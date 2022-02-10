Konya Valisi Özkan: Yolları ağırlıklı olarak açmış olduk, en azından geçişler verilmiş oldu

IHA 10 Şubat 2022 Perşembe 16:09 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 16:10

Konya'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle yürütülen çalışmalar valilik koordinasyonunda 7/24 çalışma esasına göre devam ediyor. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin, Karayolları 3. Bölge Müdürü Serdar Ateş, AFAD Müdürü Yıldız Tosun ve emniyet personelinden yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Vali Vahdettin Özkan, yağışların Konya Ovası için bir bereket olduğunu belirterek, "Bu bereketle buluşurken aynı zamanda yollarımız kapandı. Gece boyunca Konya'dan Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Adana, Ankara istikametinde yüksek derecede buzlanma ve fırtına sebebiyle karla mücadelenin neredeyse imkansız olduğu bir gece yaşadık. Buna rağmen bütün ekiplerimiz kriz merkezinde bizim takibimizde 6 bin personelimiz sahada çalıştı. Öncelikle vatandaşlarımızdan bu olumsuz hava şartlarından mütevellit yolda kalan, geciken, mağdur olanlara geçmiş olsun diyoruz. Kara yollarımızın olağanüstü çalışmaları, Büyükşehir Belediyemiz ve bütün belediyelerimizin seferber olması, emniyetimiz, jandarmamızla, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber organize bir şekilde AFAD merkezinde takipli olarak 6 bin personelle sabaha kadar çalışmalara devam ettik. Şu anda bütün yollarımızı açmış olduk. En son Ankara yolunda 25. kilometreyle 45. kilometre arasında çok fazla fırtınanın olduğu lokasyonda, karla mücadelenin çok zor olduğu bir dönemde vatandaşlarımızın riske maruz kalmaması için birkaç saat onları misafir ettik. Şu anda da yolları açmış olduk. İnşallah bu yağışlar da bolluğa, berekete vesile olur" dedi.

"KURUMLARIMIZ YOĞUN, KOORDİNELİ, HEDEFE ODAKLANMIŞ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTADIR"

13 çalışma grubunun kriz merkezinde bütün iş ve işlemleri takip ettiğini aktaran Vali Özkan, "2 bin civarında araç sahada çalışmaktadır. Şimdiye kadar kriz merkezimize olumsuz hava şartları nedeniyle 600 civarında çağrı düştü. Bu çağrıların 400'ü sonuçlandırılıp gereği yapıldı. 200 tanesiyle hala alanda müdahalelerimiz devam etmektedir. Kurumlarımız AFAD merkezinde çok yoğun, koordineli, hedefe odaklanmış bir şekilde çalışmaktadır. Anlık olarak durum analizi yapıp müdahale ediyorlar. Vatandaşımızın seri bir şekilde ulaşım hakkının tahakkuku için, iletişimin ve diğer hizmetlerin sunulması açısından herkes seferber. Bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"YOLLARI AĞIRLIKLI OLARAK AÇMIŞ OLDUK, EN AZINDAN GEÇİŞLER VERİLMİŞ OLDU"

Dış mahallelerdeki yaklaşık 150 yerleşim biriminin ulaşıma açılması yönünde çalışmaların etkili bir şekilde devam ettiğini anlatan Vahdettin Özkan, "Ankara, Aksaray, Adana, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar yollarını ağırlıklı olarak açmış olduk. En azından geçişler verilmiş oldu. Dün akşamdan şu ana kadar 266 vatandaşımız güvenli yerlere alındı. Yolda kalmış 132 araca müdahale edilerek güvenli yere alınmış oldu. Şehir merkezine getirilen 200 kişi otellere yerleştirildi. Beslenme grubumuz organize bir şekilde 10 bin vatandaşımıza beslenme yönünde yardımcı oldu. Enerji, sağlık, haberleşme ekiplerimiz de koordineli olarak sahada çalışıyor. Hasar tespitiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.