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Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

AA14 Ocak 2025 Salı 10:04 - Güncelleme:
Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Karaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.

Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • FETÖ operasyon
  • Konya
  • askeri mahrem yapılanma

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