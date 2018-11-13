Konya'da 'ByLock' operasyonu: 17 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı ve 'ByLock' programı kullandıkları iddia edilen çeşitli meslek gruplarında çalışan 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı 17 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 şahıs gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 5 zanlının ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.