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  • Konya'da 84 yaşındaki kişiyi sopayla darp eden 2 zanlı gözaltına alındı
Güncel

Konya'da 84 yaşındaki kişiyi sopayla darp eden 2 zanlı gözaltına alındı

Konya'da kira meselesi nedeniyle tartıştıkları kişiyi takip edip darbettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Konya'da 84 yaşındaki kişiyi sopayla darp eden 2 zanlı gözaltına alındı
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İddiaya göre, Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır (84), vakfa ait bir iş yerinin kiracısı olan 2 kişiyle tartıştı.

Ardından iş yerinden ayrılan Parlatır, kendisini takip eden kiracılar tarafından Meram ilçesi Hatip Caddesi'nde sopayla darbedildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Parlatır, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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