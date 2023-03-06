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Konya'da akaryakıt kaçakçılarına operasyon

Konya'da polis ekiplerin akaryakıt kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda bir tankerde 6 bin 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

IHA6 Mart 2023 Pazartesi 10:23 - Güncelleme:
Konya'da akaryakıt kaçakçılarına operasyon
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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Merkez Selçuklu ilçesi Sanayi Sitesi içerisinde 1 tankerin tıra akaryakıt aktarımı yapıldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Tankerin içerisinde 6 bin 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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