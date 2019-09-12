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Konya merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Konya merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 13 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 8'i muvazzaf astsubay 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 13 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 3'ünü yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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