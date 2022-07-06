Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) ile kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya arasında tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile Akçay, ameliyata alındı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AA muhabirine, konuyu takip ettiklerini belirterek "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

SALDIRGAN BAŞKA BİR HASTANEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİYMİŞ

Saldırganın Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Saldırganın 57 yaşındaki annesinin yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyonun ardından kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırganın da annesinin yaşamını yitirmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Vali Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Görgü tanığı bir hasta, olaya ilişkin "Başka bir doktora muayene olacaktım. Yandaki kapının oradan bir ses çıktı, 10-15 el silah sesi duydum. Hastalar kaçtı, biz de biraz geri çıktık. Oraya gidip baktılar yere düşmüş iki yaralı gördüler." ifadesini kullandı.

Hastane önünde toplanan doktorlar ve sağlık çalışanları olaya tepki gösterdi.

BAKAN KOCA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: LANETLİYORUZ

Olayla ilgili sosyal medya Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Konya Şehir Hastanesi'nde Doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: AİLESİNİN, TIP DÜNYAMIZIN, KONYA'MIZIN BAŞI SAĞOLSUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktorumuz Ekrem Karakaya silahlı saldırıda katledildi. Hekim kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp dünyamızın, Konya'mızın başı sağolsun." açıklamasında bulundu.