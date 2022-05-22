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Konya'da çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan kavga sonucu 1 kişi bıçakla, 2 kişi tüfekle yaralandı.

AA22 Mayıs 2022 Pazar 01:45 - Güncelleme:
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Hacıveyiszade Mahallesi Farabi Sokak'ta A.Ö. (15) ile A.C. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ö. bıçakla karnından yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, A.Ö. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan yaklaşık 1 saat sonra aynı yerdeki A.C'nin yakınlarının bulunduğu eve gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, E.C. ve M.C'yi tüfekle bacağından yaraladı.

Yaralılar, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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