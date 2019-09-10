Konya merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu
Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- AA
Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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