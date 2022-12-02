İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2022 Cuma / 9 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6381
  • EURO
    19,5339
  • ALTIN
    1068.16
  • BIST100
    4942.04
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 2+1, 3+1 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi
Güncel

Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 2+1, 3+1 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi

TOKİ'nin Konya Merkez'de yapılacak olan 2.891 sosyal konutun kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. İşte TOKİ Konya kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

2 Aralık 2022 Cuma 17:39 - Güncelleme:
Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 2+1, 3+1 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi
ABONE OL

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. Toplamda 8 milyon vatandaşın başvurduğu proje kapsamında Konya'da inşa edilecek evler için düzenlenen kura çekimi, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Konya TOKİ çekilişi canlı izleme linki ve 2+1, 3+1 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesine haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2+1 ve 3+1 sosyal konutların sahiplerini belirlemek için düzenlenecek olan Konya TOKİ kura çekimi canlı yayında gerçekleştirilecek. Konya Merkez'de yapılacak olan 2.891 sosyal konutun kura çekilişinin canlı yayınına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI SORGULA

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.