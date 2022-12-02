Konya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 2+1, 3+1 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. Toplamda 8 milyon vatandaşın başvurduğu proje kapsamında Konya'da inşa edilecek evler için düzenlenen kura çekimi, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Konya TOKİ çekilişi canlı izleme linki ve 2+1, 3+1 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesine haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2+1 ve 3+1 sosyal konutların sahiplerini belirlemek için düzenlenecek olan Konya TOKİ kura çekimi canlı yayında gerçekleştirilecek. Konya Merkez'de yapılacak olan 2.891 sosyal konutun kura çekilişinin canlı yayınına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI SORGULA

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.