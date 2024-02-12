Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Zonguldak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ediyor.