Konya'da aile faciası! Anneden de acı haber geldi

Konya'da 2 kişinin öldüğü aile faciasında ağır yaralanan anne İsmihan Türkmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 07:16
Konya'da aile faciası! Anneden de acı haber geldi
Merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak'taki bir sitede oturan Nadir Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen ve kız kardeşi Nida Türkmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nadir Türkmen, yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Nadir ve Nida Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNEDEN ACI HABER

Ağır yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadın yapılan tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden anne İsmihan Türkmen, kızı Nisa Türkmen ve Nadir Türkmen, otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri aile yakınlarına teslim edildi. Olayda hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu Ilgın ilçesi Ağalar Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

