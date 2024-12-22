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  • Konya'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
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Konya'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde iki kişi arasında alacak meselesi yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflardan biri silahla vurularak hayatını kaybetti.

AA22 Aralık 2024 Pazar 17:38 - Güncelleme:
Konya'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
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Konya Çevreyolu Erler Mahallesi yakınlarında Süleyman Kıyak ile Muammer Ş. arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü

Kavgada, Kıyak silahla vuruldu.

Zanlı Muammer Ş. olay yerinden ayrılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde bulunan Kıyak, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlı Muammer Ş'yi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının Polis Merkezi'ndeki işlemleri devam ediyor.

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