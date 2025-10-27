Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltına alındılar

Konya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 27 Ekim'de Konya merkezli Ankara, Kırıkkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Karaman'da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.