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Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi yakalandı

Konya merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin yakalandığı açıklandı.

HABER MERKEZİ14 Nisan 2025 Pazartesi 16:36 - Güncelleme:
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'daki operasyonlarda aralarında kamu personelinin de bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını hatırlattı.

Şüphelilerin, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

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