Konya’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Susuz Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Hüseyin Asıltürk (37) ile Ahmet D. (37) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Ahmet D, Asıltürk'ü bıçakla kasığından yaraladı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asıltürk'ün kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet D jandarma ekiplerince gözaltına alındı.