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Güncel

Konya'da bir apartman koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı

Konya Seydişehir'de bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 12:42 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:44
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi'nde yapılan testlerde, aynı aileden 4 kişinin koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine Seydişehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahalledeki bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için alınan karantina kararının 7 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Filyasyon çalışmalarının başlatıldığı apartman, Belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Kararın ardından apartman giriş ve çıkışlara kapatıldı. Apartmanın ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek gurubunun karşılayacağı bildirildi.

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