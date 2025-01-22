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Güncel

Konya'da 16 yaşındaki çocuk babasını vurarak öldürdü

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan tartışmada 16 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü.

IHA22 Ocak 2025 Çarşamba 11:43 - Güncelleme:
Konya'da 16 yaşındaki çocuk babasını vurarak öldürdü
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Olay, ilçeye bağlı Reis Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İ.Ö. ile 41 yaşındaki babası Özcan Özer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö. tüfekle babasına ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Babanın cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli oğul İ.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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