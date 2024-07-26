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Konya, Sakarya, Bursa, ve Afyonkarahisar'da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırılma kararı alındı

Konya, Sakarya, Bursa, ve Afyonkarahisar'da çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 09:05 - Güncelleme:
Konya, Sakarya, Bursa, ve Afyonkarahisar'da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırılma kararı alındı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'da kurulacak Mavi Hidroelektrik Santrali (HES) Yardımcı Kaynak güneş enerji santrali (GES) elektrik üretim tesisi için gereken bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan 4. Grup linyit madeni işletme ruhsatlı sahada üretime devam edilebilmesi için gerekli bazı taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Sakarya'nın Adapazarı ve Bursa'nın Karacabey ilçelerinde kompresör istasyonu projeleri için bazı taşınmazlar ve inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların da mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

  • enerji projeleri
  • kamulaştırma
  • taşınmazlar

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