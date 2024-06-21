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Konya'da 50 dekar tarla yandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde buğday ekili 50 dekar tarla yandı.

AA21 Haziran 2024 Cuma 18:52 - Güncelleme:
Konya'da 50 dekar tarla yandı
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İlçeye bağlı Yenikuyu Mahallesi yakınında bulunan 130 dekarlık tarlada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Necdet Çakır'a ait tohumluk buğday ekili tarlanın 50 dekarının yandığı, sulama sisteminin de kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Arazi sahibinin yeğeni Ayhan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tohumluk buğdayımız vardı, aşağı yukarı 50 dekar ve içinde sulama sistemimiz döşeliydi. 500 takım borumuz vardı, sulama sistemiyle beraber. Hepsi yandı gitti." ifadelerini kullandı.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da bölgeye gelerek arazi sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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