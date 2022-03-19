Konya'da aranan araçta baygın yatan şüpheliyi itfaiye ekipleri çıkardı

AA 19 Mart 2022 Cumartesi 04:58 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 04:58

Gün içinde silahlı kavgaya karıştığı için polis ekiplerince aranan 42 CEZ 15 plakalı araç, Orhangazi Mahallesi İskender Caddesi'nde bulundu.

Ekipler, aracın arka koltuğunda bir kişinin baygın halde yattığını görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, aracın arka camını kırarak, hareketsiz yatan F.İ'yi dışarı çıkardı.

Araçtan çıkarılırken kendine gelen F.İ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Aracın kiralık olduğu öğrenildi.

