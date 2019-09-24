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Konya merkezli 5 ilde sahte sağlık raporu operasyonu

Konya merkezli 5 ilde, gerçeğe aykırı olarak engelli sağlık raporu aldıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gerçeğe aykırı olarak engelli sağlık raporu aldıkları tespit edilen, aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu 26 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
 
Başsavcılığın talimatı ile 24 Eylül'de Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları sürüyor.
 
(TRT Haber)
 

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