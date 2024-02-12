İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2024 Pazartesi / 3 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6952
  • EURO
    33,1621
  • ALTIN
    1997.53
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

IHA12 Şubat 2024 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Zonguldak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.