Konya seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi Konya oy oranları

2023 Konya seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Konya'da 4 bin 992 sandık kurulacak ve 1 milyon 628 bin 723 seçmen sandık başına gidecek. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, star.com.tr'den anlık olarak takip edilebilecek. Peki Konya milletvekili seçiminde hangi parti birinci oldu? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi partilerin oy oranları nasıl? Konya Seçim Sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili adaylarının ve partilerin il ilçe oy oranlarını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte açılan sandık oranı, geçerli oy, toplam seçmen, Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ile oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Konya'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimini hangi parti kazandı? 2023 Konya AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Konya'nın Merkez dahil; Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde toplam 1 milyon 628 bin 723 seçmen sandık başına gidecek.

Konya seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.

YSK verilerine göre Konya 2023 seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

SİNAN OĞAN:

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

AK PARTİ:

CHP:

MHP:

İYİ PARTİ:

YEŞİL SOL PARTİ:

BBP:

YENİDEN REFAH:

MEMLEKET PARTİSİ:

ZAFER PARTİSİ:

AP (ADALET PARTİSİ):

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):

TİP:

DİĞER: