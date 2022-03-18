Konya Ovası'nda kar bereketi yaşanıyor

AA 18 Mart 2022 Cuma 12:11 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 12:11

Küresel iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklığın özellikle son yıllarda yoğun hissedildiği bölgede, baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarında, ovanın bu yıl ihtiyacı olan su miktarını tamamen karşılayacak seviyeye ulaşıldı.

DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, AA muhabirine, 2021'de Türkiye genelinde yaşanan tarımsal kuraklığın ardından 2022'nin bereketiyle geldiğini söyledi.

Genel olarak İç Anadolu Bölgesi'nde, özelde de Konya Ovası'nda çiftçinin bu yıl sulama sıkıntısı yaşamayacağına inandığını belirten Ekinci, bölgenin uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldığını dile getirdi.

- "SUYUN BİR DAMLASI BİLE HEBA OLMUYOR"

Konya'nın bu bereketten en iyi şekilde faydalanacağını vurgulayan Ekinci, şöyle devam etti:

"Konya için rakamlar çok güzel. Bu yıl metrekareye ortalama 334 milimetre yağış almışız. Uzun yıllar ortalamasının yüzde 33 üzerinde yağış almışız. Geçen sene 250 milimetre yağış almışız. Geçen seneye göre neredeyse yüzde 50 daha fazla yağış almış olduk. Yağışların erime, depolamalarımıza ulaşma şekilleri de önemli. Hızlı erime olursa su depolamalarımıza geliyor. Uzun zamana yayılan bir erime olursa bu sefer yer altını besliyor. Konya bölgesi, kapalı havza olarak geçtiği için burada suyun bir damlası bile heba olmuyor, ya süzülüp yer altını besliyor ya da depolamalarımıza geliyor. Böylece yer üstü sulaması dediğimiz baraj sulamasını yapıyoruz."

Ekinci, Konya kapalı havzasında 2021 kurak geçtiği için depolardaki bütün suyu kullanmak durumunda kaldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl hiç artı bir değerle giremedik, hatta Beyşehir Gölü'nde eksi 500 milyon metreküp suyla başladık. Beyşehir Gölü takriben 600-700 kilometrelik bir sahaya hitap ettiği için orada yıllık 450 milyon metreküp civarında bir buharlaşma söz konusu ama bu sene çok şükür yağışlarla orada da artıya geçtik. Bugün itibarıyla Beyşehir Gölü'nde artı 72 milyon metreküp suyumuz var. Suğla depolamasında şu anda 200 milyon metreküp civarında suyumuz var. Apa Barajı'nda da şu anda 110 milyon metreküp suyumuz mevcut. Önümüzdeki sene meydana gelebilecek kuraklıkla ilgili tedbirleri alarak bir su planlaması yapacağız ama vatandaşımızı da mağdur edecek değiliz. Vatandaşımıza bu sene yeterli miktarda suyu vereceğiz."

- "YÜZDE 100 DOLULUK BEKLİYORUZ"

Ana su kaynaklarının Suğla depolama alanı ve Apa Barajı olduğunu belirten Ekinci, Toroslar'daki kar erimeleriyle, patlayan kaynakların vereceği sularla hem Suğla hem Apa'da depoları dolduracaklarını düşündüklerini söyledi.

Şu andaki hesaplar ve yağış tahminleriyle hem Suğla depolaması hem de Apa Barajı'nda yüzde 100 doluluk beklediklerini anlatan Ekinci, "Ovaya geçen sene toplam verdiğimiz su miktarı 138 milyon metreküp. Şu anda neredeyse sadece Suğla depolamasında 110 milyon metreküp suyumuz var. Yani geçen seneki rakamların çok çok üzerindeyiz ama bunu efektif kullanacağız, bu bizi rahata sevk etmemeli. Bu sene için suyumuz tamam, suyla ilgili, kuraklıkla ilgili bir sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Önümüzdeki seneye yönelik de suyumuzun tamamını kullanmayıp bir miktar rezerv bırakırsak çiftçinin daha rahat olmasını sağlayacağız. Onları daha emniyetli tarafta tutmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Ekinci, bölgede yağışların devam edeceğinin öngörüldüğünü sözlerine ekledi.