞIYAKA CAMİİ AVLUSU
ADRES: GÖKPINAR MAH.
ÇELTİK/KONYA
281 ÇELTİK GÖKPINAR HORZUMLAR CAMİİ
ADRES: GÖKPINAR MAH.
ÇELTİK/KONYA GÖKPINAR HORZUMLAR CAMİİ AVLUSU
ADRES: GÖKPINAR MAH.
ÇELTİK/KONYA
282 ÇELTİK KAŞÖREN TÜRBE CAMİİ
ADRES: KAŞÖREN MAH.
ÇELTİK/KONYA KAŞÖREN TÜRBE CAMİİ AVLUSU
ADRES: KAŞÖREN MAH.
ÇELTİK/KONYA
283 ÇELTİK KÜÇÜKHASAN MERKEZ CAMİİ
ADRES: KÜÇÜKHASAN MAH.
ÇELTİK KONYA KÜÇÜKHASAN MERKEZ CAMİİ AVLUSU
ADRES: KÜÇÜKHASAN MAH.
ÇELTİK KONYA
284 ÇELTİK KÜÇÜKHASAN ŞEHADET CAMİİ
ADRES: KARŞIYAKA MAH.
ÇELTİK/KONYA KÜÇÜKHASAN ŞEHADET CAMİİ
VE AVLUSU
ADRES: KARŞIYAKA MAH.
ÇELTİK/KONYA
285 ÇELTİK ADAKASIM ADA CAMİİ
ADRES: ADAKASIM MAH.
ÇELTİK/KONYA ADAKASIM ADA CAMİİ AVLUSU
ADRES: ADAKASIM MAH.
ÇELTİK/KONYA
286 ÇELTİK İSHAKUŞAĞI MERKEZ CAMİİ
ADRES: İSHAKUŞAĞI MAH.
ÇELTİK/KONYA İSHAKUŞAĞI MERKEZ CAMİİ AVLUSU
ADRES: İSHAKUŞAĞI MAH.
ÇELTİK/KONYA
287 ÇELTİK TORUNLAR MERKEZ CAMİİ
ADRES: TORUNLAR MAH.
ÇELTİK/KONYA TORUNLAR MERKEZ CAMİİ AVLUSU
ADRES: TORUNLAR MAH.
ÇELTİK/KONYA
288 ÇUMRA CAYBAŞI CAMİİ BAHÇESİ CAYBAŞI MAHALLESİ GELİNCİK CAD. NO: 6 ÇUMRA
289 ÇUMRA ÇUMRA ÇAPUT PAZARI Bardakçı Mahallesi 72128. Sokak Çumra / Konya
290 ÇUMRA MEZARLIK CAMİİ BAHÇESİ Cumhuriyet Mahallesi 73604. Sokak Çumra / Konya
291 ÇUMRA SIRÇALI AÇIK HAVA DÜĞÜN SALONU Meydan Mahallesi Hastane Cadde Çumra / Konya
292 ÇUMRA GARAJ CAMİİ BAHÇESİ VE DR.DEVLET BAHÇELİ PARKI Bardakçı Mahallesi 72104. Sokak No: 2 /1 Çumra
293 ÇUMRA ÇUMRA ŞEHİR STADYUMU Bakkalbaşı Mah.
294 ÇUMRA ARMUTLÜBÜK CAMİİ BAHÇESİ Yeni Mahallesi 73005. Sokak Çumra / Konya
295 ÇUMRA KAZIM ONBAŞI CAMİİ BAHÇESİ Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Caddesi ÇUMRA/KONYA
296 ÇUMRA YUNUS EMRE CAMİİ BAHÇESİ YenidoğanMah. Hadimi Sk
297 ÇUMRA BARAJ CAMİİ BAHÇESİ Baraj Mahallesi 72811. Sokak Çumra / Konya
298 ÇUMRA SULTAN DANIŞ CAMİİ BAHÇESİ Hürriyet Mahallesi 72318. Sokak No: 15 Çumra
299 ÇUMRA ÇARŞI CAMİİ BAHÇESİ İzzetbey Mahallesi Alparslan Türkeş Cadde Çumra / Konya
300 ÇUMRA KOYUNCU CAMİİ BAHÇESİ Baraj Mahallesi 72876. Sokak Çumra / Konya
301 ÇUMRA KÜMBETLİ CAMİİ BAHÇESİ / YANINDAKİ PARK / YOL Bakkalbaşı Mahallesi İstiklal Cadde Çumra / Konya
302 ÇUMRA MEDİNE CAMİİ BAHÇESİ Bakkalbaşı Mahallesi 73470. Sokak No: 4 Çumra / Konya
303 ÇUMRA SANAYİ CAMİİ BAHÇESİ Çaybaşı Mahallesi 73270. Sokak No: 3 Çumra / Konya
304 ÇUMRA ULU CAMİİ BAHÇESİ İzzetbey Mahallesi Gazi Cadde No: 37 Çumra / Konya
305 ÇUMRA YENİDOĞAN YEŞİL CAMİİ BAHÇESİ Yenidoğan Mahallesi 72525. Sokak No: 1 Çumra / Konya
306 ÇUMRA ZİRAAT CAMİİ BAHÇESİ Yeni Mahallesi 73013. Sokak No: 2 Çumra / Konya
307 ÇUMRA ŞEKER FABRİKASI CAMİİ Yeni Mahallesi Şeker Fabrikası Cadde No: 3 /10 Çumra / Konya
308 ÇUMRA ÇUMRA SEBZE PAZARI İzzetbey Mah. Gelincik Cad.
309 ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH. BÜYÜK CAMİİ BAHÇESİ ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH.
310 ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH. HALİD BİN VELİD CAMİİ BAHÇESİ (İHL) ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH.
311 ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ İSTASYON CAMİİ ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH.
312 ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ HZ.ÖMER CAMİİ ÇEVRESİ (BELEN MEVKİİ) ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH.
313 ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ İMAMI AZAM CAMİİ (SANAYİ) ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH.
314 ÇUMRA APA MAH. YENİ MESCİT CEŞME MEYDANI APA YENİ MESCİT
315 ÇUMRA APA MAH. MAHALLE MEYDANI APA MAHALLESİ
316 ÇUMRA ARIKÖREN MAH. BELEDİYE HİZMET BİNASI BAHÇESİ ARIKÖREN AMH.
317 ÇUMRA DİNEK MAH. CAMİİ BAHÇESİ DİNEK MAHALLESİ
318 ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAH. MAHALLE MEYDANI GÜVERCİNLİK MAH.
319 ÇUMRA İÇERİÇUMRA MAH. BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖNÜ İÇERİÇUMRA MAH.
320 ÇUMRA İÇERİÇUMRA MAH. ERKEK KURAN KURSU BAHÇESİ İÇERİÇUMRA MAH.
321 ÇUMRA İÇERİÇUMRA MAH.GÖKALİLER MUSALLASI İÇERİÇUMRA MAH.
322 ÇUMRA İÇERİÇUMRA ÖMEREFENDİOĞLU CAMİİ İÇERİÇUMRA MAH.
323 ÇUMRA İÇERİÇUMRA H.MUSTAFA SİVASLI CAMİİ BAHÇESİ İÇERİÇUMRA MAH.
324 ÇUMRA İÇERİÇUMRA MAH. KIR MAHALLESİ MUSALLASI İÇERİÇUMRA MAH.
325 ÇUMRA İÇERİÇUMRA MAH. FUTBOL SAHASI İÇERİÇUMRA MAH.
326 ÇUMRA İÇERİÇUMRA MAH. HALI SAHA TESİSİ İÇERİÇUMRA MAH.
327 ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ PAZAR YERİ KARKIN MAH
328 ÇUMRA OKÇU MAHALLESİ PAZAR YERİ OKÇU MAH.
329 ÇUMRA TÜRKMENCAMİLİ MAH. HACI KÜRDEN CAMİİ BAHÇESİ TÜRKMENCAMİLİ MAH.
330 ÇUMRA TÜRKMENCAMİLİ MAH. HACI BEKİR CAMİİ BAHÇESİ TÜRKMENCAMİLİ MAH.
331 ÇUMRA TÜRKMENCAMİLİ MAH. ORTA CAMİİ BAHÇESİ TÜRKMENCAMİLİ MAH.
332 ÇUMRA TÜRKMENCAMİLİ MAHALLESİ CAMİİ YANI (MUSALLA) TÜRKMENCAMİLİ MAH.
333 ÇUMRA YENİSU MAHALLESİ HALI SAHA ALANI YENİSU MAH.
334 ÇUMRA ABDİTOLU MH. MEZARLIK YANI (MUSALLA) ABDİTOLU MH.
335 ÇUMRA ADAKALE MH. CAMİİ BAHÇESİ ADAKALE MH.
336 ÇUMRA ALEMDAR MH.CAMİİ BAHÇESİ ALEMDAR MH.
337 ÇUMRA APA SARAYCIK MH.CAMİİ BAHÇESİ APA SARAYCIK MH.
338 ÇUMRA AVDUL MAHALLESİ MEZARLIK (MUSALLA) AVDUL MH.
339 ÇUMRA AVDUL MH.MENZİL CAMİİ BAHÇESİ AVDUL MH.
340 ÇUMRA AVDUL MH.YAYLA C. AVDUL MH.
341 ÇUMRA AVŞAR MH.CAMİİ BAHÇESİ AVŞAR MH.
342 ÇUMRA BEYLERCE MH.CAMİİ BAHÇESİ BEYLERCE MH.
343 ÇUMRA BÜYÜKAŞLAMA MH.CAMİİ BAHÇESİ BÜYÜKAŞLAMA MH.
344 ÇUMRA ÇİÇEK MH.CAMİİ BAHÇESİ ÇİÇEK MH.
345 ÇUMRA ÇUKURKAVAK MH MEZARLIK ALANINDA (MUSALLA) ÇUKURKAVAK MH.
346 ÇUMRA DEDEMOĞLU MH.CAMİİ BAHÇESİ DEDEMOĞLU MH.
347 ÇUMRA DİNLENDİK MH.CAMİİ BAHÇESİ DİNLENDİK MH.
348 ÇUMRA DOĞANLI MH.MEZARLIK ALANINDA (MUSALLADA) DOĞANLI MH.
349 ÇUMRA ERENTEPE MH.CAMİİ BAHÇESİ ERENTEPE MH.
350 ÇUMRA GÖKHÜYÜK MH.EYÜP SULTAN CAMİİ BAHÇESİ GÖKHÜYÜK MAHALLESİ
351 ÇUMRA FETHİYE MH.CAMİİ BAHÇESİ FETHİYE MH.
352 ÇUMRA İNLİ MH.CAMİİ BAHÇESİ İNLİ MH.
353 ÇUMRA KUZUCU MH.CAMİİ BAHÇESİ KUZUCU MH.
354 ÇUMRA KÜÇÜKKÖY MH.CAMİİ BAHÇESİ KÜÇÜKKÖY MH
355 ÇUMRA SEÇME MH.MAHALLE PARKINDA SEÇME MH.
356 ÇUMRA SÜRGÜÇ MH.CAMİİBAHÇESİ SÜRGÜÇ MH
357 ÇUMRA TAŞAĞIL MH.C.AMİİ BAHÇESİ TAŞAĞIL MH
358 ÇUMRA TAŞAĞIL MH.MEVLANA CAMİİ BAHÇESİ TAŞAĞIL MH
359 ÇUMRA TÜRKMEN KARAHÜYÜK MH.CAMİİ BAHÇESİ TÜRKMEN KARAHÜYÜK MH.
360 ÇUMRA UZUNKUYU MH.FERİZ CAMİİ BAHÇESİ UZUNKUYU MH.FERİZ
361 ÇUMRA UZUNKUYU MH.GÖKTEPE CAMİİ BAHÇESİ UZUNKUYU MH.
362 ÇUMRA UZUNKUYU MH.UZUNKUYU CAMİİ BAHÇESİ UZUNKUYU MH.
363 ÇUMRA ÜÇHÜYÜK MH.ESKİ CAMİİ BAHÇESİ ÜÇHÜYÜK MH
364 ÇUMRA ÜÇHÜYÜK MH.YENİ CAMİİ BAHÇESİ ÜÇHÜYÜK MH.
365 ÇUMRA ÜRÜNLÜ MH.CAMİİ BAHÇESİ ÜRÜNLÜ MH.
366 ÇUMRA YÖRÜKCAMİLİ MH.CAMİİ BAHÇESİ YÖRÜKCAMİLİ MH.
367 ÇUMRA TAHTALI MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ TAHTALI MAHALLESİ
368 ÇUMRA BALÇIKHİSAR MAHALLESİ CAMİİ BALÇIKHİSAR MAHALLESİ
369 DERBENT Merkez Büyük Camii Derbent 15 Temmuz Meydanı
370 DERBENT Hacı Ahmet Camii Camii Bahçesi
371 DERBENT Mülayim Mah. Camii Camii Meydanı
372 DERBENT Karalar Mah. Camii Camii Önü
373 DERBENT Tekke Mah. Camii Camii Bahçesi
374 DERBENT Değiş Mah. Camii Camii Meydanı
375 DERBENT Saraypınar Mah. Camii Köy Meydanı
376 DERBENT Süleyman Mah. Camii Camii Meydanı
377 DERBENT Çiftliközü Ebubekir Camii Camii Bahçesi
378 DEREBUCAK Musalla Cami-Derebucak Lisesi arkası Halı Sahası Musalla Mahallesi Derebucak
379 DEREBUCAK Göynem Merkez Cami- Eski Belediye Önü Göynem Mahallesi Derebucak
380 DEREBUCAK Göynem Yeni Mahalle Geydeş Cami -Cami Avlusu Göynem Yeni Mahalle Derebucak
381 DEREBUCAK Pınarbaşı Merkez Cami-Cami Yanı Pınar Önü Pınarbaşı Mahallesi Derebucak
382 DEREBUCAK Pınarbaşı Yeni Mahalle Cami Pınarbaşı Cami Önü Pınarbaşı Kayaarası Mahallesi Derebucak
383 DEREBUCAK Çamlık Merkez Cami- Çamlık Düğün Salonu Önü Çamlık Mahallesi Derebucak
384 DEREBUCAK Gencek Merkez Cami-Gencek Halı Sahası Gencek Mahallesi Derebucak
385 DEREBUCAK Durak Mahallesi Cami- Durak Cami Önü Durak Mahallesi Derebucak
386 DEREBUCAK Tepearası Mahalle Cami-Tepearası Cami Avlusu Tepearası Mahallesi Derebucak
387 DEREBUCAK Taşlıpınar Mahallesi Cami-Taşlıpınar Cami Önü Taşlıpınar Mahallesi Derebucak
388 DEREBUCAK Uğurlu Mahallesi Cami- Uğurlu Mahallesi Cami Avlusu Uğurlu Mahallesi Derebucak
389 DOĞANHİSAR MERKEZ PAZAR YERİ Mithatpaşa Cad. Pazar Mah.
390 DOĞANHİSAR DOĞANHİSAR STADYUMU Cumhuriyet Cad. Harman Mah.
391 DOĞANHİSAR DOĞANHİSAR HALI SAHA İhsan Zeki Doyduk Cad.Pazar Mah.
392 DOĞANHİSAR MERKEZ YENİ CAMİ BAHÇESİ 84818. Sokak. Kuz Mah.
393 DOĞANHİSAR KÜLTÜR MERKEZİ AVLUSU Hürriyet Cad. Ayaslar Mah.
394 DOĞANHİSAR MAHALLE MEYDANI Hürriyet Cad. Ayaslar Mah.
395 DOĞANHİSAR CAMİ BAHÇESİ Şehit Kadir Göktaş Cad. Başköy Mah.
396 DOĞANHİSAR MAHALLE MEYDANI Şehit J.ÇVŞ İzzet Soluk Cad.
397 DOĞANHİSAR ÇINAROBA İTFAİYE MEYDANI Çınaroba Cad.
398 DOĞANHİSAR ULU CAMİİ YANI (MEYDAN) Şehit Bayram Bulat Cad.Deştiğin Mah.
399 DOĞANHİSAR ESKİLER YAYLASI GEDİK MEVKİİ Eskiler Mah.
400 DOĞANHİSAR MUSALLA Furunlu Cad.
401 DOĞANHİSAR HARMAN YERİ Güvendik Cad.Güvendik Mah.
402 DOĞANHİSAR HARMAN YERİ İlyaslar Cad. İlyaslar Mah.
403 DOĞANHİSAR MUSALLA Sağlık Cad. Karaağa Mah.
404 DOĞANHİSAR MEYDAN CAMİİ BAHÇESİ 86553 Sk. Kemer Mah.
405 DOĞANHİSAR YUNUS EMRECAMİİ AVLUSU Vatan Cad. Koçaş Mah.
406 DOĞANHİSAR KONAKKALE YENİ CAMİ BAHÇESİ Konak Cad. Konakkale Mah.
407 DOĞANHİSAR CAMİ YANI MEYDAN 86629 Sk Tekke Mah.
408 DOĞANHİSAR S. EYYUBİ CAMİİ BAHÇESİ Uncular Cad. Uncular Mah.
409 DOĞANHİSAR HARMAN YERİ Yazır Cad. Yazır Mah.
410 DOĞANHİSAR HARMAN YERİ 86884 Sk. Yazlıca Mah.
411 DOĞANHİSAR YENİ CAMİ BAHÇESİ Yedioluk Cad. Yenice Mah.
412 EMİRGAZİ CAMİİ KEBİR CAMİİ CAMİİ KEBİR MAH. EMİRGAZİ/KONYA
413 EMİRGAZİ EMİRGAZİ KAPALI SPOR SALONU ( AÇIK ALANI) CAMİİ KEBİR MAH. EMİRGAZİ/KONYA
414 EMİRGAZİ YAMAÇ MAHALLESİ ESKİ CAMİİ YAMAÇ MAH. EMİRGAZİ/KONYA
415 EMİRGAZİ YAMAÇ MAHALLESİ YUKARI CAMİİ YAMAÇ MAH. EMİRGAZİ/KONYA
416 EMİRGAZİ IŞIKLAR MAHALLESİ CAMİİ IŞIKLAR MAH. EMİRGAZİ/KONYA
417 EMİRGAZİ IŞIKLAR MAHALLESİ BAŞİN YAYSI CAMİİ BAŞİN MAH. EMİRGAZİ/KONYA
418 EMİRGAZİ EKİZLİ CAMİİ EKİZLİ MAH.EMİRGAZİ/KONYA
419 EMİRGAZİ KOLUKMAN ŞEHİT TOPEL CAMİİ KOLUKMAN MAH. EMİRGAZİ/KONYA
420 EMİRGAZİ DEMİRCİ MAHALLESİ CAMİİ DEMİRCİ MAH. EMİRGAZİ/KONYA
421 EMİRGAZİ DÖVER YAYLASI CAMİİ DÖVER YAYLASI EMİRGAZİ/KONYA
422 EMİRGAZİ BESCİ MAHALLESİ CAMİİ BESCİ MAH. EMİRGAZİ/KONYA
423 EMİRGAZİ KEÇİKIRAN MAHALLESİ CAMİİ KEÇİKIRAN MAH. EMİRGAZİ/KONYA
424 EMİRGAZİ ÖBAKTAŞ MAHALLESİ CAMİİ ÖBEKTAŞ MAH. EMİRGAZİ/KONYA
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458 EREĞLİ Çimencik Mahallesi Keşir Camii Çimencik Mahallesi Çimencik Sokak No: 296 Ereğli / Konya
459 EREĞLİ Çimencik Mahallesi Uhut Camii Çimencik Mahallesi Çimencik Sokak Ereğli / Konya
460 EREĞLİ Ensar Camii Cahı Mahallesi CAHI (ESKİ)No: 169 Ereğli / Konya
461 EREĞLİ Fabrika Camii Sümer Mahallesi Gwangjin Cadde No: 12 Ereğli / Konya
462 EREĞLİ Gökçeyazı Mahallesi Karabayramlı Camii Gökçeyazı Mahallesi Karabayramlı Sokak No: 1 Ereğli / Konya
463 EREĞLİ Gökçeyazı Mahallesi Yeni Camii Gökçeyazı Mahallesi Merkez Sokak No: 52 Ereğli / Konya
464 EREĞLİ Gökteme Mahallesi Camii Göktöme Mahallesi Göktöme Sokak No: 1 1 Ereğli / Konya
465 EREĞLİ Gömeçli Camii Yunuslu Mahallesi Kazım Karabekir Cadde No: 26 Ereğli / Konya
466 EREĞLİ H.Memiş Mahallesi Merkez Camii Hacımemiş Mahallesi Hacımemiş Cadde No: 101 Ereğli / Konya
467 EREĞLİ Hacılar Camii Ziya Gökalp Mahallesi 91210. Sokak No: 38 A Ereğli / Konya
468 EREĞLİ Hacımemiş Mahallesi Çakıltepe Camii HACIMEMİŞ KÖYÜ ÇAKILTEPESİ CAMİ
469 EREĞLİ Hatuniye Camii Namık Kemal Mahallesi 90927. Sokak No: 15 A Ereğli / Konya
470 EREĞLİ Huzur Camii Namık Kemal Mahallesi Selvi Sokak No: 42 Ereğli / Konya
471 EREĞLİ Hz. Hasan Camii Namık Kemal Mahallesi Şerif Sokak No: 37 Ereğli / Konya
472 EREĞLİ Hz.Ebubekir Camii Yenibağlar Mahallesi 94206. Sokak No: 2 Ereğli / Konya
473 EREĞLİ Hz.Osman Camii Cahı Mahallesi Mezarlık Ardı Sokak No: 10 D Ereğli / Konya
474 EREĞLİ İhsaniye Camii Barbaros Mahallesi Eski Karaman Cadde Ereğli / Konya
475 EREĞLİ Kamışlıkuyu Mahallesi Camii Kamışlıkuyu Mahallesi Kamışlıkuyu Sokak No: 13 Ereğli / Konya
476 EREĞLİ Karaburun Mahallesi Camii Karaburun Mahallesi Karaburun Sokak No: 43 A Ereğli / Konya
477 EREĞLİ Kargacı Mahallesi Camii Kargacı Mahallesi Kargacı Sokak No: 125 Ereğli / Konya
478 EREĞLİ Kumköprü Camii Çömlekçi Mahallesi 92010. Sokak No: 5 A Ereğli / Konya
479 EREĞLİ Kuskuncuk Mahallesi Camii Kuskuncuk Mahallesi Kuskuncuk Sokak No: 94 Ereğli / Konya
480 EREĞLİ Kutören Mahallesi Merkez Camii Kutören Mahallesi Yunus Emre Sokak No: 1 Ereğli / Konya
481 EREĞLİ Kutören Mahallesi Yeni Camii Kutören Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Cadde Ereğli / Konya
482 EREĞLİ Kuzukuyu Mahallesi Camii Kuzukuyu Mahallesi Kuzukuyu Sokak No: 22 Ereğli / Konya
483 EREĞLİ Marangozlar Sanayi Camii Talatpaşa Mahallesi Sanayi Cadde No: 1 Ereğli / Konya
484 EREĞLİ Melicek Mahallesi Camii Melicek Mahallesi Melicek Sokak No: 99 Ereğli / Konya
485 EREĞLİ Mevlana Camii Mehmet Akif Mahallesi 92451. Sokak No: 7 Ereğli / Konya
486 EREĞLİ Mevlana Işık Rahman Camii Aydınlar Mahallesi Mehmet Akif (eski) Cadde No: 106 Ereğli / Konya
487 EREĞLİ Orhaniye Mahallesi Ataullah Camii Orhaniye Mahallesi Erzurum Cadde No: 74 Ereğli / Konya
488 EREĞLİ Orhaniye Mahallesi Ebudderda Camii Orhaniye Mahallesi Abudderdede (eski) Cadde No: 3 A Ereğli / Konya
489 EREĞLİ Orhaniye Mahallesi Hz. Hatice Camii Orhaniye Mahallesi Kuyumcular Cadde No: 86 Ereğli / Konya
490 EREĞLİ Orhaniye Mahallesi Osmanlı Camii Orhaniye Mahallesi 94610. Sokak No: 4 Ereğli / Konya
491 EREĞLİ Orhaniye Mahallesi Yeni Camii Orhaniye Mahallesi 94603. Sokak No: 61 /2 Ereğli / Konya
492 EREĞLİ Özgürler Mahallesi Camii Özgürler Mahallesi Özgürler Sokak No: 67 A Ereğli / Konya
493 EREĞLİ Ravzalı Camii Cinler Mahallesi Alhan Köyü Yolu Sokak No: 28 Ereğli / Konya
494 EREĞLİ Saliha Hatun Camii Fatih Mahallesi Kur-an Kursu Cadde No: 100 Ereğli / Konya
495 EREĞLİ Sarıca Mahallesi Camii Sarıca Mahallesi Çiftlik Sokak No: 16 Ereğli / Konya
496 EREĞLİ Sazgeçit Mahallesi Merkez Camii Hortu Mahallesi Hortu Sokak No: 24 Ereğli / Konya
497 EREĞLİ Sazgeçit Mahallesi Yeni Camii Hortu Mahallesi 98454. Sokak No: 32 Ereğli / Konya
498 EREĞLİ Selvili Mahallesi Merkez Camii Servili Mahallesi Merkez Sokak No: 100 Ereğli / Konya
499 EREĞLİ Selvili Mahallesi Vanlı Camii Servili Mahallesi Vanlı Sokak No: 1 Ereğli / Konya
500 EREĞLİ Şehit Ömer Halis Demir Camii Toros Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, No:23 Ereğli/Konya
501 EREĞLİ Şeker Fabrikası Camii 500 Evler Mahallesi Şeker Fabrikası Cadde No: 164 Ereğli / Konya
502 EREĞLİ Taşağıl Mahallesi Merkez Camii Taşağıl Mahallesi Merkez Sokak No: 1 A Ereğli / Konya
503 EREĞLİ Taşcıoğlu Camii Orhangazi Mahallesi Hacı Mustafa Cadde No: 324 /1 Ereğli / Konya
504 EREĞLİ Tatlıkuyu Mahallesi Camii Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Sokak No: 117 B Ereğli / Konya
505 EREĞLİ Tekbir Camii Barbaros Mahallesi Canip Sokak No: 1 Ereğli / Konya
506 EREĞLİ Toros Mahallesi Toki Camii Toros Mahallesi Yıldız Sokak No: 1 Ereğli / Konya
507 EREĞLİ Türkmen Mahallesi Camii Türkmen Mahallesi 91278. Sokak No: 152 A Ereğli / Konya
508 EREĞLİ Uğurlu Camii Kazancı Mahallesi Atatürk Cadde No: 36 Ereğli / Konya
509 EREĞLİ Ulu Cami Boyacıali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Cadde No: 8 Ereğli / Konya
510 EREĞLİ Ulumeşe Mahallesi Camii Ulumeşe Mahallesi Ulumeşe Sokak No: 11 Ereğli / Konya
511 EREĞLİ Ulumeşe Mahallesi Taşköprü Camii Ulumeşe Mahallesi Ulumeşe Sokak No: 11 Ereğli / Konya
512 EREĞLİ Vahdet Camii Şinasi Mahallesi 92971. Sokak No: 1 Ereğli / Konya
513 EREĞLİ Yazlık Mahallesi Karaköprü Camii Yazlık Mahallesi Karköprü Sokak No: 1 1 Ereğli / Konya
514 EREĞLİ Yellice Mahallesi Camii Yellice Mahallesi Yellice Cadde No: 32 Ereğli / Konya
515 EREĞLİ Yeniköy Mahallesi Camii Yeniköy Mahallesi Yeniköy Cadde No: 8 /1 Ereğli / Konya
516 EREĞLİ Yeşil Cami Batıalagözlü Mahallesi Yeşil Cami Sokak No: 17 A Ereğli / Konya
517 EREĞLİ Yukarı Göndelen Mahallesi Camii Yukarıgöndelen Mahallesi Yukarı Göndelen Cad No: 11 Ereğli / Konya
518 EREĞLİ Yukarı Hamidiye Camii Hamidiye Mahallesi 90804. Sokak No: 5 Ereğli / Konya
519 EREĞLİ Zengen Mahallesi Merkez Camii Zengen Mahallesi Emek Cadde No: 1 Ereğli / Konya
520 EREĞLİ Zengen Mahallesi Ulu Camii Zengen Mahallesi Zengen Cadde No: 17 Ereğli / Konya
521 EREĞLİ Zengen Mahallesi Yeni Camii Zengen Mahallesi Pınar Cadde No: 1 Ereğli / Konya
522 EREĞLİ Zengen Mahallesi Yeni Zengen Camii Zengen Mahallesi Cami Cadde No: 12 Ereğli / Konya
523 EREĞLİ Bahçelievler Parkı Gülbahçe Mahallesi Rasim Eren Caddesi
524 EREĞLİ Devlet Su İşleri Şantiyesi Yunuslu Mahallesi Yunuslu Sokak
525 EREĞLİ Topak Kuran Kursu Avlusu Mehmet Akif Mahallesi Batıelagöz Caddesi
526 EREĞLİ Otogar Meydanı Cahı Mahallesi Kızlarbağı Sokak
527 EREĞLİ Atakent Sitesi Sentetik Futbol Sahası Hamidiye Mahallesi
528 EREĞLİ İlçe Stadyumu Adana Yolu Üzeri
529 EREĞLİ Barbaros Mah. Pazar Pazarı (Büyük Semt Pazarı) Barbaros Mahallesi
530 EREĞLİ Hal Meydanı Camikebir Mahallesi
531 GÜNEYSINIR Halk Eğitim Merkezi Binası Karasınır Mahallesi Güneysınır/KONYA
532 GÜNEYSINIR Mevlana Mh. Camii Avlusu Mevlana Mahallesi Güneysınır/KONYA
533 GÜNEYSINIR Güneybağ Mahalle Meydanı Güneybağ Mahallesi Güneysınır/KONYA
534 GÜNEYSINIR Bardas Mahallesi Bardas Mahallesi Köy Meydanı
Güneysınır/KONYA
535 GÜNEYSINIR Durayda Mahallesi Durayda Mahallesi Köy Meydanı
Güneysınır/KONYA
536 GÜNEYSINIR Sarıhacı Mahallesi Sarı Hacı Mahallesi Cami Avlusu Güneysınır/KONYA
537 GÜNEYSINIR Habiller Mahallesi Habiller Mahallesi Yeni Camii Avlusu
Habiller Mahallesi Güneysınır/KONYA
538 GÜNEYSINIR Ömeroğlu Mahallesi Ömeroğlu Mahallesi Camii Avlusu Güneysınır/KONYA
539 GÜNEYSINIR Ağras Mahallesi Ağras Mahallesi Cami- Cami Avlusu Güneysınır/KONYA
540 GÜNEYSINIR Kızılöz Mahallesi Kızılöz Mahallesi Köy Meydanı Güneysınır/KONYA
541 GÜNEYSINIR Örenboyalı Mahallesi Örenboyalı Mahallesi Köy Meydanı Güneysınır/KONYA
542 GÜNEYSINIR Mehmetali Mh. Cami Avlusu
Mehmetali Mahallesi Güneysınır KONYA
543 GÜNEYSINIR Aydoğmuş Mahallesi Aydoğmuş Mahallesi Köy Meydanı Güneysınır/KONYA
544 GÜNEYSINIR Kayaağzı Mahallesi Kayaağzı Mahallesi Camii Avlusu
Güneysınır/KONYA
545 GÜNEYSINIR Gürağaç Mahallesi Eyyubel Ensari Camii Cami Avlusu Gürağaç Mah. Güneysınır/KONYA
546 HADİM HZ. HADİMİ C. BAHÇESİ TAŞPINAR MAHALLESİ
547 HADİM HALI SAHA ALANI TAŞPINAR MAHALLESİ
548 HADİM HALI SAHA ALANI KORUALAN MAHALLESİ
549 HADİM BÜYÜK CAMİİ BAHÇESİ DEDEMLİ MAHALLESİ
550 HADİM DOLHANLAR YUKARI C. BAHÇESİ DEDEMLİ MAHALLESİ
551 HADİM İĞDEÖREN C. BAHÇESİ İĞDEÖREN MAHALLESİ
552 HADİM FAKILAR C. BAHÇESİ FAKILAR MAHALLESİ
553 HADİM HALI SAHA ALANI YALINÇEVRE MAHALLESİ
554 HADİM BAĞBAŞI BÜYÜK C. BAHÇESİ BAĞBAŞI MAHALLESİ
555 HADİM HALI SAHA ALANI BOLAT MAHALLESİ
556 HADİM KAPLANLI C. BAHÇESİ KAPLANLI MAHALLESİ
557 HADİM YAYLA C. BAHÇESİ MERNEK YAYLASI
558 HADİM KALINAĞIL C. BAHÇESİ KALINAĞIL MAHALLESİ
559 HADİM GAZİLER C. BAHÇESİ GAZİLER MAHALLESİ
560 HADİM YELMEZ C. BAHÇESİ YELMEZ MAHALLESİ
561 HADİM BADEMLİ BÜYÜK C. BAHÇESİ BADEMLİ MAHALLESİ
562 HADİM ÇİFTEPINAR C. BAHÇESİ ÇİFTEPINAR MAHALLESİ
563 HADİM ÖMER FARUK C. BAHÇESİ GÖYNÜKKIŞLA MAHALLESİ
564 HADİM YENİKONAK C. BAHÇESİ YENİKONAK MAHALLESİ
565 HADİM CAMİİ BAHÇESİ AŞAĞI EŞENLER MAHALLESİ
566 HADİM YUKARI EŞENLER PARKI YUKARI EŞENLER MAHALLESİ
567 HADİM CAMİİ MEYDANI YAĞCI MAHALLESİ
568 HALKAPINAR Ağa Camii Belediye meydanı (yağış olması durumunda) Belediye Kapalı sebze pazarı
569 HALKAPINAR Hayrat Cami Camii bahçesi
570 HALKAPINAR İvriz Mah. Camii Camii bahçesi önü yol
571 HALKAPINAR Nernek Mah. Camii Camii bahçesi
572 HALKAPINAR Eskihisar Mah. Camii Camii bahçesi
573 HALKAPINAR Kayasaray Mah. Camii Camii bahçesi
574 HALKAPINAR Karayusuflu Mah. Camii Mahalle meydanı
575 HALKAPINAR Çakıllar Mah. Camii Çakıllar Mah.İmam Hatip Ortaokulu Bahçesi
576 HALKAPINAR Delimahmutlu mah. Camii Delimahmutlu Mah.Cami yanı yol
577 HALKAPINAR Yassıkya Mah. Camii Camii bahçesi
578 HALKAPINAR Seydifakılı Mah. Camii Seydifakılı Mah.Cami Bahçesi önü yol
579 HALKAPINAR Osmanköseli Mah.Camii Camii Bahçesi
580 HÜYÜK Makbule ve Durmuş Akkuş Hüyük Merkez Camii/Pazar yeri Bahçeli Evler Mahallesi Mevlana Cadde No: 39 Hüyük / Konya
581 HÜYÜK Bahçelievler Camii/ Cami Bahçesi Bahçeli Evler Mahallesi 110238. Sokak No: 2 Hüyük / Konya
582 HÜYÜK Bilali Habeşi Camii/ Ulupınar Mahallesi. Ulupınar Mahallesi 110619. Sokak No: 9 Hüyük / Konya
583 HÜYÜK Halil-Selim Akkuş Camii/Meydan Akdağ Mah. Rauf Denktaş Caddesi Hüyük/Konya
584 HÜYÜK Kıreli Minareli Camii/Düğün Salonu Önü Meydan Kıreli Mahallesi 111920. Sokak No: 3 Hüyük / Konya
585 HÜYÜK Selki Mahallesi Yeni Camii/Merkez Camii Önü Meydan Selki Mahallesi 112456. Sokak No: 21 A Hüyük / Konya
586 HÜYÜK İmrenler Mülazım Camii/Meydan İmrenler Mahallesi 111672. Sokak No: 25 Hüyük / Konya
587 HÜYÜK Köşk Mahallesi Acemnasuh Camii/Cami Bahçesi Köşk Mahallesi 112083. Sokak No: 2 Hüyük / Konya
588 HÜYÜK Çavuş Mahallesi Merkez Camii/Mahalle Meydanı Çavuş Mahallesi Eski Cumhuriyet Meydan No: 17 Hüyük / Konya
589 HÜYÜK Çamlıca Mahallesi Camii/Meydan Çamlıca Mahallesi 111005. Sokak No: 15 Hüyük / Konya
590 HÜYÜK Göçeri Mahallesi Aşağı Camii/Spor Sahası Göçeri Mahallesi 111403. Sokak No: 30 Hüyük / Konya
591 HÜYÜK İlmen Merkez Camii/Merkez Camii Önü Meydan İlmen Mahallesi 111559. Sokak No: 21 Hüyük / Konya
592 HÜYÜK Burunsuz Mahallesi Merkez Camii/Merkez Camii Önü Meydan Burunsuz Mahallesi Alparslan Türkeş Cadde No: 10 Hüyük / Konya
593 HÜYÜK Mutlu Mahallesi Merkez Camii/Meydan Mutlu Mahallesi Halil Uzun Cadde No: 8 Hüyük / Konya
594 HÜYÜK Görünmez Mahallesi Camii/Mahalle Meydanı Görünmez mh. 113264 sk No: 1 Hüyük/KONYA
595 HÜYÜK Çukurkent Camii/Mahalle Meydanı Çukurkent Mahallesi 112953. Sokak No: 5 Hüyük / Konya
596 HÜYÜK Suludere Mahallesi Camii/Mahalle Meydanı Suludere Mahallesi 113561. Sokak No: 11 Hüyük / Konya
597 HÜYÜK Yenice Mahallesi Camii/Cami Önü Meydan Yenice Mahallesi 113858. Sokak No: 6 Hüyük / Konya
598 HÜYÜK Budak Mahallesi Camii/Mahalle Meydanı Budak Mahallesi 112815. Sokak No: 1 Hüyük / Konya
599 HÜYÜK Başlamış Mahallesi Camii/Mahalle Meydanı Başlamış Mahallesi 112661. Sokak No: 11 Hüyük / Konya
600 HÜYÜK Değirmenaltı Mahallesi Camii/Mahalle Meydanı Değirmenaltı Mahallesi 113114. Sokak No: 2 Hüyük / Konya
601 HÜYÜK Pınarbaşı Mahallesi Camii/Mahalle Meydanı Pınarbaşı Mahallesi 113402. Sokak No: 1 Hüyük / Konya
602 HÜYÜK Tolca Mahallesi Camii/Cami Önü Meydan Tolca Mahallesi 113712. Sokak No: 23 Hüyük / Konya
603 ILGIN AĞALAR MH. C. Ağalar Mahallesi 121628. Sokak No: 2 Ilgın / Konya
604 ILGIN ARGITHANI PAZAR YERİ Argıthanı Mahallesi Argıthanı Ilgın / Konya
605 ILGIN AVDAN MH. C. Avdan Mah Avdan cad no 1 ILGIN KONYA
606 ILGIN BALKI MH. YENİ C. Balkı Mahallesi Doğanhisar Cadde No: 1 Ilgın / Konya
607 ILGIN BALKI MH.C. Balkı Mahallesi M.ali Ak Cadde No: 1 Ilgın / Konya
608 ILGIN BARAKMUSLU MH.C. Barakmuslu Mahallesi Barakmuslu Cadde No: 68 /4 Ilgın / Konya
609 ILGIN BAYRAKTAR C. Behlülbey Mahallesi 114450. Sokak No: 3 Ilgın / Konya
610 ILGIN BELEKLER MH. KUZEY C. Belekler Mahallesi 123801. Sokak No: 35 Ilgın / Konya
611 ILGIN BEYKONAK MH. BÜYÜK C. Beykonak Mahallesi Didiği Sultan Cadde No: 1 Ilgın / Konya
612 ILGIN BEYKONAK MH. YENİ C. Beykonak Mahallesi Kardelen Cadde No: 13 Ilgın / Konya
613 ILGIN BİLALİ HABEŞİ C. Fatih Mahallesi 116257. Sokak No: 5 Ilgın / Konya
614 ILGIN BOĞAZKENT MH.C. Boğazkent Mahallesi 121798. Sokak No: 18 Ilgın / Konya
615 ILGIN BULCUK MH. YUKARI C. Bulcuk Mahallesi 121874. Sokak No: 11 Ilgın / Konya
616 ILGIN BULCUK MH.ORTA C. Bulcuk Mahallesi Bulcuk Cadde No: 1 Ilgın / Konya
617 ILGIN BÜYÜKOBA MH.C. Büyükoba Mahallesi Büyükoba Cadde No: 10 Ilgın / Konya
618 ILGIN CUMHURİYET C. Ayvatdede Mahallesi Cumhuriyet Cadde No: 21 Ilgın / Konya
619 ILGIN ÇATAK MH. YENİ C. Çatak Mahallesi 121996. Sokak No: 8 Ilgın / Konya
620 ILGIN ÇAVUŞCUGÖL MH. MERKEZ C. Çavuşçugöl Mahallesi Musa Altın Cadde No: 1 Ilgın / Konya
621 ILGIN ÇAVUŞOĞLU C. Ucarı Mahallesi 118967. Sokak No: 14 /1 Ilgın / Konya
622 ILGIN ÇİĞİL PAZAR YERİ Çiğil Mahallesi Mevlana Caddesi Ilgın / Konya
623 ILGIN ÇOBANKAYA MH. C. Çobankaya Mahallesi Çobankaya Cadde No: 9 Ilgın / Konya
624 ILGIN ÇÖMLEKCİ MH. C. Çömlekçi Mahallesi Çömlekçi Cadde No: 21 Ilgın / Konya
625 ILGIN DEREKÖY MH. C. Dereköy Mahallesi Dereköy Cadde No: 11 Ilgın / Konya
626 ILGIN DIĞRAK MH. C. Dığrak Mahallesi Dığrak Cadde No: 10 Ilgın / Konya
627 ILGIN DÜĞER MH. C. Düğer Mahallesi 122261. Sokak No: 1 Ilgın / Konya
628 ILGIN ELDEŞ MH. C. Eldeş Mahallesi 122333. Sokak No: 2 Ilgın / Konya
629 ILGIN ESENTEPE C. Esentepe Mahallesi 115350. Sokak No: 1 Ilgın / Konya
630 ILGIN FATİH C. Camiiatik Mahallesi Kemal Türeli Cadde No: 1 Ilgın / Konya
631 ILGIN GEÇİT MH. C. Geçitköy Mahallesi Geçit Cadde No: 22 Ilgın / Konya
632 ILGIN GEDİKÖREN MH. C. Gedikören Mahallesi Gedikören Cadde No: 19 Ilgın / Konya
633 ILGIN GÖÇMEN C. Ilıca Mahallesi Menderes Cadde No: 1 Ilgın / Konya
634 ILGIN GÖKBUDAK MH. C. Gökbudak Mahallesi 123936. Sokak No: 36 Ilgın / Konya
635 ILGIN GÖKÇEYURT MH. ULU C. Gökçeyurt Mahallesi 120612. Sokak No: 31 Ilgın / Konya
636 ILGIN GÖKÇEYURT MH. YEŞİL C. Gökçeyurt Mahallesi 120625. Sokak No: 2 Ilgın / Konya
637 ILGIN GÖLYAKA MH. YENİ C. Gölyaka Mahallesi Gölyaka Cadde No: 8 Ilgın / Konya
638 ILGIN GÖSTERE MH. C. Göstere Mahallesi Göstere Cadde No: 15 Ilgın / Konya
639 ILGIN GÖSTERE MH. ŞEHİT NİHAT C. Göstere Mahallesi 123014. Sokak No: 4 Ilgın / Konya
640 ILGIN GÖZÜBÜYÜK C. Behlülbey Mahallesi 114030. Sokak No: 39 Ilgın / Konya
641 ILGIN GÜNEYPINAR MH. C. Güneypınar Mahallesi Güneypınar Cadde No: 6 Ilgın / Konya
642 ILGIN HARMANYAZI MAH. YENİ C. Harmanyazı Mahallesi Harmanyazı Cadde No: 1 Ilgın / Konya
643 ILGIN HARMANYAZI MH. C. Harmanyazı Mahallesi 122669. Sokak No: 26 Ilgın / Konya
644 ILGIN HARMANYAZI MH.YUKARI C. Harmanyazı Mahallesi 122670. Sokak No: 8 Ilgın / Konya
645 ILGIN HİCRET CAMİ Ucarı mah. Yeni istanbul caddesi Çevre yolu Ilgın/Konya
646 ILGIN İHSANİYE MH. C. İhsaniye Mahallesi İhsaniye Cadde No: 11 Ilgın / Konya
647 ILGIN İSTASYON C. İstasyon Mahallesi Sütçüler Cadde No: 1 Ilgın / Konya
648 ILGIN KALE MH. C. Kaleköy Mahallesi Kaleköy Cadde No: 12 Ilgın / Konya
649 ILGIN KAPAKLI MH. C. Kapaklı Mahallesi Kapaklı Cadde No: 1 Ilgın / Konya
650 ILGIN KAPLICA C. Ilıca Mahallesi İnönü Cadde No: 33 Ilgın / Konya
651 ILGIN KARAKÖY MH. C. Karaköy Mahallesi 122932. Sokak No: 1 Ilgın / Konya
652 ILGIN LALAMUSTAFAPAŞA C. Şıhcarullah Mahallesi 422. Sokak No: 6 Ilgın / Konya
653 ILGIN MAHMUTHİSAR MH. C. Mahmuthisar Mah. Mahmuthisar Cadde No: 11 Ilgın / Konya
654 ILGIN MECİDİYE MH. C. Mecidiye Mahallesi 123132. Sokak No: 1 Ilgın / Konya
655 ILGIN MEDİNE C. Şıhcarullah Mahallesi 118578.sokak no:14 Ilgın / Konya
656 ILGIN MEHMET AKİF ERSOY C. Fahrettin Altay Mahallesi 115813. Sokak No: 11 Ilgın / Konya
657 ILGIN MEVLANA C. Şıhbedrettin Mahallesi Vefa Tanır Cadde No: 96 Ilgın / Konya
658 ILGIN MİMAR SİNAN C. Ilıca Mahallesi Menderes Cadde No: 162 Ilgın / Konya
659 ILGIN MİSAFİRLİ MH. YENİ C. Misafirli Mahallesi Misafirli Cadde No: 9 Ilgın / Konya
660 ILGIN NUR C. Şıhcarullah Mahallesi Hisar Cadde No: 3 Ilgın / Konya
661 ILGIN OLUKPINAR MH. C. Olukpınar Mahallesi 123280. Sokak No: 2 Ilgın / Konya
662 ILGIN ORHANİYE MH. C. Orhaniye Mahallesi 123351. Sokak No: 2 Ilgın / Konya
663 ILGIN ORMANÖZÜ MH. C. Ormanözü Mahallesi Ormanözü Cadde No: 12 Ilgın / Konya
664 ILGIN SADIK MH. C. Sadıkköy Mahallesi Sadıkköy Cadde No: 31 Ilgın / Konya
665 ILGIN SEBİLLER MH. C. Sebiller Mahallesi Sebiller Cadde No: 1 Ilgın / Konya
666 ILGIN ŞEKER C. Ucarı Mahallesi Yeni İstanbul Cadde No: 1610 Ilgın / Konya
667 ILGIN ŞIHBEDRETTİN C. Şıhbedrettin Mahallesi 118059. Sokak No: 4 Ilgın / Konya
668 ILGIN TEKELER MH. C. Tekeler Mahallesi Tekeler Cadde No: 8 Ilgın / Konya
669 ILGIN TOKİ ŞEHİTLER C. Sahip Ata Mahallesi 119413. Sokak No: 22 Ilgın / Konya
670 ILGIN TÜRKMEN C. Milli Egemenlik Mahallesi 117609. Sokak No: 1 Ilgın / Konya
671 ILGIN VAKIFAĞILI C. Ucarı Mahallesi 119029. Sokak No: 1 Ilgın / Konya
672 ILGIN VEYSEL KARANİ C. Şıhbedrettin Mahallesi 118057. Sokak No: 1 Ilgın / Konya
673 ILGIN YAVUZ SULTAN C Camiaitik mah. Alparslan Türkeş Cad. Ilgın/Konya
674 ILGIN YENİ C. Şıhcarullah Mah. Yavuz Sultan Selim Cadde No: 1 Ilgın / Konya
675 ILGIN YILDIRIM BEYAZIT C. İstasyon Mahallesi 115832. Sokak No: 27 Ilgın / Konya
676 ILGIN YORAZLAR MH. C. Yorazlar Mahallesi Yorazlar Cadde No: 1 Ilgın / Konya
677 ILGIN YUKARIÇİĞİL PAZAR YERİ Yukarıçiğil Mahallesi 121350. Sokak Ilgın / Konya
678 ILGIN YUNUS EMRE C. Şıhbedrettin MaH. Mehmet Arslan Cadde No: 119 Ilgın / Konya
679 ILGIN ZAFERİYE MH. C. Zaferiye Mahallesi Zaferiye Cadde No: 28 Ilgın / Konya
680 ILGIN KAPALI PAZAR YERİ Camiatik Mahallesi Nadaroğlu Caddesi Ilgın/Konya
681 KADINHANI KADINHANI STADYUMU İSTİKLAL MH. 124115 SK. NO:8 KADINHANI/KONYA
682 KADINHANI HACIMEHMETLİ C. BAHÇESİ DOĞANLAR MH. 124008 SK. NO:8 KADINHANI/KONYA
683 KADINHANI İBADULLAH C. BAHÇESİ DOĞANLAR MH. 124104 SK. NO:45 KADINHANI/KONYA
684 KADINHANI İRFANİYE C. BAHÇESİ TEBAŞI MH. 124599 SK. NO: 5 KADINHANI/KONYA
685 KADINHANI KARAMANLI C. BAHÇESİ GÜNGÖREN MH. KONYA CD. NO:93 KADINHANI/KONYA
686 KADINHANI MECİDİYE C. BAHÇESİ TEPEBAŞI MH.124470 SK. NOi6 KADINHANI/KONYA
687 KADINHANI NURANİYE CAMİ KARŞISI PETROL İSTASYONU SAHASI İSTİKLAL MH.124123 SK NO:7 KADINHANI/KONYA
688 KADINHANI OSMANCIK MH. MEHMET EMİN ÇETİN PARKI OSMANCIK MH. OSMANCIK CD. SU DEPOSU YANI KADINHANI/KONYA
689 KADINHANI PINARBAŞI MH.C. BAHÇESİ PINARBAŞI MH. 124654 SK. NO:45 KADINHANI/KONYA
690 KADINHANI PINARBAŞI MH.YENİ C. BAHÇESİ PINARBAŞI MH. 124582 SK. NO:16 KADINHANI/KONYA
691 KADINHANI TEPEBAŞI MH.SANAYİ C. BAHÇESİ TEPEBAŞI MH. 124470 SK.NO:6 KADINHANI/KONYA
692 KADINHANI TEPEBAŞI CAMİİ BAHÇESİ TEPEBAŞI MH.124459 SK. NO:9 KADINHANI/KONYA
693 KADINHANI TURGUTLU MH.C. BAHÇESİ TURGUTLU MH. 124756 SK. NO:29 KADINHANI/KONYA
694 KADINHANI ALABAĞ MH.C. MEYDANI ALABAĞ MH. ALABAĞ CADDESİ KADINHANI/KONYA
695 KADINHANI ALTINOVA D.Ü.Ç. C. BAHÇESİ ALTINOVA MH. ALTINOVA CD. KADINHANI/KONYA
696 KADINHANI ATLANTI MH.ARMUTLU C. BAHÇESİ ATLANTI MH. ATLANTI CD. KADINHANI/KONYA
697 KADINHANI ATLANTI MH.HACI BAYRAM VELİ CAMİ BAHÇESİ ATLANTI MH. ATLANTI CD. KADINHANI/KONYA
698 KADINHANI BAĞLARBAŞI C. BAHÇESİ PINARBAŞI MH. 124585 SK. KADINHANI/KONYA
699 KADINHANI BAKIRPINAR MH.C. BAHÇESİ BAKIRPINAR MH. BAKIRPINAR CD. KADINHANI/KONYA
700 KADINHANI BAŞKUYU MH.YENİ C. MEYDANI BAŞKUYU MH. BAŞKUYU CD. KADINHANI/KONYA
701 KADINHANI BAYRAMLI MH.C. BAHÇESİ BAYRAMLI MH. BAYRAMLI CD. KADINHANI/KONYA
702 KADINHANI BEYKAVAĞI MH. MEYDANI BEYKAVAĞI MH. BEYKAVAĞI CD. KADINHANI/KONYA
703 KADINHANI BULGURPINAR MH.C. MEYDANI BULGURPINAR MH. BULGURPINAR CD. KADINHANI/KONYA
704 KADINHANI ÇEŞMECİK MH.C. MEYDANI ÇEŞMECİK MH. ÇEŞMECİK CD. KADINHANI/KONYA
705 KADINHANI ÇIBIK MH.C. BAHÇESİ ÇIBIK MH. ÇIBIK CD. KADINHANI/KONYA
706 KADINHANI DABANYAYLASI C. BAHÇESİ DOĞANLAR MH. DOĞANLAR CD. KADINHANI/KONYA
707 KADINHANI DEMİROLUK MH. MEYDANI DEMİROLUK MH. DEMİROLUK CD.KADINHANI/KONYA
708 KADINHANI ESENTEPE C. BAHÇESİ TEPEBAŞI MH. 124101 SK. NO:96 KADINHANI/KONYA
709 KADINHANI HACIMEHMETLİ MH.C. NEYDANI HACIMEHMETLİ MH. HACIMEHMETLİ CD. KADINHANI/KONYA
710 KADINHANI HACIOFLAZLAR MH. MEYDANI HACIFLAZLAR MH. HACIOFLAZLAR CD. KADINHANI/KONYA
711 KADINHANI HACIPİRLİ MH. MEYDANI HACIPİRLİ MH. HACIPİRLİ CD. KADINHANI/KONYA
712 KADINHANI HOCA AHMET YESEVİ C. BAHÇESİ DOĞANLAR MH. ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR CD. NO: 30 KADINHANI/KONYA
713 KADINHANI HULİSİ ALTINDAĞ C. BAHÇESİ PINARBAŞI MH. KUDÜS CD. NO:75 KADINHANI/KONYA
714 KADINHANI KABACALI C. BAHÇESİ GÖNGÖREN MH. 124651 SK:NO:15 KADINHANI/KONYA
715 KADINHANI KAMIŞLIÖZ MH.C. BAHÇESİ KAMIŞLIÖZ MH. KAMIŞLIÖZ CD. KADINHANI/KONYA
716 KADINHANI KARAKURTLU MH. HARMANYERİ KARAKURTLU MH. KARAKURTLU CD. KADINHANI/KONYA
717 KADINHANI KARASEVİNÇ MH.C. BAHÇESİ KARASEVİNÇ MH. KARASEVİNÇ CD. KADINHANI/KONYA
718 KADINHANI KARAYÖRÜKLÜ MH.C. BAHÇESİ KARAYÖRÜKLÜ MH. KARAYÖRÜKLÜ CD. KADINHANI/KONYA
719 KADINHANI KIZILKUYU MH.C. BAHÇESİ KIZILKUYU MH. KIZILKUYU CD. KADINHANI/KONYA
720 KADINHANI KOLUKISA MH.MERKEZ C. BAHÇESİ KOLUKISA MH. KOLUKISA CD. KADINHANI/KONYA
721 KADINHANI KOLUKISA MH.MESCİDİ CAMİİ BAHÇESİ KOLUKISA MH. KOLUKISA CD. BERATLI SK: KADINHANI/KONYA
722 KADINHANI KOLUKISA MH.MEYDAN C. MEYDAN C PARKI KOLUKISA MH. KOLUKISA CD. PARKI KADINHANI/KONYA
723 KADINHANI KONURÖREN MH.C. BAHÇESİ KONURÖREN MH. KONURÖREN CD. KADINHANI/KONYA
724 KADINHANI KÖKEZ MH.HZ. EBUBEKİRC. BAHÇESİ KÖKEZ MH. KÖKEZ CD. KADINHANI/ KONYA
725 KADINHANI KÖYLÜTOLU MH.C. BAHÇESİ KÖYLÜTOLU MH. KÖYLÜTOLU CD. KADINHANI/KONYA
726 KADINHANI KURTHASANLI MH.K.K. BAHÇESİ KURTHASANLI MH. KURTHASANLI CD. KADINHANI/KONYA
727 KADINHANI KÜÇÜKKUYU MH.C. BAHÇESİ KÜÇÜKKUYU MH. KÜÇÜKKUYU CD. KADINHANI/KONYA
728 KADINHANI MAHMUDİYE MH.C. BAHÇESİ MAHMUDİYE MH. MAHMUDİYE CD. KADINHANI/KONYA
729 KADINHANI MEYDAN MH.C. BAHÇESİ MAYDAN MH. MEYDAN CD. KADINHANI/KONYA
730 KADINHANI NİZAMİYE C. BAHÇESİ GÜNGÖREN MH. 124665 SK. NO:2 KADINHANI/KONYA
731 KADINHANI OSMANCIK MH. SÜLEYMANİYE C. BAHÇESİ OSMANCIK MH. OSMANCIK CD. SÜLEYMANİYE C.BAHÇESİ KADINHANI/KONYA
732 KADINHANI ÖRNEKKÖY MH.YENİ C. BAHÇESİ ÖRNEKKÖY MH. ÖRNEKKÖY CD. KADINHANI/KONYA
733 KADINHANI PİRALİ MH. MEYDANI PİRALİ MH. PİRALİ CD. KADINHANI/KONYA
734 KADINHANI PUSAT MH.C. BAHÇESİ PUSAT MH. PUSAT CD. KADINHANI/KONYA
735 KADINHANI SAÇIKARA MH.C. BAHÇESİ SAÇIKARA MH. SAÇIKARA CD. KADINHANI/KONYA
736 KADINHANI SARIKAYA MH. K.K. BAHÇESİ SARIKAYA MH. SARIKAYA CD. KADINHANI/KONYA
737 KADINHANI ŞAHÖREN MH.C. BAHÇESİ ŞAHÖREN MH. ŞAHÖREN CD. KADINHANI/KONYA
738 KADINHANI TARLABAŞI C. BAHÇESİ ŞEHİT RIFKI DAMAR CD. NO:40 KADINHANI/KONYA
739 KADINHANI TOKİ C. BAHÇESİ KAYABAŞI MH. ÇEVRE YOLU CD. NO:129 KADINHANI/KONYA
740 KADINHANI TOSUNOĞLU MH.C. BAHÇESİ TOSUNOĞLU MH. TOSUNOĞLU CD. KADINHANI/KONYA
741 KADINHANI YAĞLICA MH.C. MEYDANI YAĞLICA MH. YAĞLICA CD. KADINHANI/KONYA
742 KADINHANI YAYLAYAKA MH.C. BAHÇESİ YAYLAYAKA MH. YAYLAYAKA CD. KADINHANI/KONYA
743 KADINHANI ÇAVDAR MH. MEYDANI ÇAVDAR MH. ÇAVDAR CD. KADINHANI/KONYA
744 KARAPINAR ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KAPALI SEBZE PAZARI KALE MAHALLESİ
745 KARAPINAR KARAPINAR ANIT MEYDANI HANKAPI MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ
746 KARAPINAR KARAPINAR BUĞDAY PAZARI ALANI ADALET MAHALLESİ
747 KARAPINAR TOKİ SEBE PAZARI ALANI BİLAL-İ HABEŞ CAMİ YANI
748 KARAPINAR KARAPINAR SENTETİK ÇİM SAHA YUNUS EMRE MAHALLESİ HACI VEYİSZADE CAD.
749 KARAPINAR BELEDİYE YENİ DÜĞÜN SALONU BAHÇESİ FATİH MAHALLESİ ULAŞ SOKAK
750 KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ MEZARLIK MUSALLASI REŞADİYE MAHALLESİ ZAFER CADESİ
751 KARAPINAR KARAPINAR STADYUMU HANKAPI MAHALLESİ ÖZGÜRLÜK CADDESİ
752 KARAPINAR SULTAN SELİM CAMİ AVLUSU SELİMİYE MAHALLESİ
753 KARAPINAR AKÇAYAZI MAHALLE CAMİİ BAHÇESİ AKÇAYAZI MH.C.
754 KARAPINAR AKÇAYAZI MAHALLESİ DERBENT YAYLA CAMİ BAHÇESİ AKÇAYAZI MH.DERBENT Y.C.
755 KARAPINAR AKÇAYAZI MHALLESİ MERDİVENLİ CAMİ BAHÇESİ AKÇAYAZI MH.MERDİVENLİ C.
756 KARAPINAR AKÇAYAZI MAHALLESİ YENİ YAYLA CAMİ BAHÇESİ AKÇAYAZI MH.YENİ YAYLA C.
757 KARAPINAR AKÖREN MAHALLESİ ESKİ YERLEŞİM CAMİ BAHÇESİ AKÖREN MH.ESKİ YERLEŞİM C.
758 KARAPINAR AKÖREN MAHALESİ YENİ YERLEŞİM CAMİ BAHÇESİ AKÖREN MH.YENİ YERLEŞİM C.
759 KARAPINAR FEVZİPAŞA MAHALLESİ YELEKLİ YAYLASI CAMİ BAHÇESİ FEVZİPAŞA MH.YELEKLİ YAYLASI C.
760 KARAPINAR GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ APAK YAYLASI CAMİ BAHÇESİ GAZİOSMANPAŞA MH.APAK YAYLASI C.
761 KARAPINAR HASANOBA MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ HASANOBA MH.C.
762 KARAPINAR HOTAMIŞ MAHALLESİ ABDÜLKADİR GEYLANİ CAMİ BAHÇESİ HOTAMIŞ MH.ABDÜLKADİR GEYLANİ C.
763 KARAPINAR HOTAMIŞ MAHALLESİ BİLALİ HABEŞİ CAMİ BAHÇESİ HOTAMIŞ MH.BİLALİ HABEŞİ C.
764 KARAPINAR HOTAMIŞ MAHALLESİ HAKKI HOCA CAMİ BAHÇESİ HOTAMIŞ MH.HAKKI HOCA C.
765 KARAPINAR HOTAMIŞ MAHALLESİ ŞABANLI CAMİ BAHÇESİ HOTAMIŞ MH.ŞABANLI C.
766 KARAPINAR HOTAMIŞ MAHALLESİ TAŞPINAR CAMİ BAHÇESİ HOTAMIŞ MH.TAŞPINAR C.
767 KARAPINAR HOTAMIŞ MAHALLESİ YENİ CAMİ BAHÇESİ HOTAMIŞ MH.YENİ C.
768 KARAPINAR İSLİK MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ İSLİK MH.C.
769 KARAPINAR İSLİK MAHALLESİ YENİ CAMİ BAHÇESİ İSLİK MH.YENİ C.
770 KARAPINAR KARAKIŞLA MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ KARAKIŞLA MH.C.
771 KARAPINAR KAYACIK MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ KAYACIK MH.C.
772 KARAPINAR KAYALI MAHALLESİ BÜYÜK CAMİ BAHÇESİ KAYALI MH.BÜYÜK C.
773 KARAPINAR KAYALI MAHALLESİ DEREOMCA YAYLA CAMİ BAHÇESİ KAYALI MH.DEREOMCA YAYLA C.
774 KARAPINAR KAYALI MAHALLESİ KOKARKUYU YAYLA CAMİ BAHÇESİ KAYALI MH.KOKARKUYU YAYLA C.
775 KARAPINAR KAYALI MAHALLESİ TİLKİLİ YAYLA CAMİ BAHÇESİ KAYALI MH.TİLKİLİ YAYLA C.
776 KARAPINAR KESMEZ MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ KESMEZ MH.C.
777 KARAPINAR KÜÇÜK AŞLAMA MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ KÜÇÜK AŞLAMA MH.C.
778 KARAPINAR OYMALI MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ OYMALI MH.C.
779 KARAPINAR OYMALI MAHALLESİ ÖREN YAYLA CAMİ BAHÇESİ OYMALI MH.ÖREN YAYLA C.
780 KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ ÇİNGİR YAYLASI CAMİ BAHÇESİ REŞADİYE MH.ÇİNGİR YAYLASI C.
781 KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ YASSICA YAYLASI CAMİ BAHÇESİ REŞADİYE MH.YASSICA YAYLASI C.
782 KARAPINAR REŞADİYE MAHALLESİ YAZIOMCA YAYLASI CAMİ BAHÇESİ REŞADİYE MH.YAZIOMCA YAYLASI C.
783 KARAPINAR SANDIKLI MAHALLESİ SAMUK YAYLASI CAMİ BAHÇESİ SANDIKLI MH.SAMUK YAYLASI C.
784 KARAPINAR SAZLIPINAR MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ
785 KARAPINAR YAĞMAPINAR MAHALLE CAMİ BAHÇESİ
786 KARAPINAR YEŞİLYURT MAHALLESİ BAĞDAYLI CAMİ BAHÇESİ
787 KARAPINAR YEŞİLYURT MAHALLESİ GÜZELKIŞLA (KICIKKIŞLA) CAMİ BAHÇESİ
788 KARAPINAR YEŞİLYURT MAHALLESİ NASUHPINAR İRFAN DURSUN CAMİ BAHÇESİ
789 KARAPINAR YEŞİLYURT MAHALLESİ SALUR CAMİ BAHÇESİ
790 KARATAY ABDULLAH İBNİ MESUT C. Karaaslan Dede Mah. Eğridağ Sok. No15 Karatay/KONYA
791 KARATAY AHMET DEREBAĞ C. Fevziçakmak Mahallesi 10637. Sokak No: 6 Karatay / Konya
792 KARATAY AHMET KOLAT C. Akabe Mahallesi Şehit Hüseyin Ceran Sokak No: 1 Karatay / Konya
793 KARATAY AHŞAP DOĞRAMACILAR C. Hacıyusufmescit Mahallesi Ragıp Sokak No: 4 Karatay / Konya
794 KARATAY ARAPLAR BÜYÜK C. Büyük Sinan Mahallesi Büyük Sinan Caddesi No:25 Karatay/Konya
795 KARATAY ARAPLAR BÜYÜKSiNAN C. Keykubat Mahallesi Sıraç Gülşen Sokak No: 2 Karatay / Konya
796 KARATAY ASLANLI KIŞLA C. Çimenlik Mahallesi Alaaddin Kap Cadde No: 3 Karatay / Konya
797 KARATAY ASLIM SANAYİ C. Hacıyusufmescit Mahallesi Mevlevi Cadde No: 3 Karatay / Konya
798 KARATAY BEYŞEHİRLİLER YAPICI C. Akabe Mahallesi Güldeste Sokak No: 4 Karatay / Konya
799 KARATAY BİRİKETCİLER SANAYİ C. Tatlıcak Mahallesi Teşvikiye Sokak No: 6 Karatay / Konya
800 KARATAY BÜSAN SANAYİ C. Fevziçakmak Mahallesi Kosgeb Cadde No: 49 Karatay / Konya
801 KARATAY BÜYÜK BUĞDAY PAZARI C. Fevziçakmak Mahallesi 10512. Sokak No: 6 Karatay / Konya
802 KARATAY BÜYÜKKUMKÖPRÜ ORHANGAZİ C. Orhangazi Mahallesi Erbil Sokak No: 28 Karatay / Konya
803 KARATAY ÇELİK BÜRO MOBİLYACILAR VUSLAT C. Hacıyusufmescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Cadde No: 57 Karatay / Konya
804 KARATAY ÇUKUR MAH.ÇUKUR C. Akçeşme Mahallesi Mengüç Cadde No: 42 Karatay / Konya
805 KARATAY DOĞANLAR SULTAN C. Kalenderhane Mahallesi Doğanlar Cadde No: 47 Karatay / Konya
806 KARATAY DOLAPOĞLU C. Büyük Sinan Mahallesi İnebolu Sokak No: 2 Karatay / Konya
807 KARATAY EL AKSA C. Hacıyusufmescit Mahallesi Nalıncı Sokak Karatay / Konya
808 KARATAY ERÖLDÜREN MH. FURKAN C. Erler Mahallesi Günvar Sokak No: 10 A Karatay / Konya
809 KARATAY ESKİ HURDACILAR (VATAN) C. Tatlıcak Mahallesi İşbilen Sokak Karatay / Konya
810 KARATAY FATİH SULTAN MEHMET C. Tatlıcak Mahallesi İşbilen Sokak Karatay / Konya
811 KARATAY FETİH C. Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Cadde No: 128 Karatay / Konya
812 KARATAY FEVZİ ÇAKMAK C. Fevziçakmak Mahallesi 10418. Sokak No: 4 Karatay / Konya
813 KARATAY FEVZİ ÇAKMAK MH. KOTTİM ULU C. Fevziçakmak Mahallesi 10576. Sokak No: 32 Karatay / Konya
814 KARATAY HACI AHMET KARATAŞ C. Çatalhüyük Mahallesi Ağadivanı Sokak No: 93 Karatay / Konya
815 KARATAY HACI İSMET KAMAY C. Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Cadde No: 34 Karatay / Konya
816 KARATAY HACI MUSA EFENDİ C. Ulubatlıhasan Mahallesi Saraylar Sokak No: 5 Karatay / Konya
817 KARATAY HACIVEYİS C. Aziziye Mahallesi Aslanlı Kışla Cadde No: 6 Karatay / Konya
818 KARATAY HASKÖY C. Hacıyusufmescit Mahallesi İyigönül Sokak No: 1 Karatay / Konya
819 KARATAY HURDACILAR SANAYİ C. Fevziçakmak Mahallesi 10584. Sokak No: 12 Karatay / Konya
820 KARATAY İRŞAD C. Fevziçakmak Mahallesi 10750. Sokak No: 6 Karatay / Konya
821 KARATAY MAKPARSAN SONBİRLİK C. Fevziçakmak Mahallesi 10551 Sokak No: 2 Karatay / Konya
822 KARATAY KARAASLAN KUBA C. Çatalhüyük Mahallesi Kumaşcılar Sokak No: 14 Karatay / Konya
823 KARATAY KARAASLAN PETROL C. Çatalhüyük Mahallesi Karaman caddesi no:547 Karatay / Konya
824 KARATAY KARAKULAK MEVLANA C. Karakulak Mahallesi Boncuklu Sokak No: 14 Karatay / Konya
825 KARATAY KARATAY BELEDİYESİ ÇELEBİ C. Çelebi Mahallesi Ferit Paşa Okul Sokak No: 25 Karatay / Konya
826 KARATAY KARATAY SEBZE HALİ C. Selimsultan Mahallesi Alimler Sokak No: 2 Karatay / Konya
827 KARATAY KARKENT SİTELERİ C. Ulubatlıhasan Mahallesi Mercidabık Sokak No: 72 A Karatay / Konya
828 KARATAY KARŞEHİR ULU C. Fetih Mahallesi Saydamlar Sokak No: 9 Karatay / Konya
829 KARATAY KAYHANLAR DÖRTYOL C. Çataltömek Mah. Yeniceler Cad. No20 PK 42020 Karatay/KONYA
830 KARATAY KETENCİ SANAYİ BİLAL HABEŞİ C. Gaziosmanpaşa Mahallesi Yeniceler Cadde Karatay / Konya
831 KARATAY KEYKUBAT SANAYİİ C. Fevziçakmak Mahallesi 10574. Sokak No: 7 Karatay / Konya
832 KARATAY KOBİSAN SANAYİİ C. Fevziçakmak Mahallesi 10758. Sokak No: 16 Karatay / Konya
833 KARATAY KONİMSAN TUĞLACILAR SAN.C. Tatlıcak Mahallesi Mesnevi Sokak No: 9 Karatay / Konya
834 KARATAY KONSAN C. Fevziçakmak Mahallesi 10727. Sokak No: 35 A Karatay / Konya
835 KARATAY KONYA TİCARET MERKEZİ MESCİDİ Fevziçakmak Mahallesi 10638. Sokak No: 7 Karatay / Konya
836 KARATAY MAHMUT SAMİ EFENDİ MESCİDİ Ulubatlıhasan Mahallesi Hekim Gaznevi Sokak No: 31 A Karatay / Konya
837 KARATAY MATBAACILAR C. Fevziçakmak Mahallesi Yayın Cadde No: 21 Karatay / Konya
838 KARATAY MEHMET ALİ-KADRİYE ATİKER C. Fevziçakmak Mahallesi Ahmet Petekçi Cadde No: 10 A Karatay / Konya
839 KARATAY KÜÇÜKKUMKÖPRÜ MENZİL C. Akabe Mahallesi Menzil Cadde No: 79 Karatay / Konya
840 KARATAY MESVA CAMİİ Fevziçakmak Mahallesi 10620. Sokak No: 2 Karatay / Konya
841 KARATAY MODESA C. Fevziçakmak Mahallesi 10749. Sokak No: 6 Karatay / Konya
842 KARATAY MUAZ BİN CEBEL C. Fevziçakmak Mahallesi 10450. Sokak No: 5 Karatay / Konya
843 KARATAY MUHAMMET İKBAL C. Fevziçakmak Mahallesi 10526. Sokak No: 38 Karatay / Konya
844 KARATAY MUSA TOPBAŞ C. Saraçoğlu Mahallesi Anamur Sokak No: 1 Karatay / Konya
845 KARATAY MÜFTÜOĞLU C. Tatlıcak Mahallesi Konya Ereğli Cadde No: 87 Karatay / Konya
846 KARATAY OSMANOĞLU C. Ulubatlıhasan Mahallesi Nişangah Sokak No: 1 /1 Karatay / Konya
847 KARATAY PİR ESAT VALİDE ŞEFİKA BAHADIR C. Akçeşme Mahallesi Adak Sokak No: 1 Karatay / Konya
848 KARATAY SAFA C. Çataltömek Mahallesi Desen Sokak No: 9 Karatay / Konya
849 KARATAY SARAÇOĞLU C. Saraçoğlu Mahallesi Saraçoğlu Cadde No: 124 A Karatay / Konya
850 KARATAY SARAÇOĞLU NALINCI KARDEŞLER C. İstiklal Mahallesi Akkuyucak Cadde No: 3 Karatay / Konya
851 KARATAY SARIYAKUP FAHRİ EFENDİ C. Sarıyakup Mahallesi Sarıyakup Cadde No: 38 Karatay / Konya
852 KARATAY SELİM SULTAN ŞEHİTLER C. Selimsultan Mahallesi Çancı Cadde No: 32 Karatay / Konya
853 KARATAY SELİM SULTAN TEKKE C. Selimsultan Mahallesi Tutam Sokak No: 2 Karatay / Konya
854 KARATAY SEYYİT KUTUP C. Fevziçakmak Mahallesi Seyit Kutup Cadde No: 17 Karatay / Konya
855 KARATAY SÜLEYMANİYE CAMİİ Fevziçakmak Mahallesi 10633. Sokak No: 6 Karatay / Konya
856 KARATAY ŞERAFETTİN C. Şemsitebrizi Mahallesi Şerafeddin Cadde No: 25 CA Karatay / Konya
857 KARATAY TRAKTÖR PAZARI C. Fevziçakmak Mahallesi 10565. Sokak No: 1 Karatay / Konya
858 KARATAY ULUBATLI HASAN AKŞEMSETTİN C. Ulubatlıhasan Mahallesi Mercidabık Sokak No: 37 A Karatay / Konya
859 KARATAY ULUIRMAK NURANİYE C. Orhangazi Mahallesi Karaman Caddesi No:217 Karatay KONYA
860 KARATAY YANIK C. Hacısadık Mahallesi Hacı Hasan Başı Cadde No: 248 Karatay / Konya
861 KARATAY KUMKÖPRÜ YAVUZ SULTAN SELİM C. Doğuş Mahallesi Mehpare Sokak No: 9 Karatay / Konya
862 KARATAY YEDİLER MAH.SANCAK C. Hacı Hasan Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Cadde No: 64 Karatay / Konya
863 KARATAY YENİ DÖKÜMCÜLER ARAFAT C. Fevziçakmak Mahallesi 10606. Sokak No: 1 Karatay / Konya
864 KARATAY YENİ KUNDURACILAR SANAYİ C. Fevziçakmak Mahallesi Gökkuşağı Cadde Karatay / Konya
865 KARATAY YENİ ŞEKERCİLER SİT. C. Fevziçakmak Mahallesi 10450. Sokak No: 5 Karatay / Konya
866 KARATAY TOLLUOĞLU C. Akçeşme Mahallesi Pisili Sokak No: 1 Karatay / Konya
867 KARATAY ADEM SÖNÜKLER C. Erler Mahallesi Söğütcük Sokak No: 9 Karatay / Konya
868 KARATAY TAŞRA KARAASLAN ŞELALE C. Karaaslanüzümcü Mahallesi Şelale Cadde No: 104 Karatay / Konya
869 KARATAY SARIYAKUP HAMZAOĞLU C. Kerim Dede Mahallesi Hamit Efendi Sokak Karatay / Konya
870 KARATAY OBRUK MH. YENİCE C. YENİCE MAHALLESİ YENİCE ESKİ SOKAK KARATAY / KONYA
871 KARATAY ACIDORT MH. C. ACIDORT MAH. KARATAY KONYA
872 KARATAY AĞSAKLI MH. C. AĞSAKLI MAH. KARATAY KONYA
873 KARATAY AKÖRENKIŞLA MH. C. AKÖRENKIŞLA MAHALLESİ TOPRAKLIK SOKAK KARATAY / KONYA
874 KARATAY BAKIRTOLU MH. C. BAKIRTOLU MAHALLESİ BAKIRTOLU CADDE KARATAY / KONYA
875 KARATAY BAŞGÖTÜREN MH. C. BAŞGÖTÜREN MAHALLESİ BAŞGÖTÜREN ESKİ SOKAK KARATAY / KONYA
876 KARATAY BEŞAĞIL MH. C. BEŞAĞIL MAHALLESİ BEŞAĞIL CADDE KARATAY / KONYA
877 KARATAY BURUNKUYU MH. C. OBRUK MAHALLESİ BURUNKUYU SOKAK NO: 9 KARATAY / KONYA
878 KARATAY BÜYÜKBURNAK MH. C. BÜYÜKBURNAK MAHALLESİ BÜYÜKBBURNAK CADDE NO: 42 KARATAY / KONYA
879 KARATAY ÇENGİLTİ MH. C. ÇENGİLTİ MAHALLESİ ÇENGİLTİ CADDE KARATAY / KONYA
880 KARATAY DİVANLAR MH. C. DİVANLAR MAHALLESİ DİVANLAR SOKAK NO: 33 KARATAY / KONYA
881 KARATAY ERLER MH. C. Erler Mahallesi 14648. Sokak No: 7 Karatay / Konya
882 KARATAY ESENTEPE C. ESENTEPE MAHALLESİ 21802. SOKAK NO: 1 KARATAY / KONYA
883 KARATAY GÖÇÜ MH. C. GÖÇÜ MAHALLESİ GÖÇÜ ESKİ SOKAK NO: 22 KARATAY / KONYA
884 KARATAY HAYIROĞLU MH. C. HAYIROĞLU MAHALLESİ HAYIROĞLU CADDE KARATAY / KONYA
885 KARATAY İPEKLER MH. C. İPEKLER MAHALLESİ İPEKLER CADDE KARATAY / KONYA
886 KARATAY İSMİL MH. BÜYÜK C. İSMİL MAHALLESİ 100 SOKAK KARATAY / KONYA
887 KARATAY KAMERLİ KOLCA MH. C. OBRUK MAHALLESİ KEMERLİ KOLCA SOKAK NO: 18 A KARATAY / KONYA
888 KARATAY KARAKAYA MH. C. KARAKAYA MAHALLESİ KARAKAYA CADDE KARATAY / KONYA
889 KARATAY KATRANCI MH. C. KATRANCI MAH. KARATAY KONYA
890 KARATAY KIZÖREN MH. C. KIZÖREN MAHALLESİ KIZÖREN CADDE KARATAY / KONYA
891 KARATAY KÖSEALİ MH. C. KÖSEALİ MAHALLESİ KÖSEALİ ESKİ SOKAK KARATAY / KONYA
892 KARATAY OBRUK MH. C. OBRUK MAHALLESİ OBRUK(ESKİ) SOKAK KARATAY / KONYA
893 KARATAY ORTAKONAK MH. C. Ortakonak Mahallesi Salih Paşa Cadde No: 39 Karatay / Konya
894 KARATAY OVAKAVAĞI MH.C. OVAKAVAĞI MAHALLESİ OVAKAVAĞI CADDE KARATAY / KONYA
895 KARATAY SAKYATAN MH. C. Sakyatan Mahallesi Konya Ereğli Cadde No: 154 Karatay / Konya
896 KARATAY SURUÇ MH. C. SÜRÜÇ MAHALLESİ SÜRÜÇ ( ESKİ ) SOKAK NO: 74 KARATAY / KONYA
897 KARATAY ŞATIR MH. C. Şatır Mahallesi 14501. Sokak No: 37 Karatay / Konya
898 KARATAY YAĞLIBAYAT MH. C. YAĞLIBAYAT MAHALLESİ 21004. SOKAK KARATAY / KONYA
899 KARATAY YARMA MH. BÜYÜK C. FETİH MAHALLESİ FETİH CADDE NO: 201 KARATAY / KONYA
900 KARATAY YAVŞANKUYU MH. C. YAVŞANKUYU MAHALLESİ YAVŞANKUYU CADDE NO: 3 KARATAY / KONYA
901 KARATAY YENİKENT MH. C. YENİKENT MAHALLESİ YENİKENT ESKİ SOKAK NO: 15 KARATAY / KONYA
902 KARATAY ZİNCİRLİ MH. C. ZİNCİRLİ MAHALLESİ 20806. SOKAK NO: 1 KARATAY / KONYA
903 KARATAY SULTAN SELİM C. Aziziye Mahallesi Müze Alanı Cadde No: 1 Karatay / Konya
904 KARATAY SULTAN SELİM C. Aziziye Mahallesi Müze Alanı Cadde No: 1 Karatay / Konya
905 KULU Merkez Camii avlusu ve Belediye Meydanı Camikebir mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi
906 KULU Yeşil camii bahçesi/avlusu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gökmera Caddesi
907 KULU Köprübaşı Camii bahçesi/avlusu Karapınar Mahallesi
908 KULU Ulu Camii bahçesi/avlusu Karapınar Mahallesi Pazaryeri civarı
909 KULU Meydan camii bahçesi/avlusu Cumhuriyet Mahallesi
910 KULU Geylani Sanayii Camii avlusu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sanayii sitesi
911 KULU Öğretmenevleri Camii bahçe/avlusu Alparslan Mahallesi Öğretmenevleri Caddesi
912 KULU Avşaroğlu Camii Yenimahalle Kozanlı yolu üzeri
913 KULU Akşemseddin camii bahçesi/avlusu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
914 KULU Dinek Camii bahçesi/avlusu Dinek Mahallesi
915 KULU Değirmenözü Camii bahçesi/avlusu Değirmenözü Mahallesi Korutürk Caddesi
916 KULU Karapınar Camii bahçesi/avlusu Karapınar mahallesi
917 KULU Mevlana Camii bahçesi/avlusu Kemilaye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi
918 KULU Acıkuyu Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Acıkuyu Mahallesi
919 KULU Altılar Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Altılar mahallesi Merkez Sokak
920 KULU Arşıncı Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Arşıncı Mahallesi No:206
921 KULU Beşkardeş mahallesi Camii bahçesi/avlusu Beşkardeş Mahallesi
922 KULU Bozan mahallesi Camii bahçesi/avlusu Bozan Mahallesi
923 KULU Bozan Mahallesi Hüyük Camii bahçesi/avlusu Bozan mahalles Bozan Sokak
924 KULU Burunağıl mahallesi Camii bahçesi/avlusu Burunağıl mahallesi
925 KULU Canımana Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Canımana Mahallesi No:3
926 KULU Dipdede Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Dipdede Mahallesi
927 KULU Fevziye Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Fevziye Mahallesi Fevziye Sokak No.5
928 KULU Gökler Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Gökler Mahallesi
929 KULU Hisar Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Hisar Mahallesi Hisarköy Sokak
930 KULU Karacadağ Mahallesi Yukarı Camii bahçesi/avlusu Karacadağ Mahallesi
931 KULU Karacadağ Mahallesi Aşağı Camii bahçesi/avlusu Karacadağ Mahallesi Prof.Muammer Özsoy Sokak
932 KULU Karacadere Mahallesi Camii bahçesi avlusu Karacadere Mahallesi
933 KULU Kırkkuyu Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Kırkkuyu Mahallesi
934 KULU Kırkpınar mahallesi Camii bahçesi/avlusu Kırkpınar Mahallesi Kırkpınar Caddesi No:44/3
935 KULU Kozanlı Mahallesi Yeşil camii bahçesi/avlusu Kozanlı Mahallesi Hürriyet Caddesi
936 KULU Kozanlı Mahallesi Merkez Camii bahçesi/avlusu ve Belediye Meydanı Kozanlı Mahallesi Hürriyet Çıkmazı
937 KULU Kozanlı Mahallesi Fatih camii bahçesi/avlusu Kozanlı Kalealtı Mahallesi
938 KULU Kozanlı Mahallesi Saz Yaylası Camii bahçesi/avlusu Kozanlı Mahallesi Hürriyet Çıkmazı
939 KULU Kömüşini Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Kömüşini Mahallesi Fatih Sokak
940 KULU Köşker Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Köşker Mahallesi
941 KULU Mandıra Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Mandıra Mahallesi
942 KULU Ömeranlı Mahallesi Merkez Camii bahçesi/avlusu ve köy meydanı Ömeranlı Mahallesi Kazım karabekir Caddesi No:51
943 KULU Ömeranlı Mahallesi Selahaddin Eyyubi Camii bahçesi/avlusu Ömeranlı Mahallesi Ankara-Konya yolu üzeri
944 KULU Ömeranlı Mahallesi Sultan Selim Camii bahçesi/avlusu Ömeranlı Mahallesi
945 KULU Ömeranlı Mahallesi Evliya Camii bahçesi/avlusu Ömeranlı Mahallesi
946 KULU Ömeranlı Mahallesi Osmanlı Camii bahçesi/avlusu Ömeranlı Mahallesi
947 KULU Ömeranlı Mahallesi Yukarı Uzunkuyu Camii bahçesi/avlusu Ömeranlı Mahallesi Yukarı uzunukuyu Yaylası
948 KULU Ömeranlı Mahallesi Kırklar Camii bahçesi/avlusu Ömeranlı Mahallesi Kırklar Yaylası
949 KULU Sarıyayla Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Sarıyayla Mahallesi
950 KULU Seyitahmetli Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Seyitahmetli Mahallesi
951 KULU Soğukkuyu Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Soğukkuyu Mahallesi
952 KULU Tavlıören Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Tavlıören Mahallesi Tavlıören Sokak
953 KULU Tuzyaka Mahallesi Merkez Camii bahçesi/avlusu Tuzyaka Mahallesi Kemer Sokak
954 KULU Tuzyaka Mahallesi Tevfikağa Camii bahçesi/avlusu Tuzyaka Mahallesi Çağdaş Sokak
955 KULU Tuzyaka Mahallesi Hatip Camii bahçesi/avlusu Tuzyaka Mahallesi Menekşe Sokak
956 KULU Yaraşlı Mahallesi Merkez Camii bahçesi/avlusu Yaraşlı Mahallesi
957 KULU Yaraşlı Mahallesi Akşemseddin Camii bahçesi/avlusu Yaraşlı Mahallesi Yaraşlı Sokak
958 KULU Yazıçayır mahallesi Camii bahçesi/avlusu Yazıçayır mahallesi
959 KULU Yeşiltepe Mahallesi Camii bahçesi/avlusu Yeşiltepe Mahallesi
960 KULU Yeşilyurt Mahallesi Camii bahçe/avlusu Yeşilyurt Mahallesi
961 KULU Zincirlikuyu Mahallesi Merkez Camii bahçesi/avlusu Zincirlikuyu Mahallesi
962 KULU Zincirlikuyu Mahallesi Adalı Camii bahçesi/avlusu Zincirlikuyu Mahallesi Adalı Yaylası
963 MERAM MUHACİR PAZARI Pirebi Mahallesi
Meram / KONYA
964 MERAM KONYA AHMET YESEVİ C. Karahüyük Mahallesi
Akçadağ Sokak No: 1
Meram / Konya
965 MERAM ALAKOVA AYBAHÇE PARSELLER C. Alakova Mahallesi
15364. Sokak No: 5
Meram / Konya
966 MERAM ALAKOVA MH.C. Alakova Mahallesi
Dostluk Cadde No: 33
Meram / Konya
967 MERAM SULTAN ALPASLAN C. Alpaslan Mahallesi
Meram Fenlisesi Cadde No: 20
Meram / Konya
968 MERAM AŞKAN MH.UHUT C. Aşkan Mahallesi
Selçuk Sokak No: 2
Meram / Konya
969 MERAM BATI HADİMİ HZ.MEVLANA C. Uluğbey Mahallesi
Aslangazi Sokak No: 16
Meram / Konya
970 MERAM BEYBES MH.C. Hatıp Mahallesi
Beybes Cadde No: 100
Meram / Konya
971 MERAM ÇARIKLAR C. Çarıklar Mahallesi
Vatan Cadde No: 3
Meram / Konya
972 MERAM ÇAYIRBAĞI MH.KURS C. Çayırbağı Köyü
Meram / Konya
973 MERAM DERE EMİRLER C. Dere Mahallesi
Elektrik Cadde No: 245
Meram / Konya
974 MERAM DURSUN FAKİH TAHİRPAŞA C. Sahibata Mahallesi
Mimar Muzaffer Cadde No: 39
Meram / Konya
975 MERAM İNLİCE MH.BÜYÜK C. İnlice Mahallesi
İnlice Cadde No: 1
Meram / Konya
976 MERAM FİRDEVS C. Yaka Mahallesi
Kumyurt Sokak No: 6
Meram / Konya
977 MERAM GAZANFER MH.HACI İSHAK C. Uluırmak Mahallesi
Karamanoğlu Kasımbey Sokak No: 64
Meram / Konya
978 MERAM GÖDENE MH.YENİ C. Gödene Mahallesi
17371 Sokak No: 9
Meram / Konya
979 MERAM HATİP SEYRANTEPE KURS C. Gödene Mahallesi
Mavigök Cadde No: 1
Meram / Konya
980 MERAM HOCA AHMET FAKİH C. Melikşah Mahallesi
Hocafakıh Cadde No: 57
Meram / Konya
981 MERAM HOCAHASAN C. Sahibata Mahallesi
Kazım Karabekir Cadde No: 15
Meram / Konya
982 MERAM HUZUREVİ C. Köyceğiz Mahallesi
Köyceğiz Cadde No: 68 /2
Meram / Konya
983 MERAM HZ.HALİT C. Havzan Mahallesi
Şehir Cadde No: 17
Meram / Konya
984 MERAM HZ.NUH C. Lalebahçe Mahallesi
Çarşıköy Sokak No: 9
Meram / Konya
985 MERAM KAPU C. Sahibata Mahallesi
Kapı Cami Sokak No: 1
Meram / Konya
986 MERAM KAŞINHANI FATİH C. Kaşınhanı Mahallesi
Abdülmecit Cadde No: 3
Meram / Konya
987 MERAM KAYIMKAYA C. Havzan Mahallesi
Temizci Sokak No: 2
Meram / Konya
988 MERAM KAŞINHANI MRK.C. Kaşınhanı İstasyon Mahallesi
Cumhuriyet Sokak No: 9
Meram / Konya
989 MERAM KOZAĞAÇ MH.YENİ C. Kozağaç Mahallesi
Akasya Sokak No: 1
Meram / Konya
990 MERAM KROM MAĞNEZİT C. Durunday Mahallesi
Dutlu Cadde No: 139 /1
Meram / Konya
991 MERAM KÜÇÜK KOVANAĞZI KUBA C. Hadimi Mahallesi
Küçük Kovanağzı Cadde No: 134
Meram / Konya
992 MERAM MAMURİYE MH.MAMURİYE C. Konevi Mahallesi
Alem Sokak No: 27
Meram / Konya
993 MERAM RIFAT BÖREKÇİ C. Hadimi Mahallesi
Küreçayı Sokak No: 73
Meram / Konya
994 MERAM SAHİBATA C. Sahibata Mahallesi
Sahibiata Cadde No: 91
Meram / Konya
995 MERAM SEKİNE HATUN C. Kovanağzı Mahallesi
Çakılharmanlar Cadde No: 103 /1
Meram / Konya
996 MERAM SIDIKA HATUN C. Havzan Mahallesi
Dokuzpınar Sokak No: 11
Meram / Konya
997 MERAM ALİ ULVİ KURUCU C. Kozağaç Mahallesi
Karaağaç Sokak No: 25
Meram / Konya
998 MERAM ŞEKER FABRİKASI C. Melikşah Mahallesi
Beyşehir Cadde No: 49
Meram / Konya
999 MERAM ŞIH ÖMER VELİ HZ.C. Harmancık Mahallesi
Samuray Sokak No: 3
Meram / Konya
1000 MERAM TOKİ ENSAR C. Gödene Mahallesi
Şaheser Sokak No: 6
Meram / Konya
1001 MERAM TOKİ HİCRET C. Gödene Mahallesi
Sultan Ahmet Sokak No: 3
Meram / Konya
1002 MERAM UZUNHARMANLAR İĞDELİ C. Tırılırmak Mahallesi
Cuha Sokak No: 5
Meram / Konya
1003 MERAM YUNUS EMRE FATİH C. Yaka Mahallesi
Sancaklıbey Sokak No: 19
Meram / Konya
1004 MERAM YÜKSEK İSLAM ENSTİTÜSÜ C. Aşkan Mahallesi
Yenimeram Cadde No: 136 /1
Meram / Konya
1005 MERAM KÜMBETLİ YAKA C. Yaka Mahallesi
Yaka Cd. No:165
Meram / Konya
1006 MERAM SELBASAN SÜRÜCÜ AHMET C. Büyük Kovanağzı Mahallesi
Panel Sokak No: 25
Meram / Konya
1007 MERAM KALFALAR SALI PAZARI Kalfalar Mahallesi
Şevkiabat Sk. No:3
Meram / Konya
1008 MERAM ULUIRMAK CEVRE YOLU ESER C. Yaylapınar Mahallesi
Çizmeci Sokak No: 1
Meram / Konya
1009 MERAM YAYLAPINAR KAŞ C. Yaylapınar Mahallesi
Kaş Cadde No: 33
Meram / Konya
1010 MERAM ALSANCAK C. Alakova Mahallesi
Alsancak Cadde No: 64
Meram / Konya
1011 MERAM İMAMI ŞARANİ C. Yaylapınar Mahallesi
Fidanlık Cadde No: 133
Meram / Konya
1012 MERAM UZUNHARMANLAR MURADİYE C. Uzunharmanlar Mahallesi
Gelinli Sokak No: 13
Meram / Konya
1013 MERAM BAYAT MH.C. Bayat Mahallesi
23102. Sokak No: 7
Meram / Konya
1014 MERAM BOTSA MH.CUMA C. Botsa Mahallesi
24070. Sokak No: 79
Meram / Konya
1015 MERAM ÇOMAKLAR MH.C. Çomaklar Mahallesi
Çomaklar Cadde No: 6
Meram / Konya
1016 MERAM ÇUKURÇİMEN MH.C. Çukurçimen Mahallesi
23851. Sokak No: 42
Meram / Konya
1017 MERAM ERENKAYA MH.C. Erenkaya Mahallesi
24252. Sokak No: 15
Meram / Konya
1018 MERAM EVLİYA TEKKE MH.C. Evliyatekke Mahallesi
24150. Sokak No: 42
Meram / Konya
1019 MERAM HASANŞEYH MH.C. Hasanşeyh Mahallesi
Hasanşeyh Cadde No: 1
Meram / Konya
1020 MERAM HATUNSARAY MH.C. Hatunsaray Mahallesi
Güzelkılınç Cadde No: 62
Meram / Konya
1021 MERAM İKİ PINAR MH.C. İkipınar Mahallesi
24006. Sokak No: 1
Meram / Konya
1022 MERAM KARAAĞAÇ MH.EYYÜP EL ENSARİ C. Karaağaç Mahallesi
23257. Sokak No: 17
Meram / Konya
1023 MERAM KARADİĞİN C. Karadiğin Mahallesi
Keykubat Cadde No: 13 A
Meram / Konya
1024 MERAM KARADİĞİN MH.PARTDEDE C. [ D ] Karadiğinderesi Mahallesi
17700 Sokak No: 22
Meram / Konya
1025 MERAM KAVAK MH.BÜYÜK C. Kavak Mahallesi
23306. Sokak No: 9
Meram / Konya
1026 MERAM KAYADİBİ MH.C. Kayadibi Mahallesi
23903. Sokak No: 10
Meram / Konya
1027 MERAM KAYALI MH.C. Kayalı Mahallesi
Kayalı Cadde No: 8
Meram / Konya
1028 MERAM KAYHÜYÜK MH. C. Kayıhüyük Mahallesi
23158. Sokak No: 3
Meram / Konya
1029 MERAM KİLİSTRA MH.C. Kilistra Mahallesi
24206. Sokak No: 17
Meram / Konya
1030 MERAM KUMRALI MH.C. Kumralı Mahallesi
Kumralı Cadde No: 23
Meram / Konya
1031 MERAM SADIKLAR MH.C. Sadıklar Mahallesi
Sadıklar Cadde No: 1
Meram / Konya
1032 MERAM SAĞLIK MH. BÜYÜK C. Sağlık Mahallesi
Sağlık Cadde No: 46
Meram / Konya
1033 MERAM SARIKIZ MH.C. Sarıkız Mahallesi
Sarıkız Cadde No: 1
Meram / Konya
1034 MERAM SEFAKÖY MH.İĞRET C. Sefaköy Mahallesi
24564. Sokak No: 12
Meram / Konya
1035 MERAM YATAĞAN MH.C. Yatağan Mahallesi
24510. Sokak No: 21
Meram / Konya
1036 MERAM YEŞİLDERE MH. YUKARI C. Yeşildere Mahallesi
23950. Sokak No: 26
Meram / Konya
1037 MERAM YEŞİLTEKKE MH.C. Yeşiltekke Mahallesi
23800. Sokak No: 4
Meram / Konya
1038 MERAM KIZILÖREN MH.BÜYÜK C [ C ] KIZILÖREN
1039 MERAM KÜÇÜKKOVANAĞZI SEMT PAZARI KÜÇÜK KOVANAĞZI MAH. ÇİMENDERE SOK. 38 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı
1040 MERAM HACI İSHAK GAZEZLER Furkan Dede Caddesi
1041 MERAM BORUKTOLU MAHALLESİ ASLIM CAMİ BORUKTOLU
1042 MERAM ÇOMAKLI MH.C ÇOMAKLI MH.C
1043 MERAM ALPARSLAN PAZARTESİ SEMT PAZARI ALPASLAN MAH. HUZURKENT SOK. MERAM FEN LİSESİ ARKASI
1044 SARAYÖNÜ SARAYÖNÜ STADYUMU Batı İstasyon Mahallesi Demirciler Caddesi Sarayönü / Konya
1045 SARAYÖNÜ SARAYÖNÜ BELEDİYESİ OTOPARKI Doğu İstasyon Mahallesi Nezir Büyükcengiz cad. No: 33 ADESE Karşısı Sarayönü / Konya
1046 SARAYÖNÜ LADİK MAHALLESİ ÇALIBAĞ MEVKİİ Ladik mahallesi Çalıbağ Mevki Sarayönü / Konya
1047 SARAYÖNÜ LADİK MAHALLESİ STADYUM Ladik Mahallesi 150368 Sokak No: 3 Sarayönü / Konya
1048 SARAYÖNÜ KADIOĞLU MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ VE KUZEY TARAFI Kadıoğlu Mahallesi 150754. Sokak No: 1 Sarayönü / Konya
1049 SARAYÖNÜ ÇEŞMELİSEBİL MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ VE DOĞU TARAFI Çeşmelisebil Mahallesi Çeşmelisebil Cadde No: 32 Sarayönü / Konya
1050 SARAYÖNÜ GÖZLÜ MAHALLESİ YENİ CAMİ BAHÇESİ Gözlü Mahallesi 150163. Sokak No: 2 Sarayönü / Konya
1051 SARAYÖNÜ BAŞHÜYÜK MAH. BÜYÜK CAMİİ BAHÇESİ VE BATI ALANI Başhüyük Mahallesi Gazi Hızır Cadde No: 56 Sarayönü / Konya
1052 SARAYÖNÜ KURŞUNLU MAHALLESİ HALI SAHA Kurşunlu Mahallesi Konevi Caddesi Şehit Fatih Sokak İlköğretim Okulu Yanı Sarayönü / Konya
1053 SARAYÖNÜ GÖZLÜ T.İ.M. BAHÇESİ Gözlü Mahallesi 150189. Sokak No: 2 /9 Sarayönü / Konya
1054 SARAYÖNÜ KONUKLAR T.İ.M. BAHÇESİ Hatip Mahallesi Konuklar Cadde No: 70 Sarayönü / Konya
1055 SELÇUKLU 1.ORGANİZE SANAYİ SARAY C. Horozluhanosb Mahallesi İstikamet Cadde No: 5 /1 Selçuklu / Konya
1056 SELÇUKLU 15 TEMMUZ ŞEHİTLER C. Yazır Mahallesi Güllünar Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1057 SELÇUKLU 2.ORGANİZE C. Büyükkayacıkosb Mahallesi Evrenköy Cadde No: 12 /1 Selçuklu / Konya
1058 SELÇUKLU 3.ORGANİZE SANAYİ C. Büyükkayacık Mahallesi Ankara Cadde No: 205 B Selçuklu / Konya
1059 SELÇUKLU ABDULHAMİT C. Buhara Mahallesi Ammar Sokak No: 11 Selçuklu / Konya
1060 SELÇUKLU ADNAN MENDERES C. Feritpaşa Mahallesi Kule Cadde No: 5 Selçuklu / Konya
1061 SELÇUKLU ADNAN SÜRMEGÖZ NİŞANTAŞ KÖŞE (SARI)C. Nişantaş Mahallesi Sitre Sokak No: 3 Selçuklu / Konya
1062 SELÇUKLU AĞAÇİŞLERİ SANAYİ C. Horozluhan mahallesi.Başkışla sokak.Ağaç işleri Sanayii
1063 SELÇUKLU AHMEDİ ŞERİF C. Hüsamettin Çelebi Mahallesi Elyazı Sokak No: 6 Selçuklu / Konya
1064 SELÇUKLU AHMEDİYE C. Selçuk Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Cadde No: 19 A Selçuklu / Konya
1065 SELÇUKLU AKABE C. Hüsamettin Çelebi Mahallesi Kalemkaya Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1066 SELÇUKLU ALAADDİN C. İhsaniye Mahallesi Alaaddin Bulvar No: 64 Selçuklu / Konya
1067 SELÇUKLU ALBAŞOĞLU C. Mehmet Akif Mahallesi Kayakent Sokak No: 2 Selçuklu / Konya
1068 SELÇUKLU ALEMDAR C. Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Cadde No: 105 A Selçuklu / Konya
1069 SELÇUKLU ALEMDAR SULTAN C. Şeker Mah.Taşova Sok.
1070 SELÇUKLU ALİYA İZZET BEGOVİÇ C. Hacıkaymak Mahallesi Eski Sille Cadde No: 44 Selçuklu / Konya
1071 SELÇUKLU ANADOLU TEKNİK SAN.C. Horozluhan Mahallesi Burak Sokak No: 6 Selçuklu / Konya
1072 SELÇUKLU ARAFAT C. Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Cadde No: 1 Selçuklu / Konya
1073 SELÇUKLU ASHABI SUFFE C. Parsana Mahallesi Belkıs Sokak No: 23 Selçuklu / Konya
1074 SELÇUKLU AZİMKAYA C. Feritpaşa Mahallesi Mıhcıdede Sokak No: 1 E Selçuklu / Konya
1075 SELÇUKLU AZİZ MAHMUT HÜDAYİ C. Horozluhan Mahallesi Dr.sadık Ahmet Cadde No: 62 Selçuklu / Konya
1076 SELÇUKLU BAĞLARBAŞI C. Selahaddini Eyyubi Mahallesi Arifhane Sokak No: 3 Selçuklu / Konya
1077 SELÇUKLU BASTONLU C. Buhara Mahallesi Ovadüzü sokak No: 8 Selçuklu / Konya
1078 SELÇUKLU BAŞAREBEY C. Ferhuniye Mahallesi Başarabey Sokak No: 3 Selçuklu / Konya
1079 SELÇUKLU BAŞBAKANLIK 2016 TOKİ C. Beyhekim Mahallesi Gülsarayı Sokak No: 8 Selçuklu / Konya
1080 SELÇUKLU BAŞERLER C. Erenköy Mahallesi Günkapısı Sokak No: 2 Selçuklu / Konya
1081 SELÇUKLU BAYRAKTAR C. Esenler Mahallesi Bağdat Sokak No: 19 Selçuklu / Konya
1082 SELÇUKLU BELEDİYE SARAYI C. Nişantaş Mahallesi Kemerli Cadde No: 30 Selçuklu / Konya
1083 SELÇUKLU BEYAZİD C Yazır Mahallesi Dr Sıddık Özmerzifonlu Cadde No: 7 Selçuklu / Konya
1084 SELÇUKLU BEYHEKİM C. İhsaniye Mahallesi Şair Yurdakul Sokak No: 2 Selçuklu / Konya
1085 SELÇUKLU BİLALİ HABEŞİ C. Dumlupınar Mahallesi Uygarlık Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1086 SELÇUKLU BOSNA HERSEK MH.HACI AHMET CEVAT AKKAYA C. Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Cadde No: 30 Selçuklu / Konya
1087 SELÇUKLU BOSNA HERSEK ULU C. Bosna Hersek Mahallesi Işıklar Sokak No: 27 Selçuklu / Konya
1088 SELÇUKLU BOSNA HERSEK YUNUS EMRE C. Bosna Hersek Mahallesi Şenay Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1089 SELÇUKLU BUHARA MH. MEHMET CANDAN C. Buhara Mahallesi Hısım Sokak No: 12 Selçuklu / Konya
1090 SELÇUKLU BUHARA NUR C. Buhara Mahallesi Atay Sokak No: 13 Selçuklu / Konya
1091 SELÇUKLU CİHANGİR C. Hanaybaşı Mahallesi Bina Sokak No: 26 Selçuklu / Konya
1092 SELÇUKLU CUMHURİYET MEVLANA C. Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Bahattin Küçüktonbak Sokak No: 7 Selçuklu / Konya
1093 SELÇUKLU ÇINAR C. Selçuk Mahallesi Deruni Sokak No: 15 Selçuklu / Konya
1094 SELÇUKLU ÇINARLI C. Erenköy Mahallesi Diriliş Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1095 SELÇUKLU ÇİMENTO FAB.C. Horozluhan Mahallesi Baldede Sokak No: 2 A Selçuklu / Konya
1096 SELÇUKLU DUMLUPINAR C. Dumlupınar Mahallesi Köstence Sokak No: 6 Selçuklu / Konya
1097 SELÇUKLU EBUZER GIFFARİ C. Hüsamettin Çelebi Mahallesi Kurucuova Sokak No: 57 Selçuklu / Konya
1098 SELÇUKLU ECDAT C. Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak No: 11 Selçuklu / Konya
1099 SELÇUKLU ELMALI HAMDİ YAZIR C. Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Cadde No: 1 A Selçuklu / Konya
1100 SELÇUKLU ELMAS KÜLLİYESİ C. Kılınçarslan Mahallesi Adakale Cadde No: 11 Selçuklu / Konya
1101 SELÇUKLU ERENKÖY NUHOĞLU C. Erenköy Mahallesi Davet Sokak No: 6 A Selçuklu / Konya
1102 SELÇUKLU ERENKÖY TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCA C. Mehmet Akif Mahallesi Kutup Cadde No: 2 Selçuklu / Konya
1103 SELÇUKLU ESSALİHİN C. Sancak Mahallesi Kınalıkeklik Sokak No: 4 Selçuklu / Konya
1104 SELÇUKLU EYÜP SULTAN C. Binkonutlar Mahallesi Eyüpsultan Cadde No: 14 D Selçuklu / Konya
1105 SELÇUKLU FARİSİ BAĞDADİ C. Hanaybaşı Mahallesi Anadolu Cadde No: 10 Selçuklu / Konya
1106 SELÇUKLU FERHUNİYE HACIKAYMAK C. Ferhuniye Mahallesi Hastane Cadde No: 19 Selçuklu / Konya
1107 SELÇUKLU GÜLİSTAN PARSELLERİ C. Selahaddini Eyyubi Mahallesi Nurullah Sokak No: 12 A Selçuklu / Konya
1108 SELÇUKLU GÜLŞEN HATUN C. Erenköy Mahallesi Sancaktar Sokak No: 9 Selçuklu / Konya
1109 SELÇUKLU HACI KADİR UZ C. Sakarya Mahallesi Şehitlik Cadde No: 8 Selçuklu / Konya
1110 SELÇUKLU HACI TAHİR BÜYÜKKÖRÜKCÜ C. Büyükkayacıkosb Mahallesi Evrenköy Cadde No: 12 D Selçuklu / Konya
1111 SELÇUKLU HACI VEYİSZADE C. Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Cadde No: 39 Selçuklu / Konya
1112 SELÇUKLU HADİMİ C. Şeyh Şamil Mahallesi Tatbik Sokak No: 10 Selçuklu / Konya
1113 SELÇUKLU HAFIZ HALİL NECATİ COŞAN C. Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Cadde No: 33 B Selçuklu / Konya
1114 SELÇUKLU HAFIZA LEYLA C. Hanaybaşı Mahallesi Hicran Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1115 SELÇUKLU HAL C. Musalla Bağları Mahallesi Hal 1 Sokak No: 56 Selçuklu / Konya
1116 SELÇUKLU HALİL İBRAHİM C. Yazır Mahallesi İyikan Sokak No: 3 Selçuklu / Konya
1117 SELÇUKLU HALİT BİN VELİD C. Büyükkayacıkosb Mahallesi Güzelkonak Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1118 SELÇUKLU HAMİDULLAH C. Bedir Mahallesi Kuzey Sokak No: 10 Selçuklu / Konya
1119 SELÇUKLU HAMZA YILMAZ C. Akşemsettin Mahallesi Genç Osman Cadde No: 41 Selçuklu / Konya
1120 SELÇUKLU HANAYBAŞI ŞEHİTLER C. Akşemsettin Mahallesi Pınarbaşı Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1121 SELÇUKLU HAZRETİ YUNUS C. Mehmet Akif Mahallesi Mübadele Sokak No: 14 Selçuklu / Konya
1122 SELÇUKLU HİMMET KAYAN C. Hanaybaşı Mahallesi Hürmetli Sokak No: 3 Selçuklu / Konya
1123 SELÇUKLU HİZMETKENT C. Bosna Hersek Mahallesi Elçibey Sokak No: 10 Selçuklu / Konya
1124 SELÇUKLU HOCACİHAN ANADOLU İ.H.L. İ.F. ÇEREZCİ TATBİKAT C. Akşemsettin Mahallesi Pınarhisar Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1125 SELÇUKLU HOCACİHAN ZÜLFİKAR C. Hocacihan Mahallesi Saray Cadde No: 17 Selçuklu / Konya
1126 SELÇUKLU HUZUR C. Selahaddin Eyyubi Mh. Ahmet Yesevi Cd.No:1/1 Selçuklu/KONYA
1127 SELÇUKLU HZ. İSMAİL C. Şeyh Şamil Mahallesi Tacer Sokak No: 5 Selçuklu / Konya
1128 SELÇUKLU HZ.EYYÜB C. Yazır Mahallesi Hasret Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1129 SELÇUKLU HZ.HUZEYFE C. Yazır Mahallesi Ordu Sokak No: 6 Selçuklu / Konya
1130 SELÇUKLU İBRAHİM HAKKI KONYALI C. Bosna Hersek Mahallesi Osmanlı Cadde No: 6 Selçuklu / Konya
1131 SELÇUKLU İHVAN SİTESİ C. Erenköy Mahallesi Kuruçay Sokak No: 18 A Selçuklu / Konya
1132 SELÇUKLU İMAMI RABBANİ C. Sakarya Mahallesi Ahmet Kabaklı Cadde No: 11 Selçuklu / Konya
1133 SELÇUKLU İMAMOĞLU C. Feritpaşa Mahallesi Y.müh.ümitbahadırtürk Sokak No: 26 D Selçuklu / Konya
1134 SELÇUKLU İTİSAM ANADOLU C. Kosova Mahallesi Salihdede Sokak No: 4 C Selçuklu / Konya
1135 SELÇUKLU KAMPÜS C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ SELÇUKLU /KONYA
1136 SELÇUKLU KARATAY SANAYİ NUR C. Fatih Mahallesi Başlamış Sokak No: 40 Selçuklu / Konya
1137 SELÇUKLU KAŞGARLI HİCRET C. Malazgirt Mahallesi Sarayburnu Cadde No: 1 Selçuklu / Konya
1138 SELÇUKLU KAYACIK SULTAN REYHANİ C. Büyükkayacık Mahallesi Eski Ankara Cadde No: 23 Selçuklu / Konya
1139 SELÇUKLU KAYALAR C. Bosna Hersek Mahallesi Şehit Ersen Şeker Cadde Selçuklu / Konya
1140 SELÇUKLU KEMAL ONSUN C. Ferhuniye Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Cadde No: 24 Selçuklu / Konya
1141 SELÇUKLU KİBRİT C. Kılınçarslan Mahallesi Emindede Sokak No: 6 Selçuklu / Konya
1142 SELÇUKLU KOCAKONUT C. Sancak Mah.Taşçılar sk.14
1143 SELÇUKLU KOCATEPE ULU C. Cumhuriyet Mahallesi Yeşilyalı Cadde No: 21 Selçuklu / Konya
1144 SELÇUKLU KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESCİDİ Akademi Mahallesi Yeni İstanbul Cadde No: 235/1 Selçuklu / Konya
1145 SELÇUKLU KOS NASRETTİN HOCA C. Büyükkayacıkosb Mahallesi Kuddusi Cadde No: 3 Selçuklu / Konya
1146 SELÇUKLU KÖY HİZMETLERİ 2.BÖLGE C. Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Cadde No: 72 A Selçuklu / Konya
1147 SELÇUKLU KUNDURACILAR SAN.C. Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak No: 48 Selçuklu / Konya
1148 SELÇUKLU KURTUBA C. Buhara Mahallesi Nişancı Sokak No: 10 Selçuklu / Konya
1149 SELÇUKLU M.AKİF ERSOY C. Şeker Mahallesi Hocaköy Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1150 SELÇUKLU M.T.A KATİP ÇELEBİ C. Sancak Mahallesi Dönerli Sokak No: 12 Selçuklu / Konya
1151 SELÇUKLU MAHRUKATÇILAR C. mehmet akif mah.ormandağı sok.no:2/a selçuklu-KONYA
1152 SELÇUKLU MALAZGİRT C. Malazgirt Mahallesi Mehtap Cadde No: 3 Selçuklu / Konya
1153 SELÇUKLU MALAZGİRT MH. KUBA C. Malazgirt Mahallesi Rena Sokak No: 9 Selçuklu / Konya
1154 SELÇUKLU MANİFATURACILAR C. Musalla Bağları Mahallesi Uludağ Sokak No: 38 Selçuklu / Konya
1155 SELÇUKLU MARANGOZLAR SANAYİ EMEK C. Horozluhan Mahallesi Aksu Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1156 SELÇUKLU MEHMET ÇAL C. HOCACİHAN HACILAR MAH.İSFAHAN SK. SELÇUKLU
1157 SELÇUKLU MEHMET DALAN C. Esenler Mahallesi Horasan Sokak No: 10 Selçuklu / Konya
1158 SELÇUKLU MEHMET IŞIKÇEVİREN C. Kosova Mahallesi İkigöz Sokak No: 2 Selçuklu / Konya
1159 SELÇUKLU MEHMET KATIRCI C. Feritpaşa Mahallesi Buhari Sokak No: 9 Selçuklu / Konya
1160 SELÇUKLU MERKEZSEV SOSYAL TESİSLERİ MERKEZSEV SOSYAL TESİSLERİ 29448 ADA,1 PARSEL SİLLE AK MAH.
1161 SELÇUKLU MESCİDİ KUBA C. Hocacihan Mahallesi Saray Cadde No: 121 Selçuklu / Konya
1162 SELÇUKLU MEVLANA CELALETTİN RUMİ C. Mehmet Akif Mahallesi Vehbi Efendi Caddesi Özalknt siteleri SELÇUKLU-KONYA
1163 SELÇUKLU MISIRLIOĞLU C. Sille Ak Mahallesi Pürnür Sokak No: 23 Selçuklu / Konya
1164 SELÇUKLU MİMARSİNAN C. Aydınlıkevler Mahallesi Ziya Ülhak Cadde No: 23 Selçuklu / Konya
1165 SELÇUKLU MİNA C. AKINCILAR MAH.SÖZER SOKAK 6 SELÇUKLU KONYA
1166 SELÇUKLU MOBİLYACILAR MUTE C. Horozluhan Mahallesi Cihanpınar Sokak No: 46 Selçuklu / Konya
1167 SELÇUKLU MOTORLU VASITALAR SANAYİ C. Fatih Mahallesi Güçlüler Sokak No: 2 Selçuklu / Konya
1168 SELÇUKLU MUSALLA MEZARLIĞI NAMAZGAH Feritpaşa Mahallesi Sarıhan Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1169 SELÇUKLU MUSALLABAĞLARI YEŞİL C. Musalla Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sokak No: 37 Selçuklu / Konya
1170 SELÇUKLU MUSTAFA ADİLE KAĞNICI C. Beyhekim Mahallesi Bostan Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1171 SELÇUKLU NEBAHAT HİLMİ BÜYÜKKÜREKÇÜ ANADOLU İ.H.L.TATBİKAT C. Bosna Hersek Mahallesi Büyük Hizmet Cadde No: 1 Selçuklu / Konya
1172 SELÇUKLU OSMANLI C. Horozluhan Mahallesi Cihadiye Sokak No: 14 Selçuklu / Konya
1173 SELÇUKLU OTOGAR ZEKİ ALTINDAĞ C. Yazır Mahallesi Beyazkaranfil Sokak No: 10 Selçuklu / Konya
1174 SELÇUKLU ÖZALAN C. Esenler Mahallesi Ayrılık Sokak No: 5 Selçuklu / Konya
1175 SELÇUKLU ÖZDİLEK C. Işıklar Mahallesi Hikmet Özdilek Sokak No: 7 Selçuklu / Konya
1176 SELÇUKLU PARSANA MUSTAFA KOYUNCU C. Parsana Mahallesi Beyhekim Cadde No: 49 Selçuklu / Konya
1177 SELÇUKLU PINAR C. Horozluhan Mahallesi Ankara Cadde No: 147 Selçuklu / Konya
1178 SELÇUKLU RAMAZANOĞLU C. Erenköy Mahallesi Karlıbel Cadde No: 24 Selçuklu / Konya
1179 SELÇUKLU SAKARYA C. Sakarya Mahallesi Pak Sokak No: 2 Selçuklu / Konya
1180 SELÇUKLU SANCAK C. Sancak Mahallesi Veysel Karani Cadde No: 1 Selçuklu / Konya
1181 SELÇUKLU SANCAK HZ.ALİ C. Kosova Mahallesi Hanedar Sokak No: 10 Selçuklu / Konya
1182 SELÇUKLU SANCAKTEPE HELVACI HACI YUSUF C. Sancak Mahallesi Taçmahal Cadde No: 41 Selçuklu / Konya
1183 SELÇUKLU SAYAR C. İhsaniye Mahallesi İsmail Habib Sokak No: 4 Selçuklu / Konya
1184 SELÇUKLU SELÇUK C. Işıklar Mahallesi Telafuz Sokak No: 4 Selçuklu / Konya
1185 SELÇUKLU SELÇUK SANAYİ C. Horozluhan Mahallesi Ahievran Cadde No: 1 Selçuklu / Konya
1186 SELÇUKLU SELÇUK SARI C. Şeker Mahallesi Uzunyol Sokak No: 24 Selçuklu / Konya
1187 SELÇUKLU SELÇUKLU C. Bedir Mh.Ataseven Cd.Halıören sk. No 17 SELÇUKLU/ KONYA
1188 SELÇUKLU SELÇUKLU KÜLLİYESİ HZ. EBUBEKİR C. Selçuk Mahallesi Birinci Sokak No: 23 Selçuklu / Konya
1189 SELÇUKLU SELÇUKLU MERKEZ C. Şeyh Şamil Mahallesi Eylül Sokak No: 9 Selçuklu / Konya
1190 SELÇUKLU SİLLE ÇAYBAŞI C. Sille Mahallesi Hükümet Cadde No: 50 Selçuklu / Konya
1191 SELÇUKLU SİLLE ERENKÖY C. Erenköy Mahallesi Huzur Sokak No: 32 Selçuklu / Konya
1192 SELÇUKLU SİLLE ESENTEPE C. Erenköy Mahallesi Palamut Sokak No: 26 Selçuklu / Konya
1193 SELÇUKLU ŞAZİBEY AK C. Ferhuniye Mahallesi Alaaddin Bulvar No: 21 Selçuklu / Konya
1194 SELÇUKLU ŞEHİTLER C. Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak No: 80 Selçuklu / Konya
1195 SELÇUKLU ŞEKER MH.YUNUSEMRE C. Selçuk Mahallesi Sırmakeş Sokak No: 7 Selçuklu / Konya
1196 SELÇUKLU ŞİRİN EVLER C. Sille Ak Mahallesi Atilla Sokak No: 2 Selçuklu / Konya
1197 SELÇUKLU ŞÜKRÜ COPLAN C. Malazgirt Mahallesi Sarayburnu Cadde No: 1 Selçuklu / Konya
1198 SELÇUKLU T.E.K. C. Sancak Mahallesi Zümrüt Sokak No: 2 Selçuklu / Konya
1199 SELÇUKLU TAHİR TOSUN C. Erenköy Mahallesi Petekte Sokak No: 9 Selçuklu / Konya
1200 SELÇUKLU TEKSTİL PAZARI ELMALI HAMDİ C. Musalla Bağları Mahallesi Turgutreis Sokak No: 20 Selçuklu / Konya
1201 SELÇUKLU TERZİOĞLU C. Erenköy Mahallesi Terzioğlu Sokak No: 14 Selçuklu / Konya
1202 SELÇUKLU TEVHİD C. Buhara Mahallesi Dokumalı Sokak No: 30 Selçuklu / Konya
1203 SELÇUKLU TEVHİDE ANNE NİŞANTAŞ YEŞİL C. Nişantaş Mahallesi Dr.m.hulusi Baybal Cadde No: 14 Selçuklu / Konya
1204 SELÇUKLU TÖMEK MH. FATİH C. Tömek Mahallesi ANKARANo: 380 Selçuklu / Konya
1205 SELÇUKLU TUĞBA C. Kosova Mahallesi Veysel Karani Cadde No: 169 Selçuklu / Konya
1206 SELÇUKLU TÜMOSAN FAB.C. Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Cadde No: 7 Selçuklu / Konya
1207 SELÇUKLU TÜMOSAN LOJMANLARI C. Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Cadde No: 7 Selçuklu / Konya
1208 SELÇUKLU UHUT C. Bedir Mahallesi Ataseven Cadde No: 17 Selçuklu / Konya
1209 SELÇUKLU ULAŞEVLER C. Hanaybaşı Mahallesi Arzum Sokak No: 2 Selçuklu / Konya
1210 SELÇUKLU VALİDE SULTAN C. Mehmet Akif Mahallesi Hadimi Cadde No: 71 A Selçuklu / Konya
1211 SELÇUKLU VEYSEL KARANİ C. Kılınçarslan Mahallesi Güneyburnu Sokak No: 14 Selçuklu / Konya
1212 SELÇUKLU YAZIR C. Yazır Mahallesi Site Sokak No: 3 B Selçuklu / Konya
1213 SELÇUKLU YELDA C. Selahaddini Eyyubi Mahallesi Kutbilcihan Cadde No: 17 Selçuklu / Konya
1214 SELÇUKLU YENİ SAADET C. Mehmet Akif Mahallesi İsmail Kaya Cadde No: 1 Selçuklu / Konya
1215 SELÇUKLU YENİKENT ZEKİ ALTINDAĞ C. Yazır Mahallesi Saray Bosna Sokak No: 3 Selçuklu / Konya
1216 SELÇUKLU YILDIRIM BEYAZIT Yazır Mahallesi Verim Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1217 SELÇUKLU YÖRÜNGE C. Bosna Hersek Mahallesi Kemerli Sokak Selçuklu / Konya
1218 SELÇUKLU ZAFER SANAYİ C. Horozluhan Mahallesi Selçuklu Cadde No: 122 Selçuklu / Konya
1219 SELÇUKLU ZEKİ ALTINDAĞ C Kosova Mahallesi Rağbet Sokak No: 41 Selçuklu / Konya
1220 SELÇUKLU ZİYARET C. Bedir Mahallesi Akbulut Sokak No: 8 Selçuklu / Konya
1221 SELÇUKLU AKPINAR MH.C. Akpınar Mahallesi 25053. Sokak No: 40 Selçuklu / Konya
1222 SELÇUKLU ARDIÇLI MH.C. Ardıçlı Mahallesi Ulupınar Cadde No: 20 Selçuklu / Konya
1223 SELÇUKLU AŞAĞI PINARBAŞI MH.FİLKAR ECDAT C. Aşağıpınarbaşı Mahallesi 16751. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1224 SELÇUKLU BAĞRIKURT MH.BAHÇECİK C. Bağrıkurt Mahallesi 25711. Sokak No: 24 Selçuklu / Konya
1225 SELÇUKLU BAĞRIKURT MH.C. Bağrıkurt Mahallesi 25715. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1226 SELÇUKLU BAŞARAKAVAK MH.YK.C. Başarakavak Mahallesi Başarakavak Cadde No: 24 Selçuklu / Konya
1227 SELÇUKLU BİÇER MH.C. Biçer Mahallesi 25958. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1228 SELÇUKLU ÇALDERE MH.C. Çaldere Mahallesi 26059. Sokak No: 20 Selçuklu / Konya
1229 SELÇUKLU ÇALTI MH.C. Çaltı Mahallesi 25782. Sokak No: 11 Selçuklu / Konya
1230 SELÇUKLU ÇANDIR MH.C. Çandır Mahallesi 25801. Sokak No: 10 Selçuklu / Konya
1231 SELÇUKLU DAĞDERE MH.C. Dağdere Mahallesi 25903. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1232 SELÇUKLU DOKUZ MH.C. dokuz mahallesi yeni istanbul cad. 16652 sk. selçuklu KONYA
1233 SELÇUKLU EĞRİBAYAT MH.YENİ C. Eğribayat Mahallesi 26250. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1234 SELÇUKLU GÜVENÇ MH.C. Güvenç Mahallesi Güvenç Cadde No: 1 Selçuklu / Konya
1235 SELÇUKLU KANDİL C. Tatköy Mahallesi 16457. Sokak No: 40 Selçuklu / Konya
1236 SELÇUKLU KALE MAH. C. Kaleköy Mahallesi 26101. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1237 SELÇUKLU KARAÖMERLER MH.C. Karaömerler Mahallesi 26307. Sokak No: 3 Selçuklu / Konya
1238 SELÇUKLU KAYACIK C. Büyükkayacık Mahallesi Peynirci Sokak No: 10 Selçuklu / Konya
1239 SELÇUKLU KERVAN MH.C. Kervan Mahallesi 26351. Sokak No: 25 Selçuklu / Konya
1240 SELÇUKLU KINIK MH. HEDİYE NUR SOLMAZ C. Kınık Mahallesi Kınık Cadde No: 3 Selçuklu / Konya
1241 SELÇUKLU KIZILCAKUYU MH.C. Kızılcakuyu Mahallesi Kızılcakuyu Cadde No: 7 Selçuklu / Konya
1242 SELÇUKLU KÜÇÜK MUHSİNE MH.AŞAĞI C. Küçükmuhsine Mahallesi 16441. Sokak No: 10 Selçuklu / Konya
1243 SELÇUKLU MEYDAN MH.C. Meydanköy Mahallesi Meydanköy Cadde No: 1 Selçuklu / Konya
1244 SELÇUKLU RAHMAN C. Sarayköy Mahallesi 13190. Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1245 SELÇUKLU SARICALAR MH.C. Sarıcalar Mahallesi 18351. Sokak No: 13 Selçuklu / Konya
1246 SELÇUKLU SELAHADDİN MH.C. Salahattin Mahallesi Salahattin Cadde No: 10 Selçuklu / Konya
1247 SELÇUKLU SIZMA MH. ŞEHİT MUHAMMED AYGÖR C. Sızma Mahallesi 25550. Sokak No: 30 Selçuklu / Konya
1248 SELÇUKLU SIZMA MH.AŞĞ.C. Sızma Mahallesi Sızma Cadde No: 2 Selçuklu / Konya
1249 SELÇUKLU SULUTAS MH.C. Sulutas Mahallesi Saray Cadde No: 299 Selçuklu / Konya
1250 SELÇUKLU TATKÖY C. Tatköy Mahallesi 16467. Sokak No: 12 Selçuklu / Konya
1251 SELÇUKLU TATKÖYÜ MH.K.K.C. Tatköy Mahallesi 16462. Sokak No: 10 Selçuklu / Konya
1252 SELÇUKLU TEPEKENT MH.AŞĞ.C. Tepekent Mahallesi 25311. Sokak No: 14 Selçuklu / Konya
1253 SELÇUKLU TEPEKENT MH.KARŞIYAKA C. Tepekent Mahallesi 25338. Sokak No: 7 Selçuklu / Konya
1254 SELÇUKLU TEPEKENT MH.YK.C. Tepekent Mahallesi 25319. Sokak No: 2 A Selçuklu / Konya
1255 SELÇUKLU TÖMEK MH.C. Tömek Mahallesi 16911. Sokak No: 6 Selçuklu / Konya
1256 SELÇUKLU ULU MUHSİNE MH.C. Ulumuhsine Mahallesi Ulumuhsine Cadde No: 36 Selçuklu / Konya
1257 SELÇUKLU YAZIBELEN MH.C. Yazıbelen Mahallesi Yazıbelen Cadde No: 1 Selçuklu / Konya
1258 SELÇUKLU YK.PINARBAŞI MH.C. Yukarıpınarbaşı Mahallesi 16834. Sokak No: 4 Selçuklu / Konya
1259 SELÇUKLU YÜKSELEN MH.HACI MEHMET ALİ AĞA C. Bilecik Mahallesi Uslu Sokak No: 1 Selçuklu / Konya
1260 SEYDİŞEHİR Tol Mahallesi Camileri Tol Mahallesi Harmanyeri
1261 SEYDİŞEHİR Ketenli Mahallesi Camileri Ketenli Mahallesi Mahalle Meydanı
1262 SEYDİŞEHİR Dikilitaş Mahallesi Dikilitaş Kur’an Kursu Avlusu
1263 SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mahallesi Hanönü Meydanı, Belediye Binası Önü
1264 SEYDİŞEHİR Irmaklı Mahallesi Mahalle Musallası
1265 SEYDİŞEHİR Kızılca Mahallesi Mahalle içi Boş Alan
1266 SEYDİŞEHİR Yaylacık Mahallesi Yaylacık Mahallesi Futbol Sahası
1267 SEYDİŞEHİR Kesecik Mahallesi Camileri Kesecik Mahallesi Belediye Meydanı
1268 SEYDİŞEHİR Gökçehüyük Mahallesi Harun Tüfekçi Parkı
1269 SEYDİŞEHİR Taraşçı Mahallesi Camileri Taraşçı Mahallesi Bayır Camii Bahçesi
1270 SEYDİŞEHİR Selçuk Camii Kapalı Pazaryeri
1271 SEYDİŞEHİR Gevrekli Mahallesi Camileri Gevrekli Mahallesi Mahalle Meydanı
1272 SEYDİŞEHİR Muradiye Mahallesi Mahalle Şenlik Meydanı
1273 SEYDİŞEHİR Selimiye Camii Cami Yanı Park Alanı
1274 SEYDİŞEHİR Küpe Camii Cami yanı Eczahane Avlusu
1275 SEYDİŞEHİR Saaadetler Mah. Camileri Milli İrade Meydanı
1276 SEYDİŞEHİR Bostandere Mahallesi Merkez Cami Yanı Musalla Meydanı
1277 SEYDİŞEHİR Tepecik Mahallesi Mahalle Meydanı
1278 SEYDİŞEHİR Karabulak Mahallesi Cami Yanı Boş Alan
1279 SEYDİŞEHİR Mesudiye Mahallesi Mahalle içi Boş Alan
1280 SEYDİŞEHİR Gölyüzü Mahallesi Mahalle Meydanı
1281 SEYDİŞEHİR Seyitharun Camii Cami Avlusu
1282 SEYDİŞEHİR Yeni Cami Cami Avlusu
1283 SEYDİŞEHİR İncesu Camileri Yeni Cami Avlusu
1284 SEYDİŞEHİR Aşağıkaraören Camii Cami Avlusu
1285 SEYDİŞEHİR Yukarıkaraören Camii Cami Avlusu
1286 SEYDİŞEHİR Karacaören Camii Cami Avlusu
1287 SEYDİŞEHİR Saraycık Mah. Camii Cami Avlusu
1288 SEYDİŞEHİR Dörtyol Camii Cami Avlusu
1289 SEYDİŞEHİR Sofuhane Camii Cami Avlusu
1290 SEYDİŞEHİR Bahçelievler Baraj Camii Cami Avlusu
1291 SEYDİŞEHİR Yeşil Fakih Camii Cami Avlusu
1292 SEYDİŞEHİR Bilal’i Habeşi Camii Cami Avlusu
1293 SEYDİŞEHİR Aydoğdu Camii Cami Avlusu
1294 SEYDİŞEHİR İhsaniye Camii Cami Avlusu
1295 SEYDİŞEHİR Bahçelievler Camii Cami Yanı Park Alanı
1296 SEYDİŞEHİR Kavak Mahallesi Cami Avlusu
1297 SEYDİŞEHİR Kürük (Hüseyni) Camii Cami Avlusu
1298 SEYDİŞEHİR Siteler, Ş. Ahmet Erol ve Hüdaverdi Camileri Milli İrade Meydanı
1299 SEYDİŞEHİR Alaylar, Türbe, Muallimhane, Kızılcalar, Irmak ve Şerefşirin Camileri Kapalı Pazar Yeri
1300 SEYDİŞEHİR Ravza, Korubaşı, Araplar, Değirmenci ve Samanpazarı Camileri Kapalı Pazaryeri
1301 SEYDİŞEHİR Ulukapı Camii Cami Avlusu
1302 SEYDİŞEHİR Marangozlar Sanayii Camii Kuğulupark Mesire Alanı
1303 SEYDİŞEHİR Oto Sanayii Camii Oto Sanayi Parkı
1304 SEYDİŞEHİR Eski Sanayi ve Mimar Sinan Camii Mimar Sinan Camii Avlusu
1305 SEYDİŞEHİR Şeyh Hacı Abdullah Camii Cami Avlusu
1306 SEYDİŞEHİR Abitler Camii Cami Önü Boş Alan
1307 SEYDİŞEHİR Çavuş Mahallesi Çavuş Mahallesi Çaybaşı Camii Bahçesi
1308 SEYDİŞEHİR Onaltıevler Camii Cami Avlusu
1309 SEYDİŞEHİR Osmaniye Camii Kürük (Hüseyni) Camii Avlusu
1310 SEYDİŞEHİR Çiftçiler Camii Aydoğdu Camii Avlusu
1311 SEYDİŞEHİR Stat Camii Kuğulupark Mesire Alanı
1312 SEYDİŞEHİR Gökhüyük Camileri Yeni Cami Önü Boş Alan
1313 SEYDİŞEHİR Kuran Mahallesi Cami Yanı Meydan
1314 SEYDİŞEHİR Kampüs Mescidi Kapalı Pazaryeri
1315 SEYDİŞEHİR Nasrettin Camii Cami Önü Alan
1316 SEYDİŞEHİR Taşağıl Mahallesi Cami Önü Alan
1317 SEYDİŞEHİR Akçalar Mahallesi Mahalle Musallası
1318 SEYDİŞEHİR Kumluca Mahallesi Cami Önü Boş Alan
1319 SEYDİŞEHİR Madenli Mah. Camii Cami Avlusu
1320 SEYDİŞEHİR Albay M. Tolasalı Camii Cami Avlusu
1321 SEYDİŞEHİR Alüminyum Camii Kapalı Pazaryeri
1322 SEYDİŞEHİR Hacı Şaban Cengiz Camii Cami Avlusu
1323 SEYDİŞEHİR Çatmakaya Mahallesi Mahalle Meydanı
1324 SEYDİŞEHİR Oğlakçı Mahallesi Cami Avlusu
1325 SEYDİŞEHİR Fatih Camii Cami Bahçesi
1326 SEYDİŞEHİR Boyalı Mahallesi Cami Avlusu
1327 SEYDİŞEHİR Kozlu Mah. Camii Cami Avlusu
1328 SEYDİŞEHİR Saraycık Mah. Camii Cami Avlusu
1329 SEYDİŞEHİR Susuz Mah. Camii Cami Avlusu
1330 TAŞKENT MİHRAP PARK ALANI TAŞKENT BEKTAŞ MAHALLESİ
1331 TAŞKENT AVŞAR MAHALLESİ BÜYÜK CAMİİ AVLUSU AVŞAR MAHALLESİ
1332 TAŞKENT BALCILAR MAHALLESİ BİLAL-İ HABEŞİ CAMİ AVLUSU BALCILAR MAHALLESİ
1333 TAŞKENT BALCILAR MAHALLESİ HALI SAHA TESİSİ BALCILAR MAHALLESİ
1334 TAŞKENT ILICAPINAR MİRAÇ CAMİİ AVLUSU ILICAPINAR MAHALLESİ
1335 TAŞKENT KONGUL MAHALLESİ CAMİİ AVLUSU KONGUL MAHALLESİ
1336 TAŞKENT SAZAK MAHALLESİ CAMİİ YAZLIK BÖLÜMÜ SAZAK MAHALLESİ
1337 TAŞKENT BOLAY MAHALLESİ HALI SAHA TESİSİ BOLAY MAHALLESİ
1338 TAŞKENT ÇETMİ MAHALLESİ YENİ CAMİİ AVLUSU ÇETMİ MAHALLESİ
1339 TAŞKENT ÇETMİ MAHALLESİ BÜYÜK CAMİİ AVLUSU ÇETMİ ÇÖMEŞPINAR MAHALLESİ
1340 TAŞKENT KECİMEN MAHALLESİ HARMAN ALANI KECİMEN MAHALESİ
1341 TUZLUKÇU MERKEZ CAMİİ AŞAĞI MAHALLE 165765 SOKAK
1342 TUZLUKÇU KUBA CAMİİ YUKARI MAHALLE GÜNDOĞDU SOKAK
1343 TUZLUKÇU MEVLANA CAMİİ
1344 TUZLUKÇU ÜSTÜ KAPALI PAZAR YERİ PAZAR MAHALLESİ
1345 TUZLUKÇU GÜRSU CAMİİ GÜRSU MAHALLESİ
1346 TUZLUKÇU SUBATAN CAMİİ SUBATAN MAHALLESİ
1347 TUZLUKÇU ÇÖGÜRLÜ CAMİİ ÇÖGÜRLÜ MAHALLESİ
1348 TUZLUKÇU ERDOĞDU MERKEZ CAMİİ ERDOĞDU MAHALLESİ
1349 TUZLUKÇU KÖKLÜCE CAMİİ KÖKLÜCE MAHALLESİ
1350 TUZLUKÇU TURSUNLU CAMİİ TURSUNLU MAHALLESİ
1351 TUZLUKÇU KONARI CAMİİ KONARI MAHALLESİ
1352 TUZLUKÇU KUNULLU MUSALLA CAMİİ KUNDULLU MAHALLESİ
1353 TUZLUKÇU PAZARKAYA CAMİİ PAZARKAYA MAHALLESİ
1354 TUZLUKÇU MEVLÜTLÜ CAMİİ MEVLÜTLÜ MAHALLESİ
1355 TUZLUKÇU KORAŞI CAMİİ KORAŞI MAHALLESİ
1356 YALIHÜYÜK Merkez Büyük Camii / Belediye İlçe Pazar Yeri Aşağı Mah. Sahil Cad. Yalıhüyük / KONYA
1357 YALIHÜYÜK Ulu Cami / Ulu Cami Bahçesi Aşağı Mah. Çayır Cad. No:41 Yalıhüyük / KONYA
1358 YALIHÜYÜK Arasöğüt Mah. Camii / Arasöğüt Mah. Camii Musallası Arasöğüt Mah. Arasöğüt Cad. No: 116 Yalıhüyük / KONYA
1359 YALIHÜYÜK Saray Mah. Camii / Saray Mah. Cami Bahçesi Saray Köy Cad. No:5 Yalıhüyük / KONYA
1360 YUNAK EYÜP SULTAN C. BAHÇESİ EŞME MAHALLE
1361 YUNAK MERVE C. BAHÇESİ EŞME MAHALLE
1362 YUNAK SELÇUK YENİ C. BAHÇESİ SELÇUK MAHALLE
1363 YUNAK MERKEZ C. BAHÇESİ KARATAŞ MAHALLE
1364 YUNAK KÜBA C. BAHÇESİ KARATAŞ MAHALLE
1365 YUNAK ESENTEPE MAH. C. BAHÇESİ FATİH MAHALLE
1366 YUNAK YUNAK PAZAR ALANI YENİ MAHALLE
1367 YUNAK YILDIRIM C. BAHÇESİ FATİH MAHALLE
1368 YUNAK HACI ŞİHO C. BAHÇESİ YENİ MAHALLE
1369 YUNAK MEVLANA C. BAHÇESİ YENİ MAHALLE
1370 YUNAK Y. PİRİBEYLİ MAH. MRK. C. BAHÇESİ PİRİBEYLİ MAHALLE
1371 YUNAK SARAY SAZ ALANI SARAY MAHALLE
1372 YUNAK SEVİNÇ MAH. C. BAHÇESİ SEVİNÇ MAHALLE
1373 YUNAK HACI FAKILI C. BAHÇESİ HACIFAKILI MAHALLE
1374 YUNAK İMAMOĞLU MAH. C. BAHÇESİ İMAMOĞLU MAHALLE
1375 YUNAK AYRITEPE MAH. C. BAHÇESİ AYRITEPE MAHALLE
1376 YUNAK SİNANLI MAH. C. BAHÇESİ SİNANLI MAHALLE
1377 YUNAK KELABDULLAH C. BAHÇESİ SARAY MAHALLE
1378 YUNAK KARAYAYLA MAH. C. BAHÇESİ KARAYAYLA MAHALLE
1379 YUNAK SIRAM MAH. C. BAHÇESİ SIRAM MAHALLE
1380 YUNAK HACIÖMEROĞLU MAH. C. BAHÇESİ HACIÖMEROĞLU M.
1381 YUNAK BÖĞRÜDELİK MAH. C. BAHÇESİ BÖĞRÜDELİK M.
1382 YUNAK OSMANAĞA C. BAHÇESİ KURDUŞAĞI MAHALLE
1383 YUNAK KARAYAYLA MAH. C. BAHÇESİ KARAYAYLA MAHALLE
1384 YUNAK KILLAR MAH. C. BAHÇESİ KILLAR MAHALLE
1385 YUNAK MEŞELİK MAH. C. BAHÇESİ MEŞELİK MAHALLE
1386 YUNAK HURSUNLU MAH. C. BAHÇESİ HURSUNLU MAHALLE
1387 YUNAK HARUNLAR MAH. MRK. C. BAHÇESİ HARUNLAR MAHALLE
1388 YUNAK EĞRİKUYU MAH. C. BAHÇESİ EĞRİKUYU MAHALLE
1389 YUNAK HATIRLI MAH. C. BAHÇESİ HATIRLI MAHALLE
1390 YUNAK ODABAŞI MAH. C. BAHÇESİ ODABAŞI MAHALLE
1391 YUNAK ÖZYAYLA MAH. C. BAHÇESİ ÖZYAYLA MAHALLE
1392 YUNAK SÜLÜKLÜ MAH. C. BAHÇESİ SÜLÜKLÜ MAHALLE
1393 YUNAK ALTUNÖZÜ MAH. C. BAHÇESİ ALTUNÖZÜ MAHALLE
1394 YUNAK BEŞIŞIKLI MAH. C. BAHÇESİ BEŞIŞIKLI MAHALLE
1395 YUNAK GÜNEŞTEPE MAH. C. BAHÇESİ PİRİBEYLİ MAHALLE
1396 YUNAK PINAR C. BAHÇESİ KUYUBAŞI MAHALLE
1397 YUNAK SÜLÜKLÜ MAH. KIŞLA C. BAHÇESİ SÜLÜKLÜ MAHALLE
1398 YUNAK ÖZYAYLA MAH. C. BAHÇESİ ÖZYAYLA MAHALLE