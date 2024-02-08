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  • Konya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği tur otobüsü sürücüsünün yargılanmasına devam edildi
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Konya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği tur otobüsü sürücüsünün yargılanmasına devam edildi

İzmir'den Kapadokya bölgesine gezi için giderken devrilen ve 6 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tur otobüsü sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Konya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği tur otobüsü sürücüsünün yargılanmasına devam edildi
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Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Metin Ç. ile müşteki avukatı katıldı.

Metin Ç, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki avukatı, sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın araç kullanmaya engelinin bulunup bulunmadığına dair Adli Tıp Kurumunca hazırlanacak raporun beklenmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan Metin Ç. idaresindeki 48 J 8149 plakalı Enkotur'a ait otobüsün geçen yıl 19 Şubat'ta Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde devrilmesi sonucu 6 kişi ölmüş, 41 kişi yaralanmıştı.

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