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Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

AA8 Haziran 2025 Pazar 09:03 - Güncelleme:
Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi yakınlarında M.K. ile arkadaşı Hüseyin A. arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. yanındaki bıçakla Hüseyin A'yı yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Hüseyin A'nın İstanbul'da yaşadığı, Kurban Bayram'ı için Seydişehir'e geldiği öğrenildi.

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