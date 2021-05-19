Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

AA 19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:17 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:17

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu "mahrem abi ve imamlar" tarafından ardışık arandıkları tespit edilen, 5'i emekli personel, 4'ü muvazzaf, 11'i askeri okuldan ihraç edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli Ankara, İzmir, Rize, Kayseri, Samsun ve Amasya'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 13'ünü yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.