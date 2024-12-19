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  • Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında sürücüye 10 yıl 10 ay hapis cezası
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Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında sürücüye 10 yıl 10 ay hapis cezası

İzmir'den Kapadokya bölgesine gezi için giderken devrilen ve 6 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tur otobüsü sürücüsüne 'taksirle öldürme' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 15:39 - Güncelleme:
Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında sürücüye 10 yıl 10 ay hapis cezası
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Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve olay günü hız sınırlarını da aşmadığını savunarak, beraatini istedi.

Son sözü sorulan Metin Ç, "Beraat etmek istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "taksirle öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Metin Ç. idaresindeki 48 J 8149 plakalı Enkotur'a ait otobüsün geçen yıl 19 Şubat'ta Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

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