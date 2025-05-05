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Konya'da bir binada patlama: 1'i ağır 12 kişi yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 06:27 - Güncelleme:
Konya'da bir binada patlama: 1'i ağır 12 kişi yaralandı
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Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde 4 katlı binanın 3. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 1'i ağır 12 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Vali İbrahim Akın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Akın, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekiplerin binadaki çalışmaları devam ediyor.

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