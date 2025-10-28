İSTANBUL 19°C / 10°C
Güncel

Konya'da bıçaklı hesaplaşma! Gerçek ortaya çıktı

Konya'da galericilik yapan bir kişiyi öldüren Mustafa A.'nın oğlu Mehmet Akif A.'nın, cinayetten bir gün önce ölen galerici ve dört kişi hakkında ölüm tehdidi ve zorla senet imzalatma suçlamasıyla polise başvurduğu ortaya çıktı.

28 Ekim 2025 Salı 10:33
Konya'da bıçaklı hesaplaşma! Gerçek ortaya çıktı
ABONE OL

Konya'da çıkan kavgada galericilik yapan kişiyi öldüren cinayet zanlısı Mustafa A.'nın oğlu Mehmet Akif A.'nın olaydan 1 gün önce polis merkezine giderek, ölen galerici ve 4 kişi hakkında, kendilerini ölümle tehdit ettikleri ve zorla senet imzalattıkları suçlamasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 16.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hoşsohbet Sokak Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde galericilik yapan Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A., aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet bulunan meslektaşları Ahmet Çay'ın iş yerinde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Çay, galerici Mustafa A. tarafından bacağından bıçakla, yanındaki arkadaşı Birol A. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ahmet Çay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı baba Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan, cinayet zanlısı Mustafa A.'nın oğlu Mehmet Akif A.'nın olaydan 1 gün önce polis merkezine giderek olayda hayatını kaybeden Ahmet Çay, İ.K., B.A., L.K. ve M.U. hakkında, 'kendilerini ölümle tehdit ettikleri ve zorla 3 milyon 250 bin liralık senet imzalattıkları' suçlamasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi.

