İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0494
  • EURO
    50,359
  • ALTIN
    6131.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konya merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı
Güncel

Konya merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı. 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Konya merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı
ABONE OL

Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Muğla ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.