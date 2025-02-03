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Konya merkezli 12 ilde dev FETÖ operasyonu

Konya merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

IHA3 Şubat 2025 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
Konya merkezli 12 ilde dev FETÖ operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bugün Konya merkezli, İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Ankara ve Çankırı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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