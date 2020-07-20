İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2020 Pazartesi / 29 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8588
  • EURO
    7,8633
  • ALTIN
    399.967
  • BIST100
    119464
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Güncel

Konya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Mahalle Muhtarı Zafer Yavuz, karantinanın bir hafta süreceğini ifade ederek 'Yayılımı önleyebilmek amacıyla mahalle sakinlerimizin evlerinden dışarıya çıkmamaları için cami hoparlöründen sürekli uyarılarda bulunuyoruz.' dedi.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:40 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:40
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde biri İzmir, diğeri yurt dışından gelen iki kişiye yapılan testlerde, Kovid-19'a rastlandı.

Bunun üzerine mahallenin tamamı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Mahalle Muhtarı Zafer Yavuz, karantinanın bir hafta süreceğini ifade ederek "Mahallede filyasyon ekiplerince çalışma başlatıldı. Yayılımı önleyebilmek amacıyla mahalle sakinlerimizin evlerinden dışarıya çıkmamaları için cami hoparlöründen sürekli uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.