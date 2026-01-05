Konya merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Muğla ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.